Rewolucja komunikacyjna w Krakowie. Będą nowe ulice, linie tramwajowe i przebudowy dróg

Powstaną nowe układy drogowe i ciągi komunikacyjne oraz przebudowane zostaną stare, których drożność codziennie testują tworzące się korki. To wszystko na południu Krakowa w ciągu kilku lat. Ulica 8 Pułku Ułanów jest już w budowie. Podpisana została umowa na projekt nowej ulicy do węzła drogowego na autostradzie A4 „Kraków Skawina”.

Drogowa tragedia, ale ma być lepiej

Południe Krakowa to najbardziej rozwijająca się przez ostatnie ćwierć wieku część Krakowa. Podgórze zawładnęło terenami dawnych podkrakowskich wsi, w których miejsce pól i łąk zajęły osiedla mieszkaniowe. Tutaj także wyrósł nowy rozległy Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Papieskiej oraz Parku Technologicznego Nowych Technologii. Rozwinęła się też strefa przemysłowa w rejonie ulicy Zawiłej. Nie zmienił się jednak znacznie układ komunikacyjny tej części miasta. Owszem przedłużono ulicę Grota-Roweckiego od dawnej pętli na osiedlu Ruczaj i poprowadzono linię tramwajową do pętli Czerwone Maki. Te zmiany są jednak niewspółmierne do stopnia rozwoju. Dodatkowo do problemów na lokalnej sieci ulic dochodzi wzmożony i często powodujący zatory ruch na obwodnicy A4 i wylotowym odcinku drogi nr 7, czyli „zakopianki”. Jest jednak szansa, że w najbliższych latach to się zmieni.

Budują ulicę 8 Pułku Ułanów - sukces jednak niepełny

Ruszyła już budowa nowej ulicy 8 Pułku Ułanów, która ma połączyć ul. Zawiłą, wewnętrzną obwodnicę Ruczaju i połączenie ze Skawiną z ulicami Brożka/Kapelanka, częścią obwodnicy Starego Podgórza i Ludwinowa.

Planowana od blisko 20 lat ulica ma połączyć liczne osiedla na tzw. Ruczaju, Zalesiu i Klinach z centrum miasta. To 2,7 km, które ma być alternatywą dla zatłoczonej i często zakorkowanej ul. Kobierzyńskiej. Ulica ma także przecinać Trasę Łagiewnicką, nową szeroką arterię łączącą Ruczaj z Kurdwanowem i Piaskami, dwa ogromne osiedla południowej części Krakowa.

ZIM wyłonił w sierpniu wykonawcę, ale wpłynęło odwołanie od tej decyzji. Po jego oddaleniu firma Skanska mogła od początku października rozpocząć realizację budowy.

Wycięto już niewielki fragment Lasu Borkowskiego pomiędzy ulicami Zawiłą i Żywiecką, gdzie będzie przebiegał pierwszy odcinek nowej ulicy, a także będzie nowy wjazd w ul. Żywiecką. Na ul. Zawiłej na wlocie zaprojektowane zostało rondo. Wlot z przeciwnej strony jest już wykonany podczas przebudowy ulic Kapelanka i Grota+Roweckiego w czasie budowy linii tramwajowej.

Realizację ulic 8 Pułku Ułanów krakowski ZIM zaplanował w czterech odcinkach, które umożliwiały rozpoczęcie budowy fragmentów, które uzyskają decyzje środowiskowe i będą miały możliwość połączenia z istniejącym układem drogowym. Na odcinki nr 1 od ul. Zawiłej do ul. Krępy, nr 3 Podhalańska – Trasa Łagiewnicka i nr 4 Trasa Łagiewnicka – skrzyżowanie Grota-Roweckiego/Kapelanka były wydane decyzje środowiskowe i ZRID. Do chwili obecnej brakuje decyzji dla odcinka nr 2 od ul. Krępy do ul. Podhalańskiej. Pomimo tego wykonawca w umowie ma zapisane, że w przypadku uzyskania wszelkich pozwoleń będzie realizował i ten fragment.

Ulica Zawiła - zakorkowana, ale będzie przebudowana

To fragment głównego połączenia drogowego Krakowa ze Skawiną, pełniąca rolę obwodnicy Ruczaju i Kobierzyna i dojazdu od południa do położonych tam osiedli. Pełni także rolę jednego z głównych połączeń dla rozległego osiedla Kliny, które rozbudowało się na nieużytkach, dawniej łąkach, pomiędzy ulicą Zawiłą a autostradą A4. Jest zatłoczona i zakorkowane w ciągu dnia przez sześć dni w tygodniu.

