Tramwaj na Ratajczaka w Poznaniu może powstawać. Jest umowa na wyczekiwaną trasę

Debata Muratora: Dyrektywa EPDB Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Tramwaj na Ratajczaka z wykonawcą. Co dokładnie się zmieni?

Dziś łączna długość tras tramwajowych w granicach Poznania wynosi 72,7 km. Wkrótce liczba ta zwiększy się o 750 m. To z pozoru niewiele, ale nowa trasa będzie mieć duże znaczenie dla miasta.

Nowa trasa połączy okolicę przebudowanej ul. Św. Marcin z węzłem przy Nowym Rynku, tj. u zbiegu ul. Królowej Jadwigi, Niezłomnych, Matyi i Wierzbięcice. Tym samym skróci dojazd z Wildy i Dębca do centrum. Dziś tramwaje muszą jeździć przez ul. Królowej Jadwigi, Strzelecką i przez pl. Wiosny Ludów oraz ul. Podgórną dojechać w okolice placu Wolności. Trasa będzie również dodatkową osią komunikacyjną w relacji południe-północ Poznania

– podaje strona Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Trasa zostanie wykonana na całej długości w formie dwutorowej i wzbogacona o nowe przystanki: po jednej stronie za skrzyżowaniem Ratajczaka / Święty Marcin, dwa przystanki przy Starym Browarze oraz przystanki na Nowym Rynku i na Wierzbięcicach. Powstanie rozbudowany węzeł Wierzbięcice z pełną “gwiazdą” rozjazdową, co pozwoli tramwajom kursować w wielu kierunkach. Wzdłuż trasy zaplanowano też uspokojenie ruchu samochodowego, nowe ścieżki rowerowe i chodniki oraz nasadzenia zieleni.

W dalszej perspektywie połączenie z drugim etapem trasy na Naramowice umożliwi prowadzenie tramwajów z północy na południe Poznania, omijając odcinek przez Kaponierę–Most Teatralny. Niestety, w projekcie zabrakło łuku łączącego Ratajczaka z ul. Święty Marcin, który znacznie zwiększyłby elastyczność ruchu tramwajowego w ścisłym centrum.

Kiedy pojedziemy tramwajem na Ratajczaka?

30 września miasto poinformowało o zawarciu umowy z wykonawcą trasy, konsorcjum firm NDI Energy oraz Terlan. Wartość inwestycji to ponad 103 mln zł brutto, z czego aż 85 % zostanie sfinansowane ze środków unijnych w ramach programu FEnIKS.

Na realizację przeznaczono 600 dni, co oznacza finisz prac pod koniec maja 2027 r. Właściwe roboty budowlane mają rozpocząć się na przełomie listopada, po Wszystkich Świętych. Budowlańcy zaczną od węzła Wierzbięcice i fragmentu trasy od Św. Marcina do Ogrodowej.

Do tej pory powstało nowe torowisko na ul. Ratajczaka między ul. 27 Grudnia i Św. Marcin z przystankiem przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Do nowej trasy tramwajowej zostało też dostosowane skrzyżowanie ulic Św. Marcin i Ratajczaka

– przypominają PIM.

Pierwsze tramwaje kursujące nową trasą będą miały numery 9 i 19, które zostaną przetrasowane z dotychczasowej ulicy Strzeleckiej, gdzie pozostanie linia nr 2.

Przejdź do galerii: Wizualizacje nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu