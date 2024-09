Jak zweryfikować tożsamość w sieci i dlaczego to takie istotne?

19:34

Autor: GettyImages Jak zweryfikować tożsamość w sieci?

Wiele podmiotów, firm oraz miejsc prosi Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości online. Dlaczego tak się dzieje? To od kilku lat standardowy proces ochrony i bezpieczeństwa Twojego biznesu, a przede wszystkim Twoich danych, które mogą zostać w bezprawny sposób wykorzystane i to na Twoją niekorzyść. Dowiedz się, jakie są sposoby weryfikacji i wybierz ten, idealny dla Ciebie.

Spis treści

Zaufanie to fundament prowadzenia działalności w Internecie. Jednym z kluczowych elementów budowania tego zaufania jest weryfikacja tożsamości. Z jednej strony dotyczy ona zlecających prace, bo dzięki temu Ty jako fachowiec masz pewność, że współpracujesz z prawdziwym klientem. Z drugiej strony — jest to związane z biznesem i ochroną danych przed bezprawnym wykorzystaniem, np. możliwością podszywania się pod Ciebie.

Wiemy, że żadna z procedur nie jest do końca idealna, ale to działania ma na celu minimalizowanie nieuczciwych zachowań, wspieranie relacji z potencjalnymi klientami czy promowanie bezpiecznego użytkowania sieci.

Czy weryfikację w sieci wymuszają podmioty prywatne czy to wymóg prawny?

Weryfikacja to nie wymysł prywatnych podmiotów. To wymóg prawny zawarty w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Na mocy tych przepisów, przedsiębiorcy, którzy świadczący usługi, w zakresie udostępniania adresu do rejestracji podmiotu posiadają status instytucji zobowiązanej do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, do którego należy m.in. weryfikacja tożsamości.

Dlaczego weryfikacja tożsamości to ważny element prowadzenia biznesu?

Weryfikacja tożsamości odgrywa kluczową rolę w biznesie z kilku powodów:

✔ Zapobieganie oszustwom

Pomaga zapobiec oszustwom, fałszywym kontom i nadużyciom poprzez potwierdzenie tożsamości użytkowników, co może chronić zarówno firmę, jak i klientów przed niepożądanymi sytuacjami.

✔ Zgodność z regulacjami prawnymi

Weryfikacja tożsamości jest często wymagana przez przepisy prawne i regulacje w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

✔ Zaufanie i bezpieczeństwo

Proces weryfikacji tożsamości buduje zaufanie do firmy poprzez zapewnienie klientom, że ich dane są chronione i bezpieczne. Umożliwia również bezpieczne korzystanie z usług i transakcji online.

✔ Personalizacja usług

Weryfikacja tożsamości pozwala firmom personalizować i dostosowywać usługi do konkretnych klientów, co z kolei może przyczynić się do poprawy doświadczenia użytkownika i zwiększenia lojalności.

✔ Zapobieganie stratom finansowym

Poprawna weryfikacja tożsamości może pomóc uniknąć strat finansowych związanych z oszustwami czy nieuczciwymi działaniami klientów.

W rezultacie weryfikacja tożsamości jest istotnym narzędziem zarządzania ryzykiem, zwiększania zaufania klientów oraz przestrzegania przepisów, co wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo i reputację Twojego biznesu.

Jak przebiega weryfikacja tożsamości?

Proces weryfikacji tożsamości obejmuje zazwyczaj kilka etapów, które mogą różnić się w zależności od konkretnej platformy lub usługi.

Przedstawiam ogólny przebieg weryfikacji tożsamości:

1. Rejestracja

Na początku musisz zarejestrować się na platformie czy to np. banku, czy innego podmiotu, poprzez podanie podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail itp.

2. Zweryfikowanie adresu e-mail

Często pierwszym krokiem jest potwierdzenie adresu e-mail poprzez kliknięcie w link przesłany na podany przez Ciebie adres.

3. Podanie dodatkowych danych

W celu weryfikacji tożsamości możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, takich jak:- numer telefonu, - adres prowadzenia działalności gospodarczej,- czy numer dowodu osobistego.

4. Weryfikacja tożsamości poprzez dokumenty

Czasami konieczne może być przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego, paszportu) w celu potwierdzenia tożsamości.

WAŻNE: pamiętaj, że żaden podmiot nie przechowuje tych informacji, więc jest to jednorazowa czynność, która nie wywołuje zagrożenia dla danych Twojej firmy.

