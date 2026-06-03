Panattoni rozpoczyna realizację swojej pierwszej inwestycji w Bytomiu. W ramach kompleksu Panattoni Park Bytom powstanie łącznie ponad 132 000 m kw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej. Już na starcie projektu deweloper zabezpieczył kluczowego najemcę – firma Latex Opony wynajęła 100 000 m kw., co stanowi ponad 75% całej inwestycji.

Zakończenie prac budowlanych i oddanie obiektu do użytku planowane jest na maj 2027 r. Najemca uzyska wcześniejszy dostęp do wynajętej powierzchni już w marcu tego samego roku. W docelowej fazie funkcjonowania w bytomskim obiekcie zatrudnienie znajdzie około 200 osób.

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Strategiczna lokalizacja i rosnące znaczenie Bytomia na mapie logistycznej

Inwestycja powstaje przy ul. Węglowej, w centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Bliskość autostrady A1 oraz gęstej sieci dróg regionalnych zapewnia sprawną komunikację na osi północ-południe, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. To strategiczny atut dla firm prowadzących działalność logistyczną, magazynową, produkcyjną czy e-commerce.

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Konsolidacja operacji logistycznych jako główny cel najemcy

Dla firmy Latex Opony, jednego z liderów polskiego rynku oponiarskiego, nowy obiekt w Bytomiu stanie się centrum operacji logistycznych na Śląsku. Decyzja o wynajmie tak dużej powierzchni podyktowana była potrzebą skonsolidowania działalności w jednym, nowoczesnym magazynie, zlokalizowanym w pobliżu dotychczasowego centrum w Rudzie Śląskiej, również zrealizowanego przez Panattoni.

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Obiekt dostosowany do specyficznych wymagań branży oponiarskiej

Powierzchnia przeznaczona dla Latex Opony zostanie w pełni dostosowana do specyfiki składowania opon. Obiekt będzie podzielony na cztery strefy pożarowe i wyposażony w specjalistyczną instalację tryskaczową. Umowa najmu obejmuje również około 700 m kw. powierzchni biurowo-socjalnej.

Projekt należy do portfela Newport Logistics Fund III i jest siódmą inwestycją realizowaną w jego ramach przez Newport by Panattoni.

– „Dla Newport by Panattoni projekt ten ma czytelne uzasadnienie inwestycyjne: łączy dobrze skomunikowaną lokalizację przemysłową, dużą skalę oraz znaczący poziom najmu zabezpieczony już na etapie realizacji. Umowa z Latex Opony, obejmująca ponad 75% powierzchni, potwierdza zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię na Śląsku i wzmacnia profil najmu projektu. To siódmy projekt w ramach Newport Logistics Fund III, w którym jakość aktywa odpowiada konkretnym wymaganiom operacyjnym najemcy” – mówi Daniel Raemy, CEO w Newport by Panattoni.

Cały kompleks przejdzie certyfikację środowiskową BREEAM na poziomie Excellent. W ramach projektu zastosowane zostaną rozwiązania ograniczające zużycie energii i wody oraz redukujące emisję CO₂.

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Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródło: Panattoni

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