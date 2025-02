Złoto, szkło i aluminium. Dawna siedziba Amber Gold, czyli Waterfront w Gdańsku przy ul. Długie Ogrody

"Złote kamienice" w Gdańsku do wyburzenia. Stoją przy ulicy Długie Ogrody i mają zaledwie 30 lat. To dawna siedziba Amber Gold. Obecnie kompleks przy ul. Długie Ogrody należy do firmy Alides Polska, która chce postawić tu budynek z mieszkaniami. Radni na sesji przyjęli właśnie przyjęty nowy plan miejscowy dla tego terenu. Może tu powstać budynek wysoki na 6 pięter.

Złote kamienice w Gdańsku do wyburzenia. Jest plan miejscowy

Aktualizacja, luty 2025

Wszystko już jest jasne. Złote kamienice do wyburzenia. Jeszcze w tym roku, czyli w 2025, właściciel - firma Alides Polska- złoży wniosek o pozwolenie na budowę w jego miejscu apartamentów. Wygląd nowej zabudowy pokaże w drugiej połowie 2025 roku.

- Ze względu na stan obecnego budynku oraz zmianę funkcji z biurowej na mieszkaniową planujemy wyburzenie obecnej zabudowy i budowę nowego obiektu - powiedziała Luiza Grunwald, dyrektor projektu Alides Polska, cytowana przez portal trojmiasto.pl. - Będziemy szukać optymalnych rozwiązań architektonicznych odpowiadających aktualnym wymaganiom rynkowym i ekologicznym, jednocześnie traktując z szacunkiem historię tego eksponowanego miejsca w Gdańsku.

A decyzja ta stała się jasna po sesji rady miasta w Gdańsku z końca stycznia 2025. Na sesji bowiem został przyjęty nowy plan miejscowy dla tego terenu (0,57 ha między ulicami Długie Ogrody, Szopy i Łąkowa). To dlatego, że właściciel chciał na postawić budynek mieszkalny. Pokazał nawet wizualizację... 27-metrowego wieżowca. Jednak wiadomo, że taki w miejscu dawnej siedziby Amber Gold nie stanie. Bo nowy plan, owszem, dopuszcza zabudowę mieszkaniową wielorodzinną pierzejową lub usługi, ale maksymalna wysokość zabudowy to 21 m, czyli 6 kondygnacji. Dodatkowo teren objęty jest ochroną konserwatorską - nowy budynek musi powstać w konsultacji z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miasta. Co ciekawe, uchwała precyzuje, że na parterze nowego budynku nie mogą mieścić się instytucje finansowe ani usługi telefonii komórkowej.

Plan został uchwalony i oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym.

Długie Ogrody jako przedłużenie Traktu Królewskiego. Konkurs architektoniczny

W lipcu 2024 Miasto Gdańsk wraz z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania ul. Długie Ogrody jako przedłużenia Traktu Królewskiego z odtworzeniem alei drzew.

- Obecnie obszar ten wygląda zdecydowanie inaczej, niż przed II wojną światową. Dlatego też planowane jest przywrócenie mu dawnej świetności. W przygotowywanym projekcie należy zwrócić szczególną uwagę na walory kompozycji architektonicznej i urbanistycznej, wpływające na atrakcyjność okolicy, uwzględnienie aspektu historycznego oraz jakość i poprawność przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych - czytamy w ogłoszeniu.

Wcześniej pisaliśmy:

Złote kamienice przy Długich Ogrodach

Waterfront jest najbardziej kojarzony jako stara siedziba Amber Gold w Gdańsku przy ulicy Długie Ogrody. Obecnie to własność firmy Alides, która chce postawić tu całkiem nowy obiekt. Na jednym końcu budynku jest ING Bank, a na drugim Biedronka. Jest tu też hostel. A przed laty rzeczywiście mieściła się tu siedziba piramidy finansowej - parabanku Amber Gold.

To kompleks pięciu budynków, który powstał pod koniec lat 90.

Alides Polska kupiła dawną siedzibę Amber Gold

Obecnie właścicielem złotych kamienicy przy Długim Targu jest Alides. To spółka, która w 2017 roku wraz ze Spółką Revive nabyła teren dawnej Stoczni Cesarskiej - 16 hektarów terenów postoczniowych w Gdańsku. A na początku 2021 - budynek Waterside przy ulicy Długie Ogrody. - Unikalna lokalizacja stwarza nieocenione możliwości wkomponowania się w historyczny obszar i potencjał Gdańska - ocenili nowi właściciele. I dodali: Lokalizacja idealnie odpowiada naszym ambicjom.

Alides REIM SA to rodzinna firma działająca na rynku nieruchomości, część Gandawskiej Group Maes, założonej w 1892. Jest obecna w Belgii, Luksemburgu i w Polsce.

Po kupnie kompleksu Waterfront pojawiły się informacje, że nowy właściciel może chcieć obiekty wyburzyć.

- (Naszym) zamiarem jest przebudowa nieruchomości w perspektywie średnioterminowej na projekt o mieszanym przeznaczeniu, który spełnia potrzeby i cechy otaczającej okolicy. Myślimy o handlu, biurach i mieszkaniach z widokiem na wodę, które znajdują się blisko historycznego centrum Gdańska - ogłosili. Ich zdaniem, obecny budynek jest przestarzały, a miejsce - reprezentacyjne.

- Nie jest to ostateczna koncepcja przyszłego zagospodarowania nieruchomości, a efekt analiz, które inwestor wciąż kontynuuje w celu uzyskania jak najlepszego projektu i nowej, wysokiej jakości architektury dla tego miejsca - mówili przedstawiciele inwestora, cytowani przez portal trojmiasto.pl

Jednak w planach miasta w tym miejscu nie ma możliwości budowania tak wysokiego budynku. Na razie złote kamienice w Gdańsku stoją na swoim miejscu.

Czytaj też: Stocznia cesarska w Gdańsku. "To miejsce rozsławi miasto"