Zobacz WIDEO: Weryfikacja dokumentem tożsamości na Oferteo.pl

5. Weryfikacja za pomocą tzw. Profilu Zaufanego

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach podmiotów publicznych. Weryfikacja tożsamości za jego pomocą to proces potwierdzania autentyczności swoich danych w celu zapobieżenia nieuprawnionemu użyciu informacji osobistych. Aby ją zrealizować, należy najpierw potwierdzić swoje dane poprzez użycie Profilu Zaufanego jako metody weryfikacji. W kolejnym kroku zostanie wykorzystana platforma Broker ID do przeprowadzenia weryfikacji online. Następnie pobierz dokument tożsamości i załącz go do systemu. Cały proces przechodzi przez identyfikację online oraz elektroniczne podpisanie dokumentu zaufanym podpisem. Nie ma potrzeby obawiać się tego procesu, ważne jest, aby uważnie postępować zgodnie z instrukcjami i nie przerywać sesji przed zakończeniem weryfikacji. Po zakończeniu procesu masz pewność, że Twoja tożsamość jest bezpieczna.

6. Wideo-weryfikacja

W niektórych przypadkach wymaga się od użytkownika przeprowadzenia weryfikacji tożsamości poprzez wideokonferencję lub wideoweryfikację, gdzie użytkownik musi pokazać swój dokument tożsamości przed kamerą.

7. Wykorzystanie narzędzi biometrycznych

W niektórych przypadkach weryfikację tożsamości przeprowadza się za pomocą narzędzi biometrycznych, takich jak rozpoznawanie twarzy czy odcisków palców. Obecnie w obiegu znajdziesz także tzw. dokumenty biometryczne, czyli np. nowe dowody tożsamości wydane po 2021 roku.

8. Zakończenie procesu

Po pomyślnym przejściu weryfikacji otrzymasz potwierdzenie, że tożsamość Twoja lub Twojej firmy została pomyślnie zweryfikowana.

Ważne jest, aby proces weryfikacji tożsamości był przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką prywatności, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych.

Zobacz WIDEO: Jak zweryfikować tożsamość na Oferteo.pl?

Identyfikacja a weryfikacja tożsamości — jaka jest różnica?

W codziennym słowniku funkcjonują dwa pojęcia związane z potwierdzaniem swoich danych w sieci. Należą do nich: “identyfikacja” oraz “weryfikacja”. Ważne, abyś jako fachowiec i osoba prowadząca swój biznes, rozróżniał te dwie definicje.

Autor: GettyImages Bezpieczne zakupy w Internecie

Na czym polega identyfikacja osoby lub podmiotu?

Identyfikacja to nic innego, jak ustalenie danych oraz osób reprezentujących konkretny podmiot lub osobę.

W przypadku osoby fizycznej (czyli klienta oraz zlecającego) są to:

imię i nazwisko,

numer PESEL, a w przypadku braku posiadania numeru PESEL datę urodzenia,

numer i serie dokumentu tożsamości,

obywatelstwo,

adres zamieszkania.

W przypadku jednostek organizacyjnych, w tym także osób prawnych (czyli firm oraz jednoosobowych działalności gospodarczych) są to:

nazwę,

numer z właściwego rejestru (KRS, NIP, REGON),

adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo identyfikacja obejmuje również ustalanie informacji na temat osób reprezentujących firmę, takich jak pełnomocnicy czy wspólnicy mający prawo do działania w imieniu podmiotu. W przypadku przedsiębiorstw identyfikacja dotyczy również osób uprawnionych do reprezentacji firmy, takich jak członkowie zarządu i prokurenci. W zakres tych danych wpisują się informacje takie same jak w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Na czym polega weryfikacja tożsamości?

To ustalenie, czy firma lub podmiot jest tym, za kogo się podaje. Oznacza to, że na tym etapie sprawdzamy, czy np. ktoś nie podszywa się pod Ciebie.

Istnieją dwie podstawowe metody weryfikacji tożsamości Klienta: • za pomocą dokumentu tożsamości, • za pomocą środków identyfikacji elektronicznej, w tym kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Jak zatem sam widzisz, weryfikacja tożsamości to ważny element prowadzenia nowoczesnej i bezpiecznej działalności gospodarczej. Korzystaj z tych przywilejów i nie daj się oszukać.

Autor:

Zobacz galerię: Najwyższe biurowce Warszawy

Zobacz galerię 31 zdjęć Autor: HB Reavis Poland Varso Tower – 310 m, 53 piętra