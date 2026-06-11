Remont S74 pod Kielcami. Kluczowy odcinek naprawią w zaledwie trzy miesiące

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach ogłosiła przetarg na remont kluczowego odcinka drogi ekspresowej S74, stanowiącej wschodni wjazd do stolicy województwa świętokrzyskiego, informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Prace obejmą zdegradowane fragmenty trasy między Kielcami a Cedzyną. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy na jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych regionu.

Co dokładnie zostanie naprawione?

Remont nie obejmie całego odcinka w sposób ciągły, a skupi się na trzech najbardziej zniszczonych fragmentach jezdni. Prace będą prowadzone na pasie w kierunku Kielc na długości ponad 3 km (od km 3+000 do 6+100) oraz na dwóch krótszych odcinkach pasa w stronę Cedzyny (od km 0+420 do 3+800 oraz od km 1+900 do 3+00).

Zakres techniczny jest precyzyjnie określony. Wykonawca będzie musiał sfrezować starą nawierzchnię, usuwając 4-centymetrową warstwę ścieralną i 8-centymetrową warstwę wiążącą. Następnie, po naprawie podbudowy, ułożona zostanie specjalna siatka szklano-węglowa wzmacniająca konstrukcję, a na niej pojawią się nowe warstwy asfaltu. Całość uzupełni odtworzenie oznakowania poziomego.

Cena to nie wszystko

Firmy zainteresowane realizacją zadania mogą składać swoje oferty do 26 czerwca 2026 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zastosowała kryteria, w których koszt wykonania ma decydujące, ale nie jedyne znaczenie. Taki model ma zapewnić nie tylko korzystną cenę, ale także trwałość nowej nawierzchni.

Oferty będą oceniane w oparciu o dwa czynniki. Waga ceny w końcowej ocenie wynosi 60%, natomiast pozostałe 40% punktów można uzyskać za zaoferowanie jak najdłuższego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty.

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Szybkie tempo prac i znaczenie dla regionu

Harmonogram realizacji jest napięty. Zgodnie z warunkami przetargu, wybrany wykonawca będzie miał zaledwie trzy miesiące na wykonanie wszystkich prac od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że kierowcy mogą spodziewać się utrudnień jeszcze w tym roku, ale jednocześnie modernizacja powinna zakończyć się sprawnie, minimalizując negatywny wpływ na płynność ruchu.

Choć to z pozoru rutynowy remont, utrzymanie drożności i dobrego stanu technicznego S74 ma strategiczne znaczenie dla Kielc i całego regionu. Trasa ta jest częścią ważnego korytarza transportowego wschód-zachód i stanowi kręgosłup komunikacyjny dla wschodniej części aglomeracji kieleckiej. Sprawna i bezpieczna droga ekspresowa to kluczowy czynnik wpływający na atrakcyjność inwestycyjną przyległych terenów, podnosząc wartość lokalizacji dla biznesu, logistyki i nowych projektów deweloperskich.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi-i-autostrady/wyremontuja-s74-pod-kielcami-105150.html

Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.