Będzie zakaz sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych. Od kiedy nowe przepisy?

Nowe rozporządzenie, a w przyszłości ustawa ograniczą wykorzystanie węgla

Zakaz sprzedaży węgla w Polsce wynika z projektu nowego rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zmienia ono normy jakościowe paliw stałych i wprowadza zakaz sprzedaży innych niż wymienione w rozporządzeniu. To jeden z kamieni milowych KPO, który Polska musi wdrożyć w najbliższym czasie. Od kiedy zakaz sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych? O jaki węgiel chodzi?

Będzie zakaz sprzedaży węgla w Polsce

Nowy projekt rozporządzenia określa wymagania jakościowe paliwa stałego przeznaczonego do wykorzystania w gospodarstwach domowych i instalacjach spalania o mocy mniejszej od 1 MW.

Za spełniający normy jakościowe uznane maja być produkty o zawartości co najmniej 85% czystego węgla i określonych parametrach zawartości wilgoci, siarki i popiołu.

Jaki węgiel będzie w sprzedaży?

Rozporządzenie wprowadza dla paliwa węglowego obowiązujące nazwy dla pięciu kategorii paliw węglowych:

węgiel kostka

węgiel orzech

węgiel groszek

węgiel miał

węgiel antracyt

Zastępują one poprzednie węgiel kamienny, brykiet, pelet i inne.

Zmiana nazwy sortymentów węgla upraszcza ich podział np. nazwy groszek I, groszek II, groszek zastępuje węgiel groszek. Dodatkowo wyklucza nazwy i produkty, które mogły sugerować ekologiczny charakter tego paliwa, np. ekogroszek czy ekomiał.

Podstawą rozróżnienia sortymentówjest wielkość ziarna. Węgiel kostka to bryły węglowe o wymiarze 63 – 200 mm, węgiel orzech – 25 – 80 mm, węgiel groszek – 5 – 40 mm, węgiel miał – 3 – 31,5 mm.

Zaostrzenie wymagań jakościowych dla węgla – jakie zasady?

Rozporządzenie wprowadza wymagania jakościowe maksymalnych zawartości węgla oraz substancji szkodliwych, które ulegają stopniowo zmniejszeniu od chwili wejścia w życie rozporządzenia. Dla trzech sortymentów węgla - kostki, orzecha i groszku - wymagania jakościowe ulegają stopniowemu zaostrzaniu w następujących ramach czasowych:

do 31. 08. 2024 r.

od 1.09 2024 do 30. 06. 2025 r.

od 1.07.2025 do 30.06. 2027 r.

od 1.07. 2027 do 30 06. 2029 r.

Dla miału do 30.06. 2027 r. nie obowiązują zmiany, a bardziej rygorystyczne wprowadza się w okresie 1.09.2027 – 30. 06. 2029 r.

Stopniowym obniżaniu zawartości w w/w okresach podlega wilgotność, maksymalna zawartość popiołu, siarki, wartość opałowa i in. Dopuszczone są nieznaczne poziomy odchyleń od tych wymagań, których wartości zawiera paragraf 2 rozporządzenia.

Okres od wprowadzenia w życie przepisów rozporządzenia do 30.06.2029 r. jest okresem przejściowym.

Zakaz sprzedaży węgla w kolejnych latach

W myśl ustawy do celów grzewczych w gospodarstwach domowych i małych kotłowniach nie będzie można stosować i kupić innych kategorii paliw stałych niż wymienionych w rozporządzeniu. Stopniowa zmiana parametrów jakościowych rozłożona w czasie w okresie przejściowym ma zapewnić producentom i użytkownikom paliw czas na dostosowanie się do rygorystycznych wymagań środowiskowych.

Od dnia 1 lipca 2029 r. po okresie przejściowym przewiduje się wprowadzenie zakazu wprowadzania do obrotu z przeznaczeniem do użycia w sektorze bytowo-komunalnym sortymentów: węgiel kostka, węgiel orzech, węgiel groszek i węgiel miał. Proponowane będzie wprowadzenie do obrotu paliwa sortymentu orzech i groszek przeznaczonych dla urządzeń grzewczych, których parametry jakościowe są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 303-5 (zawartość popiołu do 7,00%, wartość opałowa od 26,00 MJ/kg, wilgoć całkowita do 11,00%).

Te regulacje po okresie przejściowym ma wprowadzić nowa ustawa zmieniająca ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, nad którą trwają właśnie prace w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Naturalnego.

Dodatkowo w ramach zmian ustawowych i w związku z obowiązującym od 1 czerwca 2020 r. ustawowym zakazem wprowadzania do obrotu i wykorzystania w sektorze bytowo-komunalnym węgla brunatnego proponowane jest wprowadzenie od dnia 1 lipca 2025 r. podobnego zakazu dla paliw stałych uzyskiwanych w procesie obróbki cieplnej węgla brunatnego.

