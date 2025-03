To będzie najładniejszy deptak w stolicy Pomorza. Aleja w cieniu lip na ul. Długie Ogrody w Gdańsku.

Zwycięska koncepcja rewitalizacji ul. Długie Ogrody w Gdańsku

Szerokie Długie Ogrody nie będą już półkilometrowym parkingiem. Koszt zielonej przebudowy został oszacowany na 51 mln. zł. Wyłoniono zwycięzcę konkursu na rewitalizację tej części śródmiejskiej arterii. Będzie zielono, kwieciście i spacerowo. Bokiem pojadą też samochody.

W konkursie na zagospodarowanie ul. Długie Ogrody ogłoszonym przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wybrana została koncepcja Restudio Jacaszek Architekci sp. z o.o. z Gdańska wraz z Saneccy Sp. z o.o. z Krakowa. Sąd konkursowy wyłonił także zdobywców dwóch kolejnych miejsc w konkursie i przyznał dwa wyróżnienia.

Zielona rewitalizacja wydłuży śródmiejski deptak

To będzie najpiękniejszy deptak w Śródmieściu stolicy Pomorza. Połączy dwie historyczne bramy po zachodniej i wschodniej stronie miasta. Będzie godny nazwy Drogi Królewskiej, jaką nosi na obszarze Głównego Miasta pomiędzy Bramą Złotą a Zieloną Bramą. Przetnie Wyspę Spichrzów, pamiątkę wielkiej handlowej prosperity sprzed wieków i poprowadzi dalej przez zielone Długie Ogrody aż do Bramy Żuławskiej. Dzięki przebudowie ulicy Długie Ogrody, miejski pieszy trakt wydłuży się do 1,5 km.

Ulica Długie Ogrody dzisiaj

Ulica Długie Ogrody i cały kwartał był bardzo zniszczony działaniami II wojny światowej. Zachowały się nieliczne stare budynki, m.in. w północnej pierzei ulicy. Tutaj także wznosi się XV-wieczny kościół św. Barbary. W czasie poszerzania ulicy w latach 60. XX w. wyburzona została, zniszczona, południowa nawa kościoła. W wyniku przebudowy, powstała dwujezdniowa szeroka arteria z parkingiem pośrodku. Było to jedno z miejsc umożliwiających szybki dojazd do miasta i pozostawienie samochodu blisko centrum. Tutaj też w sąsiedztwie Bramy Żuławskiej jest duży parking dla autokarów.

Park linearny dla pieszych i rowerzystów

Mieszkańcy i turyści zyskają blisko 3 ha zagospodarowanego zielenią obszaru. Rewitalizacja ma on przywrócić dawny reprezentacyjny charakter ulicy. Koncepcja zakłada całkowitą likwidację parkingu i przesunięcie ruchu kołowego na zawężoną do jednego pasa ulicę. Do pasu ruchu ma przylegać szeroki pas rekreacyjny złożony ze strefy usługowej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, strefy spacerowej z alejkami i ścieżką rowerową oraz strefy ogrodowej z ławkami i elementami małej architektury. Odtworzona ma zostać istniejąca od XVIII w. wzdłuż ulicy aleja lipowa. Centralny pas zieleni z zamknięciami widokowymi na Bramę Stągiewną oraz Bramę Żuławską ma stanowić linearny ogród deszczowy.

Projektanci proponują także ograniczenia w ruchu na przecznicach ul. Długie Ogrody, co zapewni ciągłość zielonej strefy po jej północnej stronie i zapewni większe bezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów, którzy będą mieli tutaj swój wydzielony trakt. Ulicę przy Moście Stągiewnym i Bramie Żuławskiej mają spinać obszerne place tylko z ruchem pieszym i rowerowym.

Ciekawym elementem koncepcji jest sadzawka w miejscu, gdzie stała kiedyś południowa nawa kościoła św. Barbary. To jednak wymaga uzgodnień z parafią, do której należy ten fragment ulicy.

Wykonawcy zostali zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania rewitalizacji.

Będzie aleja lipowa, ale zabraknie „złotych kamieniczek”

To nie koniec nowości, gdyż zniknie też z krajobrazu Długich Ogrodów także kompleks „złotych kamieniczek”, gdzie znajdowała się siedziba Amber Gold. Na miejscu otwierającego ul Długie Ogrody przy Moście Stągiewnym kompleksu stylizowanych budynków z lat 90. XX w. nowy inwestor planuje wybudować nowoczesny apartamentowiec.

Przebudowa ul. Marszałkowskiej w centrum Warszawy

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: Tramwaje Warszawskie Wizualizacja Zielonej Marszałkowskiej w Warszawie