Teatr TR Warszawa – budowa realna w tym roku? Otwarto oferty w przetargu, są dobre wieści

10:06

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: Teatr TR Warszawa Nowa siedziba teatru TR Warszawa na pl. Defilad

Otwarto oferty w przetargu na wykonawcę pierwszego etapu budowy nowej siedziby teatru TR Warszawa. Dwie z nich mieszczą się w budżecie. Czarny gmach projektu Thomasa Phifera stanie na placu Defilad, pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Z MSN stworzy jedną kompozycyjną całość.

Teatr TR Warszawa – budowa pierwszego etapu możliwa w 2025

Budowa nowej siedziby teatru TR Warszawa jest jedną z wielu inwestycji publicznych, realizowanych w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy. Centrum stolicy ma się stać reprezentacyjną przestrzenią, spójną i zieloną, także otwartą i dostępną dla wszystkich. Nowy gmach teatru ma powstać między Pałacem Kultury i Nauki, parkiem Świętokrzyskim a Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Poza pomieszczeniami teatralnymi budynek będzie też zawierał restaurację i bar. Organizację dostaw do teatru umożliwi gotowa już nowa ulica prostopadła do Marszałkowskiej.

6 września 2024 r. miasto oficjalnie podało, że rozpoczęły się prace przygotowawcze na działce. Teren przyszykowano pod przyszłą inwestycję – przeprowadzono rozbiórki, niwelowanie terenu i badania archeologiczne. 21 stycznia 2025 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy pierwszego etapu (części podziemnej). Oferty otwarto 3 kwietnia 2025 r. Dwie z nich mieszczą się w zaplanowanym budżecie (65 mln zł), co daje realną szansę na rozpoczęcie inwestycji jeszcze w tym roku.

– Przetarg, który ogłosił TR Warszawa, dotyczy realizacji kolejnych zadań związanych z budową nowej siedziby. W ramach I etapu wykonana zostanie część podziemia oraz doki rozładunkowe przeznaczone do obsługi Muzeum Sztuki Nowoczesnej – poinformował Urząd Miasta.

Co więcej, możliwe, że od etapu podziemnego do nadziemnego uda się przejść szybciej, niż zakładano. W przetargu na część podziemną jako opcję zapisano bowiem kontynuowanie inwestycji i budowę całego gmachu w stanie surowym. Oferty wykonawców dotyczące tej opcji są atrakcyjne finansowo, co daje nadzieję, że miastu uda się podpisać z jednym wykonawcą od razu na oba etapy. Dzięki temu nie będzie przestoju między etapami.

Autor: archiwum serwisu Projekt budynków MSN (biały) i teatru TR Warszawa (czarny) autorstwa nowojorskiej pracowni Thomas Phifer and Partners. Il. SERWIS PRASOWY MSN W WARSZAWIE

Jakie etapowanie budowy teatru TR Warszawa?

Jak zapowiedziało miasto, inwestycja będzie etapowana i zacznie się od części podziemnej gmachu pod placem Defilad, w której znajdą się m.in. pomieszczenia techniczne i zaplecze teatru. Mimo wcześniejszych deklaracji, że przetarg zostanie ogłoszony jesienią 2024 r., ostatecznie stało się to dopiero w styczniu 2025 r. Na ten etap zarezerwowano w budżecie 65 mln zł.

– W podziemiach teatru znajdują się (...) dojazdy do doków magazynowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej, magazyny i pracownie teatralne oraz garaż podziemny z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczony do użytkowania przez teatr i muzeum – podaje strona teatru TR Warszawa.

Jak dowiedziała się redakcja MuratoraPlus, planowane jest następujące etapowanie budowy gmachu teatru TR Warszawa:

I etap obejmie część podziemną budynku,

II etap to część konstrukcyjna,

III etap to reszta robót.

Roboty budowlane dla etapu I powinny rozpocząć się w 2025 r. Nie podano jak na razie terminu ich zakończenia ani terminów rozpoczęcia kolejnych etapów. Miasto liczy jednak, że uda się wszystko zorganizować tak, żeby wszystko działo się płynnie, bez przestojów. Wiele wskazuje na to, że uda się zrealizować etapy I i II praktycznie jednym ciągiem.

