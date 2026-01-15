Parkowa - góra atrakcji

Góra Parkowa to jedna z atrakcji Krynicy-Zdroju, zwanej „perłą uzdrowisk polskich”. Na stokach urządzony jest malowniczy Park Zdrojowy, a na szczyt wwozi zabytkowa, uruchomiona w latach 30. XX w. kolejka linowo-terenowa.

Dzieci i dorośli mogą skorzystać skorzystać z licznych atrakcji. Od lat należą do nich Rajskie Ślizgawki, zjeżdżalnie, gdzie zjeżdża się na… ręcznikach. Jest też tor tubingowy i park linowy. Pacjenci uzdrowisk wybierają ławeczki na osłonecznionej polanie, szczególnie atrakcyjnej zimą, bo słońce tutaj potrafi przygrzewać i opalać także zimą. Na stokach wije się wyremontowany w 2021 r. malowniczy tor saneczkowy z 1929 r., na którym odbywały się kiedyś Mistrzostwa Polski, Europy i Świata.

Latem 2025 r. na szczycie Góry Parkowej udostępniona została Polana Muzyki i Świateł. 10 stycznia 2026 r. udostępniono na szczycie wieżę widokową obok górnej stacji kolejki. 17 stycznia odbędą się tu huczne uroczystości otwarcia tej nowej atrakcji Krynicy-Zdroju.

Wieża widokowa – nowe spojrzenie na Krynicę-Zdrój

Do tej pory widok z Góry Parkowej był ograniczony do panoramy z podszczytowej polany w kierunku południowym. Teraz będzie można podziwiać całe uzdrowisko i otaczający go wianuszek pasm Beskidów Sądeckiego i Niskiego, a w pogodne bezmgliste dni nawet odległe Tatry. Obok wieży znajdzie się zielona strefa odpoczynku. Obiekt zostaje oddany do użytku zgodnie z założonym planem, który przewidywał otwarcie atrakcji na początku 2026 r. Kulminacją uroczystości otwarcia będzie świetlny pokaz laserów, zaplanowany na godzinę 21:45, który rozświetli nocne niebo nad Krynicą.

Wieża widokowa na Górze Parkowej wyróżnia się stylistyką – łączy nowoczesności, ale podobnie jak cały ośrodek Grupy PKL nawiązuje również do lat 30. ubiegłego wieku. Nowa atrakcja to także kontynuacja sentymentalnej podróży do niezwykłej historii Krynicy Zdroju. Wewnątrz budynku można usłyszeć opowieść retro lektora, który turystom towarzyszy podczas całego pobytu w ośrodku: od dolnej stacji kolei aż po sam szczyt wieży. Ściany trzonu wieży na poziomie 0 będą wykorzystywane na wyjątkową wystawę archiwalnych fotografii. Podświetlane kasetony przeniosą odwiedzających w czasy świetności przedwojennej Krynicy. Towarzyszący turystom głos, będzie komentować widoki i historie związane z Górą Parkową.Wieża wznosi się 36 metrów nad szczytem Góry Parkowej mierzącej 742 m n.p.m. Choć na jej taras prowadzi 216 schodów, to dzięki windzie nowa atrakcja jest łatwo dostępna dla każdego – bez względu na wiek, kondycję czy sprawność fizyczną.

Dużym atutem wieży jest taras, który pozwala w komfortowych warunkach napawać się widokami bez względu na aktualną aurę. W dni wietrzne będzie można podziwiać krajobraz z wewnętrznej i przeszklonej części tarasu, a w słoneczne turyści będą mogli wyjść na zewnętrzną jego część. Dodatkową atrakcją jest przeszklony wykusz, czyli fragment budynku, który wychodzi poza obręb elewacji i który na wieży zawieszony jest 36 metrów nad ziemią.

Daniel Pitrus, prezes zarządu PKL

Góra Parkowa od ponad 200 lat łączy naturę, historię i nowoczesność, a otwarcie wieży widokowej jest kolejnym krokiem, by spojrzeć na to dziedzictwo z nowej perspektywy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, turystów i kuracjuszy na Górę Parkową, żeby 17 stycznia wspólnie oficjalnie otworzyć kolejny rozdział w historii tego miejsca.

Polana Muzyki i Światła

Polana Muzyki i Świateł to oryginalny park, który został otwarty latem 2025 r. Powstały ścieżki i alejki spacerowe wytyczone pośród nasadzeń roślinności, rzeźb kwietnych i witrażowych motyli. Ten niezwykły ogród jest podróżą w czasie do okresu międzywojennego, do którego przenoszą odwiedzających rzeźby z roślin prezentujące znane postacie z życia uzdrowiska i miasta.

Na Polanie Muzyki i Świateł można nie tylko odpocząć w zielonej, parkowej przestrzeni, ale i posłuchać muzyki m. in. Jana Kiepury czy Marty Eggerth, którzy swoją pasją rozsławiali Krynicę-Zdrój. Polana to również miejsce wystaw tymczasowych.

Kolejka retro na Górę Parkową – jedyna w Polsce

W ciągu ostatnich dwóch lat odnowiona została stacja dolna, a także udostępnione zostały w niej multimedialne technologie, odrestaurowane zostały również historyczne i oryginalne wagony kolei linowo-terenowej PKL na Górę Parkową. Budynek stacji górnej został wyremontowany, m.in. odbudowane zostały legendarne modernistyczne tarasy. Odremontowane zostały również wnętrza Parkowej Restauracji oraz Kawiarni, które obecnie nawiązują do dawnego stylu art deco. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych.

Będą kolejne atrakcje, również multimedialne

W trzecim etapie modernizacji ośrodka na Górze Parkowej, powstanie nowoczesne multimedialne centrum podróży w czasie do minionych lat Krynicy-Zdroju. Rozbudowana zostanie też strefa rekreacji dla rodzin z dziećmi. Projektowany jest tor samochodów retro, mini trybuny w cieniu drzew oraz nasadzenia zieleni. Planowany jest także mini plac zabaw w stylu retro dla mniejszych dzieci i również dla nich mini tor samochodzików retro wraz z innymi atrakcjami. Trzeci etap inwestycji ma być zakończony w 2027 r. na uświetnienia 90-lecia ośrodka.

źródło: PKL SA

