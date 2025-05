Tramwaj na Gocław coraz bliżej. Otwarto oferty w kluczowym przetargu. Budowa w 2027 r.?

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: Tramwaje Warszawskie Tramwaj na Gocław w Warszawie – wizualizacja

Tramwaj na Gocław przez lata był w sferze planów, ale jego realizacja wreszcie się zbliża. W maju 2025 r. otwarto oferty w przetargu na dokumentację wykonawczą dla tej ważnej trasy. Zgłosiło się 5 firm, zaś 3 oferty mieszczą się w założonym budżecie. Kiedy budowa tramwaju na Gocław może realnie ruszyć?

Tramwaj na Gocław – aktualności. Otwarto oferty w przetargu

Tramwaj na Gocław to planowana w Warszawie trasa tramwajowa łącząca osiedle Gocław na Pradze-Południe z centrum miasta. Nowe szyny pobiegną od pętli autobusowej na Gocławiu, wzdłuż Kanału Wystawowego, nowym wiaduktem nad al. Stanów Zjednoczonych (jej fragment zostanie obniżony) do al. Waszyngtona i stąd tramwaje pojadą już po istniejących szynach do centrum przez most Poniatowskiego. Linia tramwajowa na Gocław będzie mieć 3,6 km długości, z czego 2,6 km to zielone torowiska. Powstanie 7 nowych przystanków tramwajowych. Tramwaj umożliwi mieszkańcom Gocławia bezprzesiadkowy, bezpośredni dojazd do centrum w około 20 minut.

12 marca 2025 r. prezydent miasta Rafał Trzaskowski ogłosił w mediach społecznościowych, że miasto pozyskało dodatkowe 108 mln zł na wykup działek pod tramwaj na Gocław. To pierwsza od dłuższego czasu informacja na temat inwestycji, która od lat trwa w zawieszeniu, mimo już gotowego projektu budowlanego.

26 marca 2025 r. Tramwaje Warszawskie podały z kolei, że ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. To kluczowy krok, bo po jego wykonaniu możliwe stanie się ogłoszenie przetargu na wykonawcę i rozpoczęcie prac w terenie. Spośród 5 złożonych ofert 3 mieszczą się w budżecie zamawiającego, co daje szansę na szybkie rozstrzygnięcie i podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu.

Jak informują TW:

Koordynujemy się z innymi inwestycjami – w tym z powstającymi projektami przebudowy trasy tramwajowej w al. Waszyngtona na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda Wiatraczna oraz z budową linii metra M3 Stadion Narodowy – Gocław. Punkt styku metra i tramwaju znajduje się na skrzyżowaniu ul. gen. Fieldorfa „Nila” i ul. gen. Bora-Komorowskiego (stacja E06 Gocław).

Autor: Tramwaje Warszawskie Tramwaj na Gocław w Warszawie – wizualizacja

Tramwaj na Gocław – kiedy budowa?

Obecnie nie wiadomo, kiedy zacznie się budowa tramwaju na Gocław. Tramwaje Warszawskie podają, że w 2027 r. możliwe będzie ogłoszenie przetargu na budowę. W zależności od tego, w którym dokładnie momencie roku to nastąpi, oznaczałoby to start budowy pod koniec 2027 r. lub w 2028 r. Najpierw jednak miasto musi zabezpieczyć w budżecie środki na inwestycję.

Warto przypomnieć, że jeszcze w lipcu 2024 r. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że pamięta o tramwaju na Gocław, jednak na razie priorytetem są inne inwestycje tramwajowe:

Prezydent wspomniał również wtedy, że priorytetowo traktuje też kwestię budowy metra. Przypomnijmy, że w 2028 r. Praga-Południe ma szansę doczekać się startu budowy 3. linii metra.

– Priorytety dla nas są jasne. III i IV linia metra oraz tramwaj na Białołękę. Jeżeli będzie więcej finansowania, to oczywiście będziemy również podejmowali te inwestycje, które były planowane – podał prezydent miasta cytowany przez serwis transport-publiczny.pl.

Tramwaj na Gocław – trasa. Którędy pojedzie do centrum?

Tramwaj na Gocław zacznie kurs od al. Waszyngtona wzdłuż niezabudowanego brzegu Kanału Wystawowego. Dalej, na osiedlu Gocław, linia tramwajowa zostanie zbudowana wzdłuż ul. Bora Komorowskiego (w pasie zieleni między jezdniami) i skończy się pętlą w okolicach Trasy Siekierkowskiej (przy obecnej pętli autobusowej). Dojazd do centrum ma zająć ok. 20 minut.