– Etapowanie planujemy w sposób umożliwiający zarówno wykonanie budynku bez faktycznego podziału robót, jak i kontynuację prac nadziemnych w dowolnym momencie. Decyzję o tym podejmiemy w oparciu o możliwości finansowe miasta – podano w oficjalnym komunikacie.

Przypomnijmy, że pozwolenie na budowę tego gmachu miasto uzyskało już w styczniu 2021 r. Niestety, oferty złożone w 2023 r. w przetargu na budowę nowego teatru TR Warszawa znacząco przewyższyły oczekiwania. Stolica zarezerwowała na nowy budynek kwotę 281 mln zł, tymczasem najtańszy z oferentów żądał za swoje usługi 643 mln zł. W rezultacie miasto postanowiło podzielić inwestycję na etapy, co pozwoli rozłożyć koszty w czasie. Później z kolei sporo czasu zajęło dzielenie gotowej już dokumentacji projektowej na części odpowiadające poszczególnym etapom budowy. W rezultacie rozpoczęcie właściwej budowy przesunęło się na rok 2025.

Warto dodać, że w 2023 r., w obliczu nieudanego przetargu i ograniczonych środków w budżecie, miasto ostatecznie za priorytetowy uznało ciągnący się od lat remont Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i to tam trafiły pieniądze zarezerwowane wcześniej na teatr.

Kiedy nowa siedziba teatru TR Warszawa będzie gotowa?

Z miejskich dokumentów wynika, że nowy gmach teatru TR Warszawa powinien być gotowy na przełomie 2029 i 2030 r. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko plany. W praktyce to od sytuacji finansowej miasta zależeć będzie, kiedy nowy gmach teatru TR Warszawa zostanie udostępniony mieszkańcom.

Autor: Teatr TR, Materiały prasowe Teatr TR Warszawa, widok ze schodami prowadzącymi do Pałacu Kultury

– Proces inwestycyjny teatru TR Warszawa nie zostaje wstrzymany. Budowa TR Warszawa będzie etapowana – można przeczytać na stronie teatru.

Warto przypomnieć, że mimo problemów finansowych władze miasta jak dotąd stale podkreślały, iż nie ma ryzyka rezygnacji z inwestycji. W czerwcu 2023 cytowany przez Radio Dla Ciebie prezydent miasta Rafał Trzaskowski zapewnił, że „teatr na sto procent powstanie”. Z kolei w lutym 2024 r. obietnicę tę powtórzył wiceprezydent Michał Olszewski. We wrześniu 2024 r. poinformowaniu o rozpoczęciu prac przygotowawczych do inwestycji, a w styczniu 2025 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę. A zatem wydaje się, że mimo trudności finansowych przynajmniej woli politycznej do realizacji tego projektu nie brakuje.

Projekt TR Warszawa. Zobacz nową siedzibę na placu Defilad

Nowa siedziba została zaprojektowana jako część kompleksu, razem z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To przez podziemną kondygnację teatru mają docierać dostawy do muzeum. Zarówno TR Warszawa, jak i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zaprojektował amerykański architekt Thomas Phifer. Projekt powstał w partnerstwie z pracowniami APA Wojciechowski oraz Buro Happold.

Nowy gmach TR Warszawa przede wszystkim ma być jednym z nowocześniejszych teatrów w Europie. W nowej siedzibie TR Warszawa (obecna siedziba mieści się w kamienicy przy Marszałkowskiej 8, ale lokal nie należy do teatru) znajdą się dwie sale teatralne o łącznej powierzchni 2,5 tys. m² (większa z widownią modułową do 700 miejsc). Warto dodać, że jedna z sal będzie wysoka na 17 m i będzie można ją, za pomocą wielkich rozsuwanych wrót, otworzyć na tzw. plac Centralny i park Świętokrzyski. W ten sposób teatr będzie przeobrażał się w scenę plenerową. W nowym teatrze zaplanowano również sale edukacyjne, sale prób, studio audio, studio wideo, przestronne foyer, restaurację i bary.

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: Teatr TR Warszawa Nowa siedziba teatru TR Warszawa na pl. Defilad

