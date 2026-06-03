W Rudzie Śląskiej przy ulicy Bukowej ruszyła budowa nowego parku handlowego. Inwestycja, realizowana przez spółkę PKB Inwest Budowa we współpracy z firmą TERG, już na etapie startu prac budowlanych osiągnęła poziom komercjalizacji na poziomie około 90 procent. Nowy obiekt dostarczy na rynek blisko 6,8 tys. mkw. powierzchni najmu (GLA).

Projekt jest drugim etapem większego kompleksu handlowego. Za proces wynajmu powierzchni odpowiada firma Scallier, która zabezpieczyła umowy z kluczowymi najemcami jeszcze przed symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty.

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Kto otworzy swoje sklepy w nowym parku handlowym?

W gronie potwierdzonych najemców znalazły się znane marki, które stworzą zróżnicowaną ofertę dla mieszkańców. Swoje lokale otworzą tu między innymi Martes Sport, Maxi Zoo, CCC oraz HalfPrice. Ofertę uzupełni sektor rekreacyjny, w tym klub Xtreme Fitness Gyms oraz strefa zabaw dla dzieci Xtrem Kids.

Jak podkreśla Anna Wojciechowska, Senior Leasing Manager w Scallier, strategia komercjalizacji nowych projektów handlowych przeprowadzana przez firmę opiera się na budowaniu zróżnicowanego tenant mixu odpowiadającego, zarówno oczekiwaniom lokalnych mieszkańców, jak i realizacji celu biznesowego inwestorów.

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Lokalizacja przy DTŚ kluczowym atutem inwestycji

Nowy park handlowy powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących już obiektów, takich jak market budowlany Castorama oraz Aura Park. Razem stworzą one rozbudowaną strefę handlową, która będzie obsługiwać nie tylko mieszkańców Rudy Śląskiej, ale również całego regionu.

Istotnym atutem projektu jest jego położenie w rejonie skrzyżowania ulicy Bukowej i 1 Maja, w pobliżu Drogowej Trasy Średnicowej. Taka lokalizacja zapewnia dogodny dojazd z różnych części miasta oraz sąsiednich miejscowości aglomeracji śląskiej. Otwarcie obiektu zaplanowano na listopad 2026 roku.

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Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródło: Scallier

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