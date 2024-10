– Wszystkim bardzo zależy, by zrewitalizować to niezwykłe miejsce w sercu Wrocławia, ale miejmy świadomość, że szybko i tanio nie będzie. To tkanka zabytkowa. Jak odnawiać, to nie ma miejsca na półśrodki. Tempo prac będzie zależało od naszych możliwości finansowych, szukamy też zewnętrznych źródeł finansowania. Mamy cel, by ostatecznie całe wzgórze mogło funkcjonować tak jak np. tereny wokół Hali Stulecia i Pergoli – podkreśla prezydent miasta Jacek Sutryk.