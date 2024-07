Gigantyczny prywatny akademik o standardzie trzygwiazdkowego hotelu stanie w Gdańsku

Zobacz galerię 10 zdjęć Autor: Mat. prasowe/ Collegia Prywatny akademik powstanie przy alei Grunwaldzkiej 239, naprzeciwko kampusu Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk.

Niemal 500 pokoi z widokiem na Zatokę Gdańską. Taki będzie nowy prywatny akademik w Gdańsku. Będą tu zwykłe pokoje, ale i apartamenty dla studentów z dużymi prywatnymi tarasami. Będzie to jednocześnie hotel. Termin oddania inwestycji do użytku zaplanowano na wiosnę 2026. Za realizację obiektu odpowiada spółka MEGA S.A. Inwestor to grupa Collegia.

Collegia. Kolejny akademik w Trójmieście

Właściciel akademika i apartamentów pod marką Collegia zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku rozpoczął budowę kolejnej inwestycji w Trójmieście. Nowopowstający kompleks łączący funkcję nowoczesnego domu studenckiego, hotelu oraz przestrzeni usługowej, realizowany jest przy głównej arterii Trójmiasta – alei Grunwaldzkiej 239, naprzeciwko kampusu Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk.

Inwestor wyjaśnia, że inwestycja przy al. Grunwaldzkiej jest wynikiem różnorodnych doświadczeń nabytych w czasie czterech lat prowadzenia jednego z pierwszych prywatnych akademików w Polsce i współpracy ze sprawdzonym zespołem projektowym: arch. Joanną Wojtas i arch. Moniką Tyszkiewicz i arch. Andrzejem Tyszkiewiczem z biura projektowego ABACUS.

Pierwszy obiekt oddany został użytku w 2020 roku, służąc przede wszystkim studentom Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z którymi sąsiaduje.

Nowa inwestycja zapewniać będzie komfortową bazę noclegową dla studentów dwóch kolejnych gdańskich uczelni i ugruntuje marce Collegia dominującą pozycję na trójmiejskim rynku akademików. W swoim prosperującym od 4 lat budynku Collegia wypracowała elastyczny model biznesowy, który pozwala jej na zmianę funkcji w okresie letnim z akademika na hotel, stając się istotnym obiektem noclegowym w całym Trójmieście, z bazą noclegową zapewniającą 450 pokoi. Nowa inwestycja pozwoli znacząco powiększyć tę bazę.

100 pokoi hotelowych i niemal 400 akademickich z widokiem na Zatokę Gdańską

Założeniem nowopowstającej inwestycji jest połączenie obu tych funkcji: akademika i hotelu przez cały rok równolegle.

Na powierzchni 24 tys. m.kw. i na 13 kondygnacjach naziemnych zapewniono 100 pokoi hotelowych i 392 pokoje akademickie oraz funkcje usługowe i inne, niezbędne dla mieszkańców.

Nowy hotel w Gdańsku

Na najwyższych kondygnacjach mieścić się będzie hotel, z widokiem na Zatokę Gdańską i Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz liczne gdańskie atrakcje.

Na pierwszym piętrze budynku ulokowane zostaną funkcje usługowe. Zaprojektowano na nim lokal gastronomiczny, dwie oddzielne sale konferencyjne mogące pomieścić do 50 i 100 osób, z zapleczem gastronomicznym oraz fitness.

Akademik zajmie 10 pięter

Na pozostałych 10 kondygnacjach mieścić się będzie część akademika, w którym znajdą się miejsca noclegowe dla ok. 500 osób w różnorodnych konfiguracjach mieszkalnych. W części studenckiej mieścić się będą zarówno apartamenty z dużymi prywatnymi tarasami, klasyczne pokoje jednoosobowe, jak i oddzielne pokoje ze wspólną kuchnią i łazienką. Wszyscy mieszkańcy będą mieli zapewniony dostęp do przestrzeni wspólnych: pomieszczeń nauki, odpoczynku i relaksu, pralni, fitnessu i gastronomii z dużym ogólnodostępnym tarasem. Ponadto, w budynku przewidziano także 187 miejsc parkingowych.

Zdecydowaliśmy się stworzyć przestrzeń, która zapewni nie tylko warunki do mieszkania studentom, ale także będzie sprzyjać integracji, wypoczynkowi i nauce - mówi Karol Wojtas, członek zarządu w spółce odpowiedzialnej za realizację inwestycji. I dodaje: W nowym budynku znajdzie kwaterunek 500 studentów. Stawiamy na komfort

Garaż dla samochodów i rowerów

W jaki sposób firma stawia na komfort? - Zaczynając od lokalizacji naszych obiektów w bardzo bliskim sąsiedztwie z kampusami akademickimi, poprzez standard wykończenia wnętrz i wyposażenia pokoi, komfort dostępu do części wspólnych przeznaczonych dla mieszkańców, jak i usług ogólnodostępnych w budynku, wśród których będą przestrzenie gastronomiczne, garaż dla samochodów i dużej liczby rowerów - wyjaśnia Karol Wojtas.

Przyznaje, że firma nieustannie analizuje rynek i potrzeby młodych ludzi. - Nasze domy studenckie realizujemy na poziomie o podwyższonym standardzie hotelu 3 gwiazdkowego, pozwalające mieszkańcom na duży komfort zamieszkania.

W nowym obiekcie studenci mają zapewnione wykończone i w pełni wyposażone pokoje z prywatnymi łazienkami i aneksami kuchennymi, w opcjach jedno- i dwuosobowej. Są i dodatkowe udogodnienia w ogólnodostępnych przestrzeniach wspólnych inwestycji.

Znajdą się w nich strefy do nauki, rekreacji, integracji i wypoczynku. Przygotowywany obiekt będzie zlokalizowany blisko Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk oraz w pobliżu największego Trójmiejskiego hub-u biznesowego z Olivia Centre, Alchemią i biurowcem Wave, w których łącznie pracuje blisko 30 tys. osób. Dla tego segmentu rynku przygotowana została część hotelowa na ostatniej kondygnacji z przepięknym widokiem na panoramę Gdańska i morza.

Obiekt na granicy Wrzeszcza i Oliwy

Obiekt mieści się na styku dwóch gdańskich dzielnic: Wrzeszcza i Oliwy, przy Alei Grunwaldzkiej – głównej arterii Trójmiasta, łączącej Gdynię i Sopot z centrum Gdańska, w pobliżu stacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, SKM i linii autobusowych. Kampusy Uniwersytetu Gdańskiego i WSB Merito dostępne są w odległości zaledwie 5 minut spacerem, a niewiele dalej znajduje się Trójmiejski Park Krajobrazowy, będący mekką miłośników sportów rekreacyjnych i wyczynowych.

Termin oddania inwestycji do użytku zaplanowano na wiosnę 2026 r. Za realizację obiektu odpowiada spółka MEGA S.A., pełniąca rolę Generalnego Wykonawcy spółce MEGA S.A., która dla grupy Collegia wcześniej realizowała również obiekt na ulicy Sobieskiego.

Wizualizacje. Tak ma wyglądać nowy akademik Collegia

