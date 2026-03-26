Finał Parku Kolejowego z nowym terminem

Prace przy trzecim, finałowym etapie Parku Kolejowego w Krakowie wchodzą w decydującą fazę. Kluczowa dla układu komunikacyjnego południowej części miasta inwestycja ma połączyć dwie dynamicznie rozwijające się dzielnice – Zabłocie i Podgórze. Zakończenie robót i odbiory planowane są na wiosnę 2026 roku, a niewielkie przesunięcie terminu wynika z rozszerzenia zakresu prac, które mają podnieść funkcjonalność i spójność całego projektu.

Głównym celem inwestycji realizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej jest stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie na placu budowy trwają prace wykończeniowe, w tym montaż oświetlenia oraz elementów małej architektury. Ostateczny kształt projektu został jednak zmodyfikowany w odpowiedzi na potrzeby przyszłych użytkowników oraz stan techniczny sąsiadującej infrastruktury.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego inwestycja zakończy się później?

Decyzja o rozszerzeniu zakresu prac zapadła po analizie stanu nawierzchni na fragmencie, który pierwotnie nie był objęty zadaniem. Chodzi o około 50 mkw. ciągu pieszego prowadzącego od ulicy Traugutta do tunelu pod torami kolejowymi. Teren ten należy do PKP Polskich Linii Kolejowych, jednak ze względu na jego zły stan techniczny ZZM, w porozumieniu z zarządcą, podjął się jego remontu.

Co istotne, inicjatywa w tej sprawie wyszła od strony społecznej – wniosek o włączenie tego odcinka do inwestycji złożyło Stowarzyszenie Wspólne Podgórze. Dzięki temu cała trasa zyska na spójności wizualnej i technicznej, eliminując problematyczny fragment, który psułby ostateczny efekt.

Zmiany dla komfortu rowerzystów

Drugą kluczową modyfikacją, która wpłynęła na harmonogram, była zmiana materiału nawierzchni na wyniesionym przejeździe przy ul. Dąbrowskiego. Pierwotny projekt zakładał ułożenie w tym miejscu kostki porfirowej. Po konsultacjach uznano jednak, że takie rozwiązanie byłoby uciążliwe i mniej bezpieczne dla rowerzystów.

Ostatecznie zdecydowano się na zastosowanie nawierzchni asfaltowej, co stanowi standard w nowoczesnych projektach infrastruktury rowerowej. Ta zmiana wymagała jednak przeprowadzenia ponownych uzgodnień ze służbami konserwatorskimi, które wyraziły zgodę na nowe rozwiązanie, stawiając komfort i bezpieczeństwo użytkowników na pierwszym miejscu.

Nowe połączenie wzmocni potencjał dzielnic

Finalizacja trzeciego etapu Parku Kolejowego to ważny sygnał dla rynku nieruchomości i inwestorów obserwujących rozwój Zabłocia i Podgórza. Realizacja wygodnego połączenia dla pieszych i rowerzystów nie tylko poprawi komunikację, ale również podniesie jakość życia w tej części Krakowa. Inwestycje w tzw. miękką infrastrukturę miejską są czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na atrakcyjność lokalizacji, co może mieć znaczenie dla przyszłych projektów mieszkaniowych i komercyjnych w sąsiedztwie.

Artykuł został napisany przy wykorzystaniu AI