Mają ją udrożnić i zwiększyć przepustowość punktowe przebudowy. W grudniu2023 pomiędzy gminą a deweloperami zawarte zostało porozumienie dotyczące ogólnych warunków realizacji inwestycji na os. Kliny. Zgodnie z zapisami porozumienia zrealizowane mają być następujące inwestycje:

Rondo Zawiła/Kobierzyńska - zgodnie z porozumieniem ma być zrealizowane do końca 2026. Jest już zawarta umowa na wykonanie dokumentacji z firmą ARG. Uzgodniony jest projekt drogowy, trwa uzgadnianie mediów przed złożeniem wniosku o ZKUPSUT.

Rondo Zawiła/Komuny Paryskiej - realizacja robót budowlanych po stronie gminy w gestii Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK). Zgodnie z porozumieniem rondo ma być zrealizowane do końca 2026 r.

Rondo Zawiła/Borkowska - realizacja robót budowlanych po stronie gminy (ZDMK). Zgodnie z porozumieniem rondo ma być zrealizowane do końca 2027 r.

Ma zostać także wybudowana nowa ul. Bartla od ul. Zawiłej do ul. Soroki, którą będzie również realizować ZDMK na podstawie dokumentacji dostarczonej od deweloperów. Zgodnie z porozumieniem ulica i kolejne rondo mają zostać zrealizowane do końca 2028 r.

Linia tramwajowa i nowe połączenie z A4 - jest wykonawca projektu

Przyszedł czas na kolejny etap urzeczywistnienia planów sprzed lat, czyli budowa dalszego ciągu komunikacyjnego w kierunku węzła z autostradą A4 i granicy ze Skawiną.

Zgodnie z założeniem, ulica Bunscha ma zostać rozbudowana na odcinku ok. 1,4 km. Na jej przedłużeniu ma powstać ulica Humboldta o długości ok. 1.3 km. Następnie na odcinku od ul. księdza Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina ma zostać rozbudowana ul. Skotnicka (ok. 1 km).

Nowa ulica Humboldta ma ominąć wąskie gardło komunikacyjne na trasie do węzła z autostradą, które prowadzi przez centrum Skotnik. Tutaj szczególnie w porach szczytu porannego i popołudniowego a także weekendy tworzą się bardzo uciążliwe korki. Ulica Humboldta będzie wytyczona na nieużytkach, wzdłuż których prowadzi droga techniczna i ciepłociąg z elektrociepłowni Skawina, która zasila instalacje osiedli w tej części miasta.

Krakowski ZIM w przetargu wyłonił 30 października wykonawcę projektu nowych ulic i linii tramwajowej. Jest to firma Sweco Polska sp. z o.o. z Poznania. Zwycięzca przetargu ma zaproponować kilka wariantów koncepcji tej inwestycji, spośród których wskazane będzie rozwiązanie preferowane do dalszych prac. W oparciu o wariant preferowany złożony będzie wniosek o decyzję środowiskową. Wykonawca ma na te prace 22 miesiące od podpisania umowy. Tak więc na tę inwestycję przyjdzie poczekać jeszcze ok. 5 lat.

Węzeł „Kraków Południe” - jest projekt i decyzja środowiskowa

To miejsce, gdzie autostradowa obwodnica w ciągu autostrady A4 łączy się z ul. Zakopiańską. Już od dawna jest to drogowy węzeł gordyjski, który może rozwiązać jedynie całkowita przebudowa. Projekt takiego przedsięwzięcia jest już w realizacji od 2021 r. Ma poprawić przepustowość oraz udrożnić ruch na granicy Krakowa. Projekt jest już po konsultacjach społecznych. Wydana już została także decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i wykonane badania geologiczne.

Najważniejszym elementem przebudowy ma być 300-metrowej długości estakada na wylotowej drodze nr 7, czyli „zakopiance”, którą zostanie poprowadzony bezkolizyjnie ruch na wlocie do Krakowa od południa. Sieć zjazdów połączy tę część z autostradą A4.

Pod estakadą powstanie rondo, które rozprowadzi ruch na wybudowane z obu stron estakady zbiorcze drogi połączone z przecznicami. To rozwiązanie wyeliminuje wpływ ruchu lokalnego ulicami Poronińską, Taklińskiego i Kłuszyńską na przejazd główną nitką drogi na estakadzie. Rondo będzie miało połączenia bezpośrednie z drogą nr 7 oraz autostradą A4. Mieszkańcy pobliskich Opatkowic, dużego podmiejskiego osiedla będą mogli wjechać na A4 z pominięciem estakady.

Przy ulicach Poronińskiej i Opatkowickiej wybudowane zostaną dwa przejścia pod drogą krajową nr 7 oraz przejście pod zjazdami z A4 łączące ulice Kłuszyńską i Zakopiańską.

Inwestycja czeka na uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane rozpoczęcie robót przewidziane zostało na 2025 r. a zakończenie w 2027 r. Trudno jednak sobie wyobrazić jakie trudności będą czekać kierowców w trakcie prac. To jeden z najbardziej obciążonych ruchem węzeł drogowy w Polsce.

