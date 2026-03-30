Ceny działek biją rekordy w całej Polsce

Ceny działek budowlanych w największych polskich miastach rosną nieprzerwanie od czterech kwartałów, osiągając historyczne maksima. Jak informuje portal propertynews.pl, dynamika wzrostów w głównych aglomeracjach jest dwucyfrowa, a liderem pozostaje Warszawa, gdzie koszt metra kwadratowego zbliża się do symbolicznej bariery 1000 zł.

Trend ten napędzany jest przez rosnący popyt na grunty pod budowę domów jednorodzinnych oraz coraz częstsze traktowanie ziemi jako bezpiecznej lokaty kapitału. Ograniczona podaż atrakcyjnych lokalizacji dodatkowo wzmacnia presję na wzrost cen.

Warszawa wyznacza standardy

Z danych za IV kwartał 2025 roku wynika, że średnia cena za metr kwadratowy gruntu pod zabudowę w stolicy osiągnęła poziom ok. 989 zł. Oznacza to roczny wzrost o 13,9 proc. i potwierdza dominującą pozycję Warszawy na mapie najdroższych lokalizacji w kraju.

W praktyce przekłada się to na ogromne koszty dla inwestorów indywidualnych. Zakup standardowej działki o powierzchni 1000 mkw. (10 arów) w granicach miasta to wydatek rzędu blisko miliona złotych, co stanowi barierę dla wielu osób planujących budowę własnego domu.

Dwucyfrowe wzrosty w miastach regionalnych

Trend wzrostowy jest wyraźnie widoczny również w innych kluczowych aglomeracjach. We Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego działki budowlanej wyniosła ok. 532 zł, co stanowi wzrost o 11,8 proc. rok do roku. To pokazuje, że rynek wrocławski utrzymuje wysoką dynamikę, choć pozostaje niemal dwukrotnie tańszy od stołecznego.

Niewiele mniej trzeba zapłacić w Poznaniu, gdzie stawki osiągnęły poziom ok. 506 zł/mkw. przy imponującej dynamice wzrostu sięgającej 12,9 proc. w skali roku. Nawet w miastach takich jak Lublin, gdzie grunty są tradycyjnie tańsze, widać wyraźne przyspieszenie. Średnia cena na poziomie 416 zł/mkw. oznacza roczny wzrost o 11,5 proc.

Co napędza rynek gruntów?

Za tak dynamicznymi podwyżkami stoją dwa fundamentalne czynniki. Pierwszym jest niesłabnący popyt na działki pod budowę domów jednorodzinnych, który zderza się z ograniczoną podażą atrakcyjnych, dobrze zlokalizowanych i uzbrojonych terenów.

Drugim, coraz bardziej znaczącym elementem, jest traktowanie ziemi jako bezpiecznej lokaty kapitału. Inwestorzy, szukając ochrony przed inflacją i stabilnych aktywów, coraz częściej lokują środki w gruntach, co dodatkowo zwiększa presję na ceny i ogranicza dostępność parceli dla osób planujących budowę na własne potrzeby.

Artykuł został napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: propertynews.pl/

