11:50

Uciążliwa i opóźniona budowa tramwaju do Wilanowa będzie się ciągnąć jeszcze przez wiele miesięcy, a tymczasem już pojawiła się zapowiedź przedłużenia linii. Zaskakująca informacja pojawiła się na oficjalnym profilu facebookowym burmistrza Wilanowa. Tramwaje Warszawskie zaprzeczają jednak tym pogłoskom.

Tramwaj do Wilanowa będzie przedłużony do Południowej Obwodnicy Warszawy?

Tramwaj do Wilanowa to inwestycja, która wciąż budzi w mieszkańcach stolicy silne emocje. Choć samą trasę tramwajową – z dużym opóźnieniem – otwarto 29 października 2024 r., drogowa część inwestycji (drogi, chodniki itd.) potrwa niemal do końca 2025 r. Wciąż w budowie jest też odnoga głównej trasy, nazywana tramwajem na Stegny. Dla Mokotowa i Wilanowa oznacza to miesiące utrudnień podczas podróży.

W lutym 2025 r. nieoczekiwanie pojawiła się informacja, że jeszcze w tym roku podobno ruszy etap projektowy przedłużenia tramwaju do Wilanowa na południe. „Podobno”, bo informacji nie podał Urząd Miasta ani nawet urząd dzielnicy. Pojawiła się ona niespodziewanie na oficjalnym facebookowym profilu burmistrza Wilanowa Ludwika Rakowskiego. Jak napisał burmistrz, jeszcze w 2025 r. „rozpocznie się projektowanie przedłużenia trasy tramwajowej do POW” (Południowej Obwodnicy Warszawy).

Jest już podpisana umowa z inwestorem centrum handlowego (pomiędzy Uprawną a POW) na projektowanie trasy tramwajowej. Inwestor wybuduje al. RP pomiędzy Branickiego i POW oraz Uprawną

– napisał burmistrz Wilanowa w odpowiedzi na pytania jednej z mieszkanek.

Tramwaje Warszawskie dementują. Burmistrz się pomylił?

Z informacji burmistrza dzielnicy wynika, że przedłużeniem tramwaju do Wilanowa nie zajmie się miasto, tylko prywatny inwestor. Najprawdopodobniej miałoby chodzić o firmę Nhood Polska, która w ubiegłym roku zapowiedziała, że w 2028 r. swoje podwoje otworzy dla klientów galeria handlowa Wilanów Park. Będzie to pierwszy taki obiekt w dzielnicy, zlokalizowany na skraju Miasteczka Wilanów, w kwartale ulic Przyczółkowej, Karuzela, Alei Rzeczpospolitej i Uprawnej.

Tramwaje Warszawskie nie potwierdzają jednak rewelacji burmistrza Wilanowa. W odpowiedzi na pytania redakcji Muratora Plus TW poinformowały, że obecnie nie jest przygotowywana taka inwestycja.

Koncepcja przedłużenia trasy tramwajowej w Wilanowie nie jest nowa. Już w 2019 r., na etapie przygotowania dokumentacji projektowej dla głównego odcinka trasy, kończącego się terminalem przy ul. Branickiego, rozważana była taka możliwość. Od początku warunkiem była jednak partycypacja dewelopera w projekcie. Na obecną chwilę Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. nie mają podpisanej umowy z deweloperem, która obejmowałaby projektowanie bądź finansowanie projektu trasy tramwajowej. Taka inwestycja nie jest też uwzględniona w obowiązującej nas wieloletniej umowie na świadczenie usług przewozowych, podpisanej z Zarządem Transportu Miejskiego i obowiązującej nas do 2027 r. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości taka inwestycja zostanie rozpoczęta.

Skąd zatem zaskakująca informacja ze strony burmistrza Wilanowa? Być może doszło do pomyłki. Rok temu, w kwietniu 2024 r., dzielnica Wilanów informowała, że prywatna firma przedłuży Aleję Rzeczypospolitej oraz ul. Uprawną, a w ramach tej inwestycji „uwzględniona będzie rezerwa na budowę kolejnego odcinka linii tramwajowej”. Chodzi o pozostawienie pustego pasa ziemi pod przyszłą inwestycję. Prawdopodobnie to właśnie miał na myśli burmistrz, pisząc, że ruszy projektowanie nowej trasy tramwajowej.

Tramwaj do POW to powrót do dawnych planów

Wielu osobom koncepcja przedłużenia tramwaju do Południowej Obwodnicy może wydać się nowa i zaskakująca, ale tak naprawdę jest to powrót do koncepcji sprzed ponad dekady. Dziś tramwaj do Wilanowa kończy się przy skrzyżowaniu Al. Rzeczypospolitej i ul. Branickiego, ale pierwotnie miał docierać znacznie dalej – aż za obwodnicę. Planowano pętlę przy ul. Pałacowej (powstał nawet wiadukt, pod którym miałyby kursować tramwaje), a także dodatkową odnogę trasy w ul. Branickiego. Później jednak plany stopniowo okrajano. Ostatecznie tramwaj do Wilanowa nie dojeżdża nawet do obwodnicy, a zamiast pętli ma zwykły kraniec obsługiwany przez pojazdy dwukierunkowe.

Autor: Tramwaje Warszawskie Tak trasa tramwajowa do Wilanowa wyglądała w koncepcji z 2017 r. Jak widać, nie było już odcinka za obwodnicą, ale wciąż planowano dociągnięcie trasy do POW oraz odnogę w ul. Branickiego.

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy trasa tramwajowa do Wilanowa faktycznie doczeka się przedłużenia na południe oraz co z odnogą w ul. Branickiego. Na tę ostatnią pozostawiono co prawda dość miejsca, ale o planach budowy nikt nie mówi. W zaprezentowanym w 2023 r. projekcie studium, określającym kierunki rozwoju miasta, widać planowane przedłużenie do POW, ale odnogi już nie. Trzeba jednak pamiętać, że studium nie jest wiążące dla władz miasta, bo oficjalnie kierunki rozwoju miasta określi dopiero powstający nowy dokument, tzw. plan ogólny.

