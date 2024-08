Sklep PGG ruszył z promocją na węgiel. Ile aktualnie kosztuje 1 tona węgla w e-sklepie PGG?

12:00

Autor: PGG SA Ceny węgla w PGG w sierpniu

Sklep internetowy PGG ma od sierpnia nową promocję na węgiel i ekogroszek. Na czym polega promocja "Aktywny Klient 2024" w PGG? Ile można zyskać przy zakupie węgla w e-sklepie i od kiedy? Ile kosztuje tona węgla w największej spółce węglowej w Polsce? Sprawdzamy.

Spis treści

Przypomnijmy, że w sklep internetowy PGG w czerwcu i lipcu miał promocję na zakup węgla i ekogroszku - w czerwcu tonę węgla można było kupić taniej o 150 zł, w lipcu o 100 zł. Warunkiem skorzystania z promocji było podanie kodu rabatowego oraz zakup co najmniej dwóch ton węgla. Promocja zakończyła z dniem 31 lipca. W sierpniu ruszyła kolejna.

Promocja Aktywny Klient 2024 w PGG

Jak czytamy na stronie sklepu PGG, każdy, kto złoży zamówienie na sklep.pgg.pl w okresie od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024 oraz odbierze zamówiony towar i wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, otrzyma kupon rabatowy o wartości 250 zł na tonę węgla. Ale uwaga, kupon rabatowy na zakup węgla można będzie wykorzystać dopiero wiosną 2025. PGG podaje "wiosną, gdy zwykle towaru jest pod dostatkiem, ceny w sklepie internetowym PGG są niższe niż w kolejnych miesiącach, Ty dodatkowo możesz zrealizować swój kupon rabatowy:

po zastosowaniu w koszyku kodu dostępnego na Koncie Klienta, ważnego w terminie od 1 marca 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

jednorazowo, na każdą tonę węgla w koszyku,

dla produktów dostępnych w dniu realizacji kodu."

Oznacza to, że składając zamówienie do końca sierpnia 2024 na jakikolwiek asortyment PGG, otrzymamy kupon rabatowy (na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji w e-sklepie PGG). Rabat będzie możliwy do wykorzystania przy dokonywaniu kolejnego zamówienia w e-sklepie PGG w terminie ważności kuponu (dopiero w 2025 r.) i obniżenia ceny brutto każdej tony węgla lub ekogroszku objętego tym zamówieniem o kwotę 250 zł.

Trzeba wiedzieć, że kod rabatowy Aktywny Klient 2024 przypisany jest tylko do jednego konta w e-sklepie PGG i w ramach jednego konta może być zrealizowany.

Aktualne ceny węgla w sklepie PGG

Sprawdziliśmy ceny węgla w e-sklepie Polskiej Grupy Górniczej. 7 sierpnia na półkach e-sklepu dostępnych jest wiele sortymentów węgla opałowego sprzedawanego luzem, jak i w workach. Ale są też sortymenty niedostępne. Podajemy przykładowe ceny węgla za tonę:

Karolinka Groszek Premium paczkowany - 1750 zł,

Pieklorz Groszek Plus paczkowany - 1550 zł,

Karlik Groszek Plus paczkowany - 1550 zł,

Karolinka Groszek Premium luz - 1500 zł,

Pieklorz Groszek Plus luz - 1300 zł,

Orzech - Marcel luz - 1250 zł.

Kostka - Sośnica luz - 1300 zł.

Autor: PGG SA Ceny węgla w e-sklepie PGG Link: powiększ cennik

Jak kupić węgiel w PGG z dostawą?

Aby kupić węgiel w sklepie internetowym PGG, należy założyć konto. Węgiel można kupić z dostawą do domu - kurierem (dotyczy sortymentu węgla konfekcjonowanego, czyli w opakowaniach) lub przez Kwalifikowanego Dostawcę Węgla (dotyczy zakupu węgla luzem). Warto pamiętać, że podane ceny węgla na stronie PGG będą finalnie wyższe właśnie o koszt dostawy, a ten zależy o odległości od kopalni czy składu węgla.

Trzeba też wiedzieć, że opał dostarczany jest wyłącznie w dni robocze. Do miejsca wyładunku musi prowadzić droga twarda, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu umożliwiająca swobodny wjazd i rozładunek pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony (w przypadku firmy kurierskiej).

Autor: PGG SA Ceny węgla i ekogroszku w sklepie PGG - sierpień 2024 Link: powiększ cennik

Ile kosztuje transport ze sklepu PGG?

Węgiel kupiony w sklepie internetowym PGG można odebrać na 3 sposoby:

za pośrednictwem kuriera,

Kwalifikowanych Dostawców Węgla, a teraz także

bezpośrednio na kopalni.

Dostępne opcje dostawy są wskazane przy każdym produkcie. Dostawa węgla kurierem możliwa jest dla węgla sprzedawanego na palecie 1000 kg. W takiej formie, w sklepie internetowym PGG jest oferowany węgiel workowany (50 worków x 20 kg na palecie) i węgiel luzem w big bagach (1 big bag 1000 kg).

Cena transportu węgla za pośrednictwem kuriera jest stała w całej Polsce i wynosi 250 zł/t.

Po przekazaniu towaru z kopalni PGG firmie kurierskiej szacowany czas dostawy wynosi 5 dni roboczych.

Z kolei dostawa do KDW węgla kupionego w e-sklepie PGG jest różna i zależy od odległości składu KDW od kopalni. Termin odbioru węgla (liczony od daty wpływu środków na konto sprzedawcy) wynosi do 60 dni. W uzasadnionych przypadkach może zostać skrócony, lub przedłużony za zgodą obu stron. O szczegółach odbioru węgla informuje KDW, bezpośrednio kontaktując się z kupującym.

Źródło: PGG SA