Renowacja kluczowej przestrzeni w Krakowie. Na Bulwary Wiślane pójdzie ponad 20 mln zł

Kraków rozpoczyna rewitalizację Bulwarów Wiślanych – jednego z kluczowych obszarów rekreacyjnych w mieście. Jak informuje portal propertydesign.pl, na realizację wieloetapowego zadania zarezerwowano w budżecie 20,5 mln zł. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, a jej start operacyjny zaplanowano na najbliższe lata.

Projekt został podzielony na cztery odrębne etapy. Prace rozpoczną się od modernizacji odcinka po prawej stronie Wisły, na Bulwarze Rodła – od ujścia rzeki Rudawy do Mostu Dębnickiego. Inwestycja obejmie docelowo nabrzeża aż do stopnia wodnego Dąbie.

Co zmieni się na krakowskich bulwarach?

Kluczowym celem modernizacji jest rozwiązanie problemu kolizji między ruchem pieszym a rowerowym. W ramach prac powstanie wyraźne rozdzielenie ciągów komunikacyjnych dla obu grup użytkowników, co ma znacząco podnieść bezpieczeństwo. To odpowiedź na rosnącą popularność bulwarów jako trasy rekreacyjnej i transportowej.

Zakres robót obejmuje również kompleksowy remont istniejących nawierzchni. Pojawią się nowe, gładkie najazdy, ułatwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z wózkami. Projekt przewiduje także wprowadzenie dodatkowej zieleni oraz montaż nowych elementów małej architektury, w tym ławek usytuowanych wzdłuż ścieżek pieszych.

Autor: Biuro Architekta Miasta/ Materiały prasowe

Harmonogram i kluczowe terminy

Postępowanie przetargowe na roboty budowlane ma zostać ogłoszone jeszcze w 2026 roku. Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej, zakończenie pierwszego etapu prac, obejmującego fragment od Bulwaru Rodła do Mostu Dębnickiego, planowane jest na koniec 2027 roku.

Harmonogram dla pozostałych trzech etapów nie został jeszcze szczegółowo przedstawiony. Realizacja całości zadania będzie procesem rozłożonym w czasie, zależnym od dostępności środków finansowych i koordynacji prac na kolejnych odcinkach nabrzeży.

Projekt na styku wielu kompetencji

Realizacja inwestycji wymagała ścisłej współpracy kilku instytucji, co podkreśla złożoność administracyjną projektu. Za jego przygotowanie odpowiadało Miasto Kraków, jednak kluczowe uzgodnienia prowadzone były z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, które zarządza terenami, oraz z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dbającym o historyczny charakter tego obszaru.

Władze miasta podkreślają, że projekt wpisuje się w szerszą strategię "zwracania miasta ku rzece". Modernizacja bulwarów, obok budowy nowych kładek pieszo-rowerowych, ma na celu pełniejsze zintegrowanie Wisły z tkanką miejską i wzmocnienie jej roli jako centralnej przestrzeni publicznej. Dla rynku nieruchomości oznacza to dalszy wzrost atrakcyjności lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, zarówno w kontekście projektów mieszkaniowych, jak i komercyjnych, takich jak hotele czy gastronomia.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

