Roboty SCARA – szybka, precyzyjna i opłacalna automatyzacja procesów

Wojciech Traczyk
Wojciech Traczyk
2025-09-04 14:00

Roboty SCARA nie mają takiego zasięgu i udźwigu jak duże roboty przemysłowe, a także nie mogą pracować ramię w ramię z człowiekiem jak coboty. Mają jednak swoje zalety, dzięki którym znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. Wraz z rosnącą presją na automatyzację również one będą zyskiwać na popularności.

Autor: KUKA/ Materiały prasowe Robot SCARA dzięki swojej 4-osiowej konstrukcji wykonuje szybkie i powtarzalne ruchy w płaszczyźnie poziomej. To rozwiązanie pozwala na precyzyjne przenoszenie detali i montaż elementów w krótkich cyklach produkcyjnych
Szybkość działania, duża precyzja i powtarzalność ruchów oraz kompaktowa budowa to podstawowe cechy robotów SCARA, dzięki którym mogą być one idealnym narzędziem do optymalizacji różnych procesów. Dzięki tym cechom roboty te mogą wykonywać żmudne i powtarzalne zadania, związane m.in. z montażem, pakowaniem czy przemieszczaniem różnych detali.

Czym dokładnie są roboty SCARA?

Roboty SCARA, czyli „Selective Compliance Assembly Robot Arm”, to zaawansowane urządzenia, które zdobywają spore uznanie dzięki swojej precyzji, szybkości i elastyczności działania. Ich budowa jest inspirowana układem ramienia ludzkiego, co pozwala na wykonywanie ruchów w płaszczyźnie poziomej z dużą dokładnością i powtarzalnością. W praktyce roboty te wyposażone są w 4 osie ruchu: dwie osie obrotowe sterujące ramionami, jeden ruch liniowy góra–dół narzędzia i dodatkową oś umożliwiającą obrót narzędzia wokół osi pionowej.

Początkowo roboty SCARA były wykorzystywane głównie do automatyzacji prostych procesów montażowych, stąd ich pierwotna nazwa „robot montażowy z selektywną podatnością”. Stopniowo jednak, wraz z ich ewolucją, zastosowanie tych robotów ulegało znacznemu rozszerzeniu. W efekcie dziś termin SCARA tłumaczy się również jako „Selective Compliance Articulated Robot Arm”, podkreślając ich charakter przegubowy. Spośród innych robotów przemysłowych wyróżnia je 4-osiowa konstrukcja, zwłaszcza w porównaniu z bardziej uniwersalnymi robotami 6-osiowymi.

W odróżnieniu od robotów 6-osiowych (dysponujących większą liczbą stopni swobody, które umożliwiają pracę w różnych płaszczyznach i kierunkach) roboty SCARA mają ruchy zoptymalizowane pod kątem konkretnych, powtarzalnych zadań na ograniczonym obszarze roboczym. To czyni je bardziej efektywnymi w zadaniach, które wymagają szybkiego i precyzyjnego działania.

Budowa i zasada działania robotów SCARA

Roboty SCARA charakteryzują się specyficzną konstrukcją z nieruchomą podstawą, która najczęściej montowana jest do podłoża, a czasami również do ściany czy sufitu. Ponadto roboty te mają dwa ramiona przesuwające się w płaszczyźnie poziomej i śrubę, która porusza się liniowo w osi pionowej i obrotowo w osi poziomej.

Z podstawy robota SCARA wychodzi pierwsze ramię, które wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej. Drugie ramię porusza się względem pierwszego, co umożliwia wykonywanie precyzyjnych ruchów w poziomie. Tego typu układ pozwala robotowi na operacje w płaszczyźnie XY, dzięki czemu może dotrzeć do różnych punktów w obszarze swojej pracy.

Konstrukcja ramienia SCARA opiera się na dwóch połączonych ze sobą członach złożonych z równoległych przegubów, które umożliwiają ruchy w poziomie. Dodatkowo, ramię wyposażone jest w nadgarstek umożliwiający obracanie i precyzyjne ustawianie chwytanych obiektów.

Dzięki swojej sztywnej konstrukcji robot SCARA może generować znaczną siłę w osi pionowej. Jest to szczególnie ważne podczas podnoszenia i manipulacji przedmiotami. Układ kinematyczny robota pozwala przy tym utrzymać niewielką masę całkowitą, jednocześnie osiągając udźwigi sięgające do kilkudziesięciu kilogramów.

Kiedy warto wybrać robota SCARA?

Roboty SCARA sprawdzają się głównie w sytuacjach, w których wymagana jest szybka, powtarzalna i precyzyjna praca na stosunkowo ograniczonym obszarze roboczym. Wykorzystuje się je również tam, gdzie czas cyklu produkcyjnego jest relatywnie krótki, a zachowanie ścisłych tolerancji wymiarowych jest bardzo istotne. Ich konstrukcja z ograniczonym zakresem ruchu sprawia, że są mniej elastyczne przestrzennie niż roboty 6-osiowe. Dlatego wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża swoboda ruchów, lepszym wyborem będą rozwiązania o większej liczbie stopni swobody.

Roboty SCARA są polecane również do zadań, w których liczy się oszczędność miejsca i prostota obsługi. Ich kompaktowa budowa oraz szybka i intuicyjna integracja z systemami produkcyjnymi sprawiają, że chętnie korzystają z nich zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa.

Najważniejsze zalety robotów SCARA

Do najistotniejszych zalet robotów SCARA należą, wspomniane już wcześniej, bardzo duża prędkość działania i doskonała powtarzalność. Dzięki temu mogą one precyzyjnie obsługiwać drobne elementy i wykonywać zadania wymagające dużej dokładności. Ich konstrukcja eliminuje drgania, dzięki czemu ruch robota jest stabilny i precyzyjny. Jest to istotne z punktu widzenia wielu różnych procesów związanych np. z montażem czy manipulowaniem detalami.

Kompaktowe rozmiary robotów SCARA pozwalają zaoszczędzić cenną przestrzeń na linii produkcyjnej. Prosta i samonośna konstrukcja z ograniczoną liczbą części ruchomych przekłada się w teorii na niższe koszty eksploatacji i większą niezawodność tego typu robotów. To z kolei oznacza mniejszą awaryjność i niższe wydatki na serwisowanie. Roboty te charakteryzują się też łatwą i intuicyjną programowalnością, często umożliwiającą szybki montaż i uruchomienie w trybie plug-and-play, co znacznie skraca czas wdrożenia do produkcji.

Dzięki modułowej budowie i możliwości dostosowania narzędzi do konkretnych potrzeb (np. chwytaków czy adapterów) roboty SCARA są uniwersalne i można je łatwo zaadaptować do różnych zastosowań. Możliwość integracji z systemami wizyjnymi i zaawansowanym oprogramowaniem dodatkowo rozszerzają zakres ich możliwości, pozwalając na realizację coraz bardziej złożonych zadań montażowych czy kontroli jakości.

Na korzyść robotów SCARA przemawia również ich koszt, który zwykle jest niższy niż w przypadku bardziej skomplikowanych robotów 6-osiowych. Prostsza budowa i niższe wymagania eksploatacyjne oznaczają znaczne oszczędności zarówno przy zakupie, jak i podczas dalszej eksploatacji. Wszystko to sprawia, że roboty SCARA są atrakcyjnym wyborem dla firm o ograniczonych możliwościach finansowych.

Roboty SCARA mają również swoje wady, które warto brać pod uwagę przy planowaniu ich nabycia ‒ największą jest ograniczony zakres ruchu. Operują one głównie w jednej, płaskiej płaszczyźnie, co sprawia, że nie są tak elastyczne jak roboty 6-osiowe. W praktyce oznacza to, że roboty SCARA nie nadają się do zadań, które wymagają skomplikowanych manipulacji przestrzennych lub podczas pracy z obiektami wymagającymi zaawansowanego obracania i pozycjonowania.

Roboty SCARA – typowe zastosowania

Roboty SCARA znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Są one szczególnie efektywne tam, gdzie konieczna jest automatyzacja powtarzalnych i wymagających wysokiej dokładności zadań.

Roboty SCARA doskonale sprawdzają się w precyzyjnym montażu małych części i aplikacjach typu pick-and-place, czyli szybkim pobieraniu i umieszczaniu małych elementów z dużą precyzją. Są wykorzystywane do precyzyjnego dozowania cieczy i materiałów, nanoszenia kleju lub past lutowniczych, a także w procesach kontroli jakości i testowania produktów. Ponadto stosuje się je także w procesie pakowania produktów.

Bardzo dobrym przykładem może być przemysł elektroniczny. Roboty SCARA odgrywają np. ważną rolę przy montażu płytek drukowanych, precyzyjnym umieszczaniu elementów, lutowaniu, testowaniu i inspekcji jakości. Dzięki swojej dokładności sprawdzają się w montażu drobnych podzespołów, takich jak układy scalone, przełączniki czy czujniki.

W branży motoryzacyjnej tego typu roboty stosuje się do składania niewielkich i skomplikowanych części. Głównie są to moduły elektroniczne, wtryskiwacze, a także elementy zawieszenia. Znajdują zastosowanie także w testowaniu i pakowaniu gotowych podzespołów.

Przemysł spożywczy korzysta z robotów SCARA, m.in. do sortowania, pakowania i nanoszenia etykiet na produkty, a także do identyfikacji partii i kontroli jakości. Z kolei w farmacji automatyzują one pakowanie leków, napełnianie fiolek czy przenoszenie probówek i ampułek.

To naturalnie tylko część możliwych zastosowań robotów SCARA. Dzięki swojej uniwersalności są one często indywidualnie dostosowywane do konkretnych i nietypowych zadań

Podsumowanie

Roboty SCARA to ciekawa propozycja dla wielu firm, bez względu na branżę, które pragną zoptymalizować swoje procesy związane np. z montażem, przenoszeniem różnych elementów czy pakowaniem. Ich niewątpliwe zalety związane z parametrami pracy, a dodatkowo niższy koszt zakupu niż większych robotów 6-osiowych sprawiają, że mogą być cennym narzędziem do niektórych zadań produkcyjnych i montażowych

