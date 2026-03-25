W Świnoujściu powstaje kompleks Wave Świnoujście Thermal & SPA, który ma być odpowiedzią na największe wyzwanie nadmorskich inwestycji – sezonowość. Deweloper, firma Green House Development, stawia na całoroczną strefę wellness o powierzchni ponad 4 000 mkw., która ma zapewnić obłożenie obiektu niezależnie od pogody, informuje portal propertydesign.pl. Projekt jest obecnie w fazie realizacji.

SPA w centrum, nie na uboczu

Kluczowym założeniem biznesowym dla projektu Wave jest odejście od modelu, w którym strefa SPA i wellness stanowi jedynie dodatek do oferty noclegowej. W tym przypadku jest to fundament, wokół którego zbudowano całą koncepcję obiektu. Jak podkreślają przedstawiciele dewelopera, decyzja o budowie tak dużej strefy zapadła na najwcześniejszym etapie projektowym i zdeterminowała logikę całej inwestycji.

Takie strategiczne podejście ma na celu stworzenie destynacji, która przyciąga gości przez 12 miesięcy w roku, uniezależniając rentowność od kilku letnich tygodni. To odpowiedź na rosnące oczekiwania rynku premium, dla którego dobra lokalizacja przestaje być wystarczającym argumentem – liczy się zintegrowana oferta i unikalne doświadczenia.

Ponad 4 000 mkw. całorocznych atrakcji

Sercem kompleksu będzie strefa Thermal & SPA o powierzchni przekraczającej 4 000 mkw. W jej skład wejdą między innymi basen multimedialny, całoroczny basen zewnętrzny, rozbudowane strefy saun oraz tężnie solankowe. Skala tej części projektu ma stanowić główny magnes dla gości poszukujących wypoczynku i regeneracji, zwłaszcza w okresach jesienno-zimowych.

Inwestor zakłada, że tak rozbudowana infrastruktura wellness stanie się samodzielnym produktem turystycznym, zdolnym do generowania ruchu i przychodów poza tradycyjnym sezonem wakacyjnym. Celem jest stworzenie obiektu, który będzie konkurował nie tylko z innymi resortami nad Bałtykiem, ale także z popularnymi ośrodkami w górach czy za granicą.

Architektura z widokiem na biznes

Koncepcja biznesowa znajduje odzwierciedlenie w architekturze kompleksu. Trzy budynki zaprojektowano w układzie wachlarzowym, co zapewnia otwarcie na otaczający Park Zdrojowy i morze. Forma obiektu ma współgrać z jego funkcją – bliskość natury i poczucie przestrzeni mają wzmacniać relaksacyjny charakter pobytu.

Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie parku i plaży pozostaje oczywiście atutem, jednak to przemyślana funkcja wellness ma być gwarantem stabilności biznesowej. Projekt pokazuje, jak architektura może wspierać strategię, tworząc spójne i atrakcyjne środowisko dla gości.

Nowy standard dla nadmorskich resortów?

Inwestycja w Świnoujściu wpisuje się w szerszy trend transformacji polskiego rynku hotelowego nad Bałtykiem. Coraz więcej deweloperów rozumie, że aby zapewnić stabilny zwrot, należy inwestować w infrastrukturę zdolną przyciągnąć klienta przez cały rok. Z perspektywy indywidualnego inwestora, który rozważa zakup apartamentu w systemie condo, projekt z całorocznym modelem operacyjnym oznacza większą stabilność przychodów i mniejsze ryzyko wahań sezonowych.

Wave Świnoujście Thermal & SPA jest więc studium przypadku nowej strategii deweloperskiej. Pokazuje, że duża, początkowa inwestycja w infrastrukturę dodatkową może być kluczem do zbudowania rentownego i odpornego na sezonowość modelu biznesowego na konkurencyjnym rynku turystycznym.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI