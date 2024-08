Powstanie Portal DOM. Zgromadzi aktualne ceny transakcyjne mieszkań w Polsce

12:20

Autor: Szymon Starnawski/Murator Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomo Portal DOM - rynek mieszkaniowy ma być bardziej przejrzysty

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomi Portal DOM, czyli Portal Danych i Obrocie Mieszkań. Jest projekt ustawy w tej sprawie. Portal będzie gromadził aktualne dane o cenach transakcyjnych mieszkań, bo te ofertowe są najczęściej oderwane od rzeczywistości. Dzięki temu rynek mieszkaniowy ma być bardziej transparentny.

Spis treści

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawodawców "projekt ustawy jest odpowiedzą na niewystarczającą przejrzystość rynku mieszkaniowego, w szczególności w zakresie dostępu do bieżących informacji o cenach transakcyjnych na poszczególnych rynkach lokalnych".

Projekt ustawy znalazł się w wykazie w wykazie prac Rady Ministrów. Według zapowiedzi prace legislacyjne nad projektem mają potrwać do IV kwartału 2024.

Nowy stary pomysł na portal z cenami mieszkań

Pomysł uruchomienia portalu z cenami transakcyjnymi mieszkań w Polsce nie jest nowy. Miał go w planach też poprzedni rząd. W lipcu 2023 przyjęto przepisy, które zapowiadały powstanie podobnej ogólnodostępnej platformy - Portalu Cen Mieszkań. Miał on ruszyć w połowie 2024 i zbierać ceny nieruchomości - mieszkań i domów jednorodzinnych w różnych regionach całego kraju.

Teraz, nowa ekipa rządząca wznawia pomysł, ale pod inną nazwą - Portal Danych o Obrocie Mieszkań, w skrócie Portal DOM.

Skąd dane w Portalu DOM?

Prowadzenie Portalu DOM ma zostać powierzone Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, który prowadzi już na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym Ewidencję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. W ewidencji są gromadzone dane, które częściowo mogą zasilać także Portal DOM.

Pozostałe dane z rynku pierwotnego i wtórnego ma dostarczać platformie Szef Krajowej Administracji Skarbowej w oparciu o informacje wynikające z aktów notarialnych zgłaszanych przez notariuszy.

Jak podaje projekt ustawy "co do zasady, Portal DOM będzie korzystał z danych już obecnie gromadzonych przez organy publiczne. Zestawienie tych danych w jednym miejscu oraz upublicznienie generowanych na podstawie tych danych statystyk ma zapewnić większą przejrzystość rynku mieszkaniowego oraz możliwość właściwej parametryzacji instrumentów wsparcia mieszkalnictwa i monitorowania ich wpływu na lokalne rynki mieszkaniowe."

Realne ceny mieszkań, łatwiejsze wyceny, przejrzysty rynek

Nowy Portal DOM, zbierający dane o cenach mieszkań w jednym miejscu, pozwoli zainteresowanym kupnem mieszkania na orientację w cenach mieszkań, tych realnych, a nie ofertowych, podawanych chociażby przez portale ogłoszeniowe. A jedne od drugich często się różnią, i to o kilkanaście procent. Dostęp do cen transakcyjnych umożliwi również bardziej rynkowo wycenić nieruchomość, co jest korzyścią nie tylko dla sprzedających mieszkania i domy, ale też kupujących, którzy będą mogli łatwiej porównywać oferty.

Portal DOM będzie też ułatwieniem dla podmiotów gospodarczych podejmujących np. decyzje inwestycyjne na rynku mieszkaniowym. Organom publicznym z kolei umożliwi właściwy dobór instrumentów wsparcia mieszkalnictwa na poszczególnych rynkach, a także monitoring ich skuteczności.

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.