Projekt obejmuje także modernizację torów na al. Waszyngtona między rondem Wiatraczna a rondem Waszyngtona. W miejscu skrzyżowania z linią tramwajową Trasa Łazienkowska zostanie obniżona i poprowadzona w wykopie, tak, by tramwaje mogły przejechać nad nią.

Autor: Tramwaje Warszawskie Przebieg trasy tramwaju na Gocław

Przystanki tramwaju na Gocław powstaną:

przy obecnej pętli autobusowej,

przy skrzyżowaniu ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”,

przy skrzyżowaniu ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i ul. gen. Romana Abrahama,

na wysokości ogródków działkowych, przy blokach,

przy al. Stanów Zjednoczonych,

przy Kanale Wystawowym na wysokości ul. Międzynarodowej,

przy al. Jerzego Waszyngtona, w miejscu połączenia z istniejącą siecią tramwajową.

Autor: Tramwaje Warszawskie Mapa linii tramwajowej na Gocław z zaznaczonymi lokalizacjami przystanków

Dlaczego tramwaj na Gocław tak się opóźnia? Burzliwa historia inwestycji

Temat tramwaju na Gocław ciągnie się od lat – pierwsze konkretne plany budowy takiej linii opracowano już w 2009 r. Niestety, podobnie jak wiele innych inwestycji na prawym brzegu Wisły, projekt długo nie był traktowany priorytetowo i musiał ustępować innym wydatkom. Prace nad tramwajem opóźniły też protesty mieszkańców Saskiej Kępy w 2015 r. przeciw planowanemu przebiegowi linii obok ich domów. Później długo toczyły się konsultacje społeczne, zmieniała się też koncepcja (m.in. budowa tramwaju wraz z jezdnią dla aut lub bez).

W 2019 r. ogłoszono pierwszy przetarg związany z budową tramwaju na Gocław. Wpłynęło 5 ofert od wykonawców w przedziale od 5 mln 830 tys. zł do ponad 10 mln zł. W międzyczasie miasto uzyskało też 62 mln unijnego dofinansowania na nowy tramwaj. Jednak już w listopadzie 2019 r. władze Warszawy zdecydowały o przesunięciu tej kwoty na zakup 130 autobusów elektrycznych, co oznaczało kolejne opóźnienie budowy tramwaju. Liczono wówczas na większe środki unijne dostępne od 2021 r.

Niestety, na przeszkodzie stanęła pandemia COVID-19. Jeszcze w styczniu 2020 r. stolica zdążyła podpisać umowę z krakowską firmą Progreg na opracowanie projektu trasy. W sierpniu 2020 r. rozeszła się jednak informacja o wstrzymaniu prac nad tramwajem na Gocław z uwagi na trudną sytuację finansową miasta, m.in. z powodu koronawirusa. W grudniu 2020 r. prezydent Rafał Trzaskowski wspominał nawet, że możliwe jest zawieszenie budowy tramwaju do czasu wybudowania trzeciej linii metra M3.

Ostatecznie jednak tak się nie stało. Tramwaj na Gocław został uwzględniony w tzw. masterplanie miasta. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie odsunięto go jednak na później, by móc wcześniej zrealizować m.in. tramwaj do Wilanowa i tramwaj do Dworca Zachodniego. W czerwcu 2022 r. miasto dokapitalizowało spółkę Tramwaje Warszawskie, przyznając dodatkowe środki m.in. na trasę na Gocław. W lipcu 2023 r. potwierdzono, że projekt linii jest gotowy i trasa powstanie. W lipcu 2024 r. ponownie jednak podano, że trasa na Gocław nie jest priorytetowa. Z kolei w marcu 2025 r. miasto przyznało dodatkowe 108 mln zł na wykup działek pod przyszłą trasę, ogłoszono też przetarg na dokumentację wykonawczą.

Można się domyślać, że na opóźnienie tramwaju na Gocław mógł wpłynąć fatalny stan torowiska tramwajowego w al. Waszyngtona. Wymaga ono generalnego remontu od wielu lat. Aktualnie remont ten planowany jest wstępnie na lata 2027–2028. A ponieważ to właśnie m.in. po tym torowisku kursować mają tramwaje z Gocławia, inwestycje trzeba ze sobą zgrać.

