Węgiel na zimę: kupować czy jeszcze czekać? Jakie są aktualne ceny?

Cena węgla wrzesień 2024. Kupić już teraz węgiel na sezon grzewczy czy jeszcze poczekać?

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Cena węgla 2024 w Polsce - sprawdzamy składy, kopalnie, markety

Jaka jest cena tony węgla i ekogroszku w Polsce we wrześniu 2024? Ile kosztuje tona węgla w składach, ile u producentów i w marketach? Sprawdzamy aktualne ceny węgla. Lepiej nie czekać z zakupem węgla na zimę, bo może być tylko drożej.

Jaka jest aktualna cena węgla, kiedy sezon grzewczy 2024/2025 coraz bliżej. Czy warto juz teraz kupić węgiel na zimę?

Cena węgla w Polsce we wrześniu 2024

Czasy, kiedy tona węgla kosztowała 800-1000 zł, a było to 3 lata temu, minęły już chyba bezpowrotnie. Ale z drugiej strony należy się cieszyć, że w tej chwili węgiel jest dostępny, a jego cena za tonę nie wynosi 3000-4000 zł jak było to jeszcze w połowie 2022.

We wrześniu 2024 węgiel jest łatwo dostępny, a jego cena za tonę waha się w przedziale 1200 - 1900 zł za tonę. Im grubsze węgle oraz im większa ich kaloryczność, tym ceny są wyższe. Do tego trzeba też doliczyć koszty dostawy, jeśli ktoś nie dysponuje własnym transportem.

Ile kosztuje tona węgla w składach?

W składach opału w sierpniu cena węgla oscyluje w granicach właśnie 1500 - 1600 zł. Przykładowo, w składach w woj. mazowieckim węgiel Orzech kosztuje 1640 zł, Groszek Plus Retopal - 1580 zł, Miał Plus - 900 zł.

Tyle płaci się za węgiel polski. Za ten importowany, np. z Kazachstanu można zapłacić w składzie opału trochę mniej. Za orzech 1400 zł, ale za kostkę nawet 1600 zł.

Cena węgla w PGG

Sprawdziliśmy ceny węgla w e-sklepie Polskiej Grupy Górniczej. W PGG na półkach e-sklepu dostępnych jest wiele sortymentów węgla opałowego sprzedawanego luzem, jak i w workach. Nie ma sortymentów niedostępnych, za to niektóre dostępne są tylko u wybranych Kwalifikowanych Dostawców Węgla. Podajemy przykładowe ceny węgla za tonę w e-sklepie:

Karolinka Groszek Premium paczkowany - 1750 zł,

Pieklorz Groszek Plus paczkowany - 1550 zł,

Karlik Groszek Plus paczkowany - 1550 zł,

Karolinka Groszek Premium luz - 1500 zł,

Pieklorz Groszek Plus luz - 1300 zł,

Orzech - Marcel luz - 1250 zł.

Kostka - Sośnica luz - 1300 zł.

Więcej o cenach i dostępności węgla w Polskiej Grupie Górniczej piszemy poniżej.

Autor: PGG SA Przykłądowe ceny węgla w PGG 10 września Link: powiększ

Jaka cena ekogroszku w Południowym Koncernie Węglowym (byłym Tauronie)

Za ekogroszek JARET plus trzeba zapłacić 1120 zł za 800 kg (paleta 40x20 kg). Ekogroszek SOBIESKI kosztuje 1180 zł (paleta 800 kg). Są to jedyne w tej chwili dostępne sortymenty węgla.

Autor: PKW Ceny ekogroszku w sierpniu 2024 w Południowym Koncernie Węglowym Link: powiększ cennik

Jaka cena węgla w sierpniu w marketach?

W marketach ceny węgla są najwyższe. Przykładowo:

w Castoramie ekogroszek lub węgiel orzech kosztują od 32 do 55 zł za 20-kilogramowy worek,

w Leroy-Merlin za orzech w worku 25 kg trzeba zapłacić 43 zł, za węgiel orzech w worku 20 kg - 40 zł.

W OBI Groszek plus Gold 29-27 MJ 1000 kg kosztuje 1749 zł, Węgiel kamienny Orzech 27-25 MJ 1000 kg - 1649 zł.

Kupić węgiel na zimę już teraz czy poczekać? Prognozy cen

Z zakupem węgla na zimę nie ma co czekać. Zapas warto zrobić zdecydowanie wcześniej, póki z dostępnością węgla nie ma problemów, a jego ceny są umiarkowane. Więc jeśli ktoś jeszcze nie zaopatrzył się w węgiel na nadchodzący sezon grzewczy, warto się pospieszyć, póki nie ma jeszcze dużego ruchu w składach węgla.

O zakupie węgla na zimę przypomina też PGG. Zwraca uwagę, że warunki sprzedaży węgla zmieniają się właśnie jesienią, kiedy temperatura mocniej spada, co może nastąpić jeszcze nie we wrześniu, ale na pewno już w październiku. Wtedy zwiększy się popyt na opał, a to przełoży się na wzrost cen, a często też na dostępność towaru. Na załamanie pogody warto być przygotowanym.

