Ważna trasa tramwajowa na Wildzie przejdzie rewolucję

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu uruchomiło przetarg na modernizację kluczowego fragmentu infrastruktury tramwajowej w dzielnicy Wilda, co stanowi ważny sygnał inwestycyjny dla tej części miasta. Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, postępowanie dotyczy kompleksowej przebudowy torowiska na ulicy 28 Czerwca 1956 r., na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej. Projekt, obejmujący łącznie około 700 metrów torowiska, ma na celu nie tylko odnowę technicznie zużytej infrastruktury, ale przede wszystkim znaczącą poprawę dostępności, bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej.

Tramwaje zniknęły z mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Torowisko jest w fatalnym stanie

Co obejmie modernizacja?

Zakres zaplanowanych prac wykracza daleko poza standardową wymianę szyn, która w przeszłości odbywała się na tym odcinku jedynie punktowo. Tym razem inwestycja ma charakter kompleksowy i obejmie modernizację całego pasa drogowego. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w przetargu, będzie odpowiedzialny za wymianę torów wraz z siecią trakcyjną oraz instalację nowoczesnego systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic, co jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania komunikacji w okresie zimowym.

Projekt zakłada również odnowienie głębszych warstw infrastruktury, w tym sieci wodno-kanalizacyjnej. Równolegle z pracami torowymi przeprowadzona zostanie wymiana nawierzchni jezdni oraz chodników. Takie całościowe podejście gwarantuje trwałość i spójność inwestycji, podnosząc standard całej ulicy.

Przystanki dostępne dla wszystkich to nowy standard

Jednym z najważniejszych elementów, który bezpośrednio wpłynie na komfort pasażerów, jest budowa nowoczesnych platform przystankowych. Na przystankach Kosińskiego i Pamiątkowa wdrożone zostanie rozwiązanie tzw. przystanków przylądkowych, znanych również jako antyzatoki. Jest to obecnie jeden z preferowanych standardów w projektowaniu przyjaznej przestrzeni miejskiej.

Konstrukcja ta polega na poszerzeniu chodnika w rejonie przystanku aż do krawędzi torowiska. Dzięki temu pasażerowie, w tym osoby o ograniczonej mobilności, seniorzy czy rodzice z wózkami dziecięcymi, nie muszą wchodzić na jezdnię, aby dostać się do tramwaju. Nowe platformy zostaną wyniesione do poziomu podłogi pojazdu, co niemal całkowicie zlikwiduje barierę architektoniczną przy wsiadaniu i wysiadaniu.

Harmonogram i strategiczne znaczenie dla Wildy

Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone z terminem składania ofert wyznaczonym na 16 kwietnia. Zgodnie z założeniami inwestora, prace budowlane mają rozpocząć się jesienią.

Jak podkreśla prezes zarządu MPK Poznań Krzysztof Dostatni, cytowany przez portal rynekinfrastruktury.pl, priorytetem inwestycji jest zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa i wygody podróżowania. Jednak projekt ma również szersze znaczenie. Jest on postrzegany jako kluczowy element strategii usprawnienia komunikacji tramwajowej z gęsto zaludnionej Wildy do ścisłego centrum miasta. W połączeniu z realizacją nowej trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka, modernizacja stworzy spójny i znacznie bardziej efektywny korytarz transportu publicznego, co w perspektywie długoterminowej podnosi atrakcyjność inwestycyjną i mieszkaniową całej dzielnicy.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl

