Wsie do wysiedlenia. Są już protesty. Nowy program przeciwpowodziowy Wód Polskich nad Nysą Kłodzką po pierwszej fazie konsultacji

Autor: mapadotacji.gov.pl Wybudowany już w ramach poprzedniego programu przeciwpowodziowego zbiornik w Kotlinie Kłodzkiej

W sześciu miejscach najbardziej dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r. Wody Polskie zorganizowały cykl konsultacji, które przybliżały program budowy zbiorników retencyjnych i ochrony przeciwpowodziowej tych miejsc. W Głuchołazach, Nysie, Lewinie Brzeskim, Kłodzku, Stroniu Śląskim, Lądku-Zdroju mieszkańcy mogli poznać projekt. Będą protesty.

W spotkaniach uczestniczyli autorzy programu – profesor Janusz Zaleski i wiceprezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz, którzy zaprezentowali propozycje rozwiązań i mogli wysłuchać pierwszych opinii mieszkańców. Niestety koncepcje programu zakładają wysiedlenia, które wzbudzają największe emocje.

Program kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej

Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej to zestaw kompleksowych działań dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców regionu, w tym powiatów kłodzkiego, ząbkowickiego i nyskiego. Składa się z pięciu komponentów:

działania infrastrukturalne w zlewni Nysy Kłodzkiej,

redukcja ryzyka powodziowego w zlewni Białej Lądeckiej

redukcja ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej,

rozbudowa kaskady zbiorników na Nysie Kłodzkiej,

redukcjai ryzyka powodziowego poniżej miejscowości Bardo.

Każdy z komponentów zawiera szeroką listę działań i projektów, dzięki którym można osiągnąć zamierzone efekty zapobiegania skutkom powodzi. Jest on dokładnie zaprezentowany na oficjalnej stronie internetowej Programu dla Nysy Kłodzkiej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie.

Prewencja, edukacja i budowa zbiorników retencyjnych

Do pierwszego komponentu programu dla Nysy Kłodzkiej należy m.in. projekt przekształceń urbanistycznych centrów Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju i innych miejscowości o wysokim ryzyku powodziowym czy zwiększenie małej retencji.

Drugi i trzeci komponent zakłada realizację kaskady zbiorników retencyjnych w szeregu miejscowości w zlewni rzek Białej Lądeckiej, Bystrzycy Dusznickiej, Wilczki, Bystrzycy i Ścinawki. Jest najbardziej kontrowersyjny, gdyż zakłada wysiedlenia w związku z budową suchych zbiorników retencyjnych, m.in. Goszów i Stojków nad Białą Lądecką czy nad Ścinawką.

Czwarty to optymalizacja sterowania przepływu wód przez zbiorniki „kaskady Nysy Kłodzkiej” oraz rozbudowa o kolejny zbiornik Kamieniec Ząbkowicki.

Piąty określa redukcję ryzyka powodziowego w zlewni Białej Głuchołaskiej uwzględniający Głuchołazy i inne miejscowości a także zmniejszenie ryzyka na Nysie Kłodzkiej poniżej Zbiornika Nysa, m.in. dla Lewina Brzeskiego czy Skorogoszczy.

Kolejna faza konsultacji – czasu nie ma dużo

Teraz do 31 marca na załączonym przez Wody Polskie na stronie internetowej formularzu można zgłaszać uwagi i wnioski do programu, które będą służyć do opracowywania właściwego kształtu programu i wyboru optymalnych rozwiązań. Opracowywanie ostatecznej wersji programu ochrony zlewni Nysy Kłodzkiej zaplanowano na lata 2025 – 2026 a realizację na kolejne 8 lat do 2034 r.

Z pewnością na akceptację społeczną mogą liczyć rozwój systemów prognozowania i wczesnego ostrzegania, zwiększenie retencji naturalnej czy poszerzania przestrzeni dla rzek i potoków wraz z małą retencją a także prewencyjne planowanie przestrzenne oraz odsunięcie ludności od ryzyka powodziowego poprzez zaniechania zabudowy w najbardziej zniszczonych i narażonych na ponowne zniszczenie terenach.

Zbiorniki retencyjne – duży problem społeczny

W mediach lokalnych, które śledziły dokładnie przebieg konsultacji we wszystkich sześciu miejscowościach Już wiadomo, że jest duży opór społeczny w przypadku budowy zbiorników.

Przykładem może być ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Białej Lądeckiej. W związku z budową suchych zbiorników retencyjnych (zaprezentowano zostało 6 wariantów dla całego regionu – chociaż dla niektórych miejscowości liczba ta jest mniejsza) musi zostać zlikwidowanych 165 budynków. Najwięcej w Goszowie – 53, Radochowie – 46 i Stojkowie – 32; w Goszowie i Radochowie zaplanowano największe ze zbiorników, ale ten drugi jest wariantem. Nad Białą Lądecką i jej dopływach zaplanowanych jest maksymalnie 13 zbiorników, najwięcej ze wszystkich obszarów objętych programem, w których w sumie ma powstać ich maksymalnie 20.

Ta skala budzi strach mieszkańców, którzy mieszkają, prowadzą firmy a jak podkreślają na razie brakuje najważniejszej informacji, na jakich warunkach będzie przeprowadzany ewentualny wykup, jaka będzie pomoc dla osób, które będą musiały zostać wysiedlone i czy każdy na własną rękę będzie musiał szukać nowego miejsca czy zostaną przedstawione jakieś propozycje? Równie sceptycznie podchodzą to problemu lokalne władze. Wody Polskie stoją na stanowisku, że na takie ustalenia jeszcze jest za wcześnie i zostaną one zaprezentowane na dalszym etapie przygotowania planu.

Mieszkańcy są przeciwni – czy będzie nowa koncepcja?

Już są pierwsze głosy sprzeciwu, m.in. ze strony mieszkańców w rejonie Stronia Śląskiego, którzy na konsultacjach nie zgodzili się na lokalizację zbiornika w Goszowie. Podobnie zaprotestowali w 2019 r., kiedy planowano zrealizować poprzednie plany budowy zbiorników, które obejmowały także ten w Goszowie. Również opór napotkał projekt budowy zbiorników nad rzeką Ścinawką, co wiązałoby się w obecnej formie z wysiedleniem większości mieszkańców i zalaniem terenów, m.in. odbudowującego się dużym nakładem sił i środków zamku Sarny w Ścinawce Górnej. Już poprzednia wersja z 2019 r., która nie doszła do skutku z powodu protestów mieszkańców zakładała tę ewentualność.

Jaki argument zdoła przekonać niechętnych inwestycjom. Najbliższe miesiące pokażą jakie plany mają szanse na realizacje.

