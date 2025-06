Spis treści

Gdańsk Biskupia Górka, autor: Gdańskie Nieruchomości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Biurowiec Lighthouse

Lighthouse, który powstał w 2001, oferuje około 6 300 mkw. powierzchni biurowej. Obiekt utrzymuje bardzo wyskoki poziom wynajęcia. Umożliwia elastyczny podział powierzchni, jako pomieszczenia dla kierownictwa lub przestrzenie otwarte.

Biurowiec Lighthouse wyposażony jest m.in. w:

system BMS,

systemy klimatyzacji i wentylacji,

otwierane okna,

podwieszane sufity,

okablowanie strukturalne,

przewody światłowodowe,

wykładziny podłogowe,

w pełni wyposażone kuchnie i toalety,

windy,

całodobową ochronę i monitoring.

Dzięki lokalizacji przy ulicy Puławskiej 435A, przy skrzyżowaniu z obwodnicą Warszawy, zapewnia dobre połączenie komunikacyjne poprzez środki transportu komunikacji miejskiej, a także samochodem.

Nowy właściciel biurowca Lighthouse

Firma Octava Property Trust zdecydowała się na sprzedaż warszawskiego biurowca Lighthouse. Podczas całego procesu wspólnie doradzały jej firmy Avison Young i Colliers. Nowym właścicielem jest inwestor z polskim kapitałem.

Jak ta transakcja wpływa na rynek nieruchomości w Polsce?

Jak podkreśla Bartłomiej Krzyżak (Senior Director, Investment w Avison Young), dzięki tej transakcji umacnia się pozycja rodzimego kapitału na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Ta transakcja dodatkowo wzmacnia pozycję rodzimego kapitału na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. W I kwartale 2025 r. polscy inwestorzy odpowiadali za 34% transakcji i 17% całkowitego wolumenu transakcji. Podmioty te nadal skupiają swoją uwagę głównie na mniejszych aktywach o niższej wartości, takich jak samodzielne obiekty handlowe, parki handlowe czy starsze budynki biurowe generujące stabilne przepływy pieniężne, komentuje Bartłomiej Krzyżak, Senior Director, Investment w Avison Young

Marek Paczuski (Senior Director, Investment Services w Colliers) podkreśla, że biurowiec Lighthouse to stabilne aktywo biurowe. Co więcej, kameralne biurowce zlokalizowane w jego okolicy również cieszą się dużą popularnością wśród najemców. To wszystko sprawia, że ten klaster biurowy charakteryzuje się niskim poziomem pustostanów.

Lighthouse to przykład stabilnego aktywa biurowego zlokalizowanego przy jednej z głównych arterii Warszawy – ulicy Puławskiej. W okolicy znajduje się sporo innych, kameralnych biurowców, które również cieszą się popularnością ze strony najemców; co z kolei sprawia, że ten klaster biurowy odznacza się relatywnie niskim poziomem pustostanów. Transakcja z jego udziałem pokazuje, że dobrze utrzymane budynki biurowe nadal cieszą się zainteresowaniem ze strony inwestorów nawet w wymagającym otoczeniu rynkowym, mówi Marek Paczuski, Senior Director, Investment Services w Colliers.