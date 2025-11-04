Grzegorz Kuropatwa Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sanmar rozwija swoją obecność w Łodzi

Założona w 2006 roku w Poznaniu firma Sanmar, specjalizująca się w usługach logistycznych, rozwija swoją działalność w miejskim kompleksie City Logistics Łódź VI. Umowa zawarta z Panattoni obejmuje blisko 5 500 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-biurowej, a w procesie transakcji spółkę wspierali doradcy z Newmark Polska.

Rosnące potrzeby i dalszy rozwój

Na przestrzeni lat Sanmar konsekwentnie poszerzał zakres usług – początkowo koncentrując się na transporcie krajowym, a następnie rozszerzając działalność o transport międzynarodowy. Obecnie firma zatrudnia ponad 100 osób, dysponuje flotą 120 pojazdów i realizuje ponad 70 000 zleceń rocznie. W całej Polsce działa dziewięć jej oddziałów, w tym m.in. w Łodzi, Zielonej Górze, Szczecinie, Tychach i Tarnowie.

Rozwój Sanmar wynika z rosnących potrzeb klientów, którzy oczekują kompleksowej obsługi logistycznej. Dzięki nowej inwestycji w Łodzi i rozbudowie floty firma wzmacnia swoje możliwości operacyjne, tworząc solidną podstawę do dalszego rozwoju przy utrzymaniu wysokiego poziomu profesjonalizmu.

City Logistics Łódź VI – nowoczesny park logistyczny z certyfikatem BREEAM

Miejski park City Logistics Łódź VI, zlokalizowany przy ulicy Dostawczej w Łodzi, oferuje 26 000 mkw. nowoczesnej powierzchni. Inwestycja uzyskała certyfikat środowiskowy BREEAM na wysokim poziomie Excellent, potwierdzający jej zrównoważony charakter. Kompleks wyróżnia się dużą elastycznością – modułowa struktura umożliwia prowadzenie różnorodnej działalności, w tym e-commerce, magazynowania, lekkiej produkcji czy usług logistycznych.

Komentarze osób związanych z transakcją

W odpowiedzi na rosnące potrzeby swoich klientów i partnerów biznesowych, Sanmar konsekwentnie rozwija swoje zaplecze logistyczne, dostosowując je do oczekiwań rynku. Prezes Zarządu, Sławomir Cieśliński, podkreśla, że decyzje firmy wynikają nie tylko z chęci ekspansji, ale przede wszystkim z dbałości o wysoką jakość usług i elastyczne reagowanie na potrzeby partnerów:

Rozwój Sanmar wynika bezpośrednio z potrzeb i zaufania naszych partnerów biznesowych. Nasi klienci od dawna zgłaszali nam swoje oczekiwania i zainteresowanie kompleksową obsługą oraz wspieraniem magazynowym ich działalności. Odpowiadając na te sygnały i korzystając z najnowszej inwestycji w Łodzi, stawiamy kolejny mocny fundament w działalności logistycznej, dołączając do grupy firm skutecznie rozwijających się w tym sektorze. Jednocześnie dbamy o stałe usprawnianie naszej podstawowej działalności. W ramach wzmacniania rozwoju tej gałęzi, firma niedawno zakupiła 10 naczep plandekowych, które zostaną wykorzystane w modelu współpracy na zasadzie truckingu z partnerami firmy Sanmar. Takie działania zapewniają nam solidną bazę do realizacji większej liczby projektów i dalszego rozwoju naszej działalności, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu profesjonalizmu i partnerstwa

Jan Olszewski, Doradca w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska, zwraca uwagę na strategiczne znaczenie wsparcia doradczego w procesie rozwoju Sanmar. Jego zespół odpowiadał za analizę rynku, ocenę ryzyka, negocjacje warunków umowy oraz finalizację i odbiór powierzchni:

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć firmę Sanmar w kolejnym etapie jej rozwoju. Decyzja o wynajmie powierzchni w City Logistics Łódź VI jest częścią szerszej strategii ukierunkowanej na silniejsze skoncentrowanie działań na sektorze logistycznym. Naszym zadaniem była weryfikacja rynku, analiza ryzyka, negocjacje stawek komercyjnych oraz wsparcie w finalizacji umowy i odbiorze powierzchni. Lokalizacja przy ul. Dostawczej w Łodzi, połączona z nowoczesnym standardem obiektu, konkurencyjnymi warunkami finansowymi oraz dostępem do wykwalifikowanej kadry, zapewnia firmie Sanmar solidną bazę do realizacji większej liczby projektów logistycznych i dalszego rozwoju działalności.

Jak podkreśla Katarzyna Kujawiak, Regional Managing Director Central Poland & Greater Poland w Panattoni, Łódź, jako jeden z kluczowych ośrodków logistycznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, oferuje bardzo dobre połączenia transportowe oraz wykwalifikowaną kadrę, co sprzyja rozwojowi nowoczesnej logistyki. Takie warunki stwarzają dla Sanmar doskonałą przestrzeń do dalszego rozwoju i realizacji ambitnych planów biznesowych.

