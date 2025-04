Toruń Wschodni: zabytkowy dworzec kolejowy odzyskał blask. Wygląda świetnie!

Autor: PKP S.A. Dworzec Toruń Wschodni po remoncie

Dworzec Toruń Wschodni po remoncie zachwyca! Odnowiony, neogotycki budynek robi duże wrażenie. To jeden z najpiękniejszych dworców w regionie. Na podróżnych czekają tu specjalne udogodnienia. Remont dworca kolejowego w Toruniu był inwestycją PKP.

To jeden z najpiękniejszych dworców w regionie

Po gruntownym remoncie, dworzec Toruń Wschodni znów zachwyca swoim neogotyckim pięknem. Wybudowany w 1909 roku dworzec Toruń Wschodni to jeden z najpiękniejszych dworców kolejowych w regionie. Jego architektura nawiązuje do ceglanych budowli gotyckich, charakterystycznych dla Pomorza, Powiśla, Warmii i Mazur. Co ciekawe, projektant tego dworca, Paul Thoemer, współtworzył również gdański Dworzec Główny.

Remont dworca Toruń Wschodni: powrót do historycznego piękna

Dzięki inwestycji Polskich Kolei Państwowych S.A., dworzec Toruń Wschodni odzyskał swój dawny blask. Renowacji poddano elewację, uzupełniono ubytki w cegle, a stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na wzór historycznej. Odrestaurowano również herby i olbrzymie witrażowe okno nad wejściem.

Zachwycają również wnętrza, które teraz łączą nowoczesną stylistykę z historycznymi detalami. Podróżni mają do dyspozycji przestronny hol, który pełni funkcję poczekalni. Znajdują się tu nowe ławki, gabloty z rozkładami jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów.

Dworzec Toruń Wschodni to jedna z dwóch inwestycji realizowanych w tym mieście. W ramach programu inwestycyjnego przebudowę przechodzi także dworzec Toruń Miasto. Dzięki tym inwestycjom Toruń odzyska dwa niezwykle atrakcyjne budynki, z podkreślonymi historycznymi detalami. A podróżni będą mieli do dyspozycji nowoczesne i komfortowe przestrzenie dworcowe – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A.

Udogodnienia dla podróżnych na dworcu Toruń Wschodni po remoncie

Podróżni do dyspozycji mają hol dworcowy, który pełni także funkcję poczekalni. Na obu końcach hali znajdują się witraże, które w ramach inwestycji poddane zostały renowacji. Znalazły się tu także nowe ergonomiczne ławki, gabloty z rozkładami jazdy, a także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W budynku są także nowe toalety oraz pokój dla opiekuna z dzieckiem. Na dworcu jest również pomieszczenie, w którym wkrótce znajdzie się lokal convenience, a także przestrzeń z przeznaczeniem na hostel.

Oto nowości na dworcu:

Nowe toalety

Pokój dla opiekuna z dzieckiem

Lokal convenience (wkrótce)

Przestrzeń na hostel

Dostępność dla wszystkich

Dworzec Toruń Wschodni jest teraz bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności. Wyeliminowano bariery architektoniczne i wprowadzono szereg usprawnień, takich jak:

Dotykowe tablice z planami dworca

Oznaczenia w alfabecie Braille’a

Ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących

Urządzenia wzmacniające działanie aparatów słuchowych

Obniżone blaty okienek kasowych

Winda

Ekologiczne rozwiązania na dworcu Toruń Wschodni

Dworzec Toruń Wschodni jest po remoncie bardziej przyjazny środowisku. Zastosowano tu energooszczędne oświetlenie, ocieplono budynek, a także zainstalowano zbiornik do zbierania deszczówki, która służy do spłukiwania toalet.

Przebudowa dworca Toruń Wschodni to część większego projektu BiT City II, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Polskie Koleje Państwowe S.A. i Miasto Toruń. Wkrótce udostępniony zostanie również wyremontowany dworzec Toruń Miasto.

