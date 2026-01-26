Rozmowa Muratora: Piotr Laskowski i Radosław Murat podsumowują 5.edycję Dach Forum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowe przepisy dla najmu krótkoterminowego

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało projekt ustawy o usługach hotelarskich, który wdraża unijne przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego i obejmuje wszystkie obiekty noclegowe oferowane na doby, takie jak apartamenty, pokoje, domki czy pensjonaty.

Od 20 maja 2026 r. ma obowiązywać rejestracja najmu krótkoterminowego w ogólnopolskim rejestrze obiektów noclegowych. Projekt ustawy może jeszcze ulec zmianie w trakcie procesu legislacyjnego.

Ustawa zawiera definicję usługi hotelarskiej, wskazując, że obejmuje ona krótkotrwałe świadczenie noclegowe do 30 dni, utożsamiane z najmem krótkoterminowym.

Do celów nowej regulacji należą m.in.:

uporządkowanie sektora,

wprowadzenie jednolitych zasad działania,

zwiększenie bezpieczeństwa gości.

Oferty znajdujące się poza rejestrem nie będą mogły być prezentowane na portalach rezerwacyjnych. Inwestorzy muszą przygotować się na większą przejrzystość i formalną odpowiedzialność.

Platformy rezerwacyjne będą zobowiązane do przekazywania samorządom danych o liczbie zarezerwowanych noclegów i liczbie gości, by ułatwić pobór opłaty miejscowej oraz kontrolę podatkową.

Obowiązki właścicieli obiektów przewidziane w projekcie obejmują m.in.:

udostępnienie gościom regulaminu korzystania z lokalu (np. cisza nocna),

zapewnienie całodobowego numeru kontaktowego,

wyraźne oznakowanie, że lokal działa w systemie najmu krótkoterminowego.

Ponadto przewidziano możliwość nakładania kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów.

Polecamy:

Dlaczego rejestracja obiektów noclegowych wynajmowanych na doby staje się obowiązkowa?

Sektor najmu turystycznego w Polsce w ostatnich latach rozwijał się bardzo dynamicznie, często kosztem rynku najmu długoterminowego, co w wielu miejscowościach utrudniło mieszkańcom wynajęcie lokalu na stałe. Dane branżowe wskazują, że w niektórych miejscowościach liczba prywatnych apartamentów na wynajem przewyższyła liczbę obiektów hotelowych, co przełożyło się na wyzwania dla samorządów oraz gości, m.in. w zakresie bezpieczeństwa i standaryzacji usług.

Ogólnopolski rejestr obiektów noclegowych ma uporządkować tę sytuację. Nowe obowiązki administracyjne, nakładane na właścicieli lokali świadczących usługi noclegowe, mają zwiększyć przejrzystość rynku. W praktyce oznacza to konieczność prowadzenia ewidencji, spełnienia określonych standardów oraz wdrożenia jasno opisanych procedur.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami ważne dla inwestorów

Eksperci wskazują, że nowe przepisy będą korzystne przede wszystkim dla profesjonalnych operatorów oraz inwestycji, które od początku funkcjonują w sposób uporządkowany i zgodny z obowiązującymi regulacjami. Lokowanie kapitału w tego typu projekty będzie wiązało się z mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Jak podkreśla Izabela Laskowska-Kupczak, dyrektorka sprzedaży Spectrum Development, inwestora projektu Magiczny Łukęcin, w związku z tym inwestorzy będą poszukiwać przedsięwzięć dostosowanych do zmieniających się wymogów prawnych, oferujących gotowe procedury, transparentny model zarządzania oraz zespoły przejmujące na siebie obsługę formalną w imieniu właścicieli.

Polecamy:

Dlaczego zorganizowany najem będzie zyskiwał na znaczeniu?

Inwestycje funkcjonujące w modelu w pełni zorganizowanego najmu zyskają na znaczeniu wraz z wejściem nowych regulacji, ponieważ inwestorzy będą mogli liczyć na pełne wsparcie formalne i administracyjne, a zarządzanie będzie opierało się na przejrzystym, transparentnym modelu operacyjnym i rozliczeniowym.

Operator odpowiada za centralną koordynację najważniejszych procesów, takich jak:

ewidencja obiektów,

obsługa gości,

kwestie bezpieczeństwa,

bieżące utrzymanie obiektu.

Podsumowanie

Ujednolicenie zasad i wprowadzenie nowych przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego sprawi, że przewagę zyskają projekty profesjonalne, przygotowane do działania w zgodzie z regulacjami. Będą one cieszyć się większym zainteresowaniem inwestorów dzięki mniejszemu ryzyku i przewidywalnym zyskom. Dodatkowo oferują pełne wsparcie administracyjne i operacyjne, co pozwala właścicielom skupić się na zwrocie z inwestycji, zamiast na formalnościach.

