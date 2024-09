Warszawa Gdańska - czyli centrum biznesowe i nowoczesny dworzec w jednym

Powstanie kolejny nowy dworzec w Warszawie. Będzie połączony z centrum biznesowym

Dworzec i centrum biznesowe w jednym – tak będzie wyglądała nowa inwestycja PKP S.A. i firmy Ghelamco. Dzięki niej powstanie nowy dworzec – Warszawa Gdańska, połączony z nowoczesnym centrum biznesowym. Spółki z Grupy PKP – PKP S.A. i Xcity Investment – oraz Ghelamco Poland wznawiają przerwaną przed laty współpracę.

Powstanie dworzec Warszawa Gdańska z centrum biznesowym

Jak informuje spółka PKP S.A. właśnie podpisano aneks do umowy inwestycyjnej, który umożliwi wznowienie przygotowań do realizacji tego szeroko zakrojonego projektu kolejowej z Grupą Ghelamco.

Co ma być efektem tej współpracy? W ramach wspólnej inwestycji zostanie wybudowany nowy dworzec kolejowy Warszawa Gdańska oraz zespół czterech wielofunkcyjnych budynków komercyjnych o szacowanej łącznej powierzchni około 100 tys. m kw.

Powierzchnia użytkowa samego dworca wyniesie około 1900 m kw. Projekt ma zostać podzielony na 5 faz. Cztery z nich to tzw. fazy komercyjne. Oznacza to, że w ramach każdej z nich powstanie jeden budynek pełniący funkcje biznesowe. W ramach 5. fazy zostanie wybudowany nowy dworzec kolejowy Warszawa Gdańska. W ten sposób powstaną nowoczesne centrum biznesowe, doskonale skomunikowane z koleją i metrem oraz dworzec kolejowy na miarę XXI wieku. Obecnie dworzec Warszawa Gdańska to relikt przeszłości.

Również dziś kolej może i powinna pełnić funkcje miastotwórcze. Zarządzane przez PKP nieruchomości mają olbrzymi potencjał; wiele z nich – jak właśnie Warszawa Gdańska – znajduje się w świetnych lokalizacjach: centrach miast, dobrze skomunikowanych punktach. Projekty z udziałem inwestorów zewnętrznych to dobry kierunek, by we właściwy sposób uwolnić ten potencjał - powiedział Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP S.A.

To będzie biznesowa inwestycja na kolejowym terenie

Dla spółki Xcity wspólny projekt z PKP i Ghelamco to także szansa na rozwój, skojarzony z inwestycją w świetnej lokalizacji. Xcity Investment sp. z o.o. wspiera potencjał Grupy PKP w zakresie realizacji projektów komercyjnych na nieruchomościach PKP S.A. Jest podmiotem specjalizującym się w inwestycjach na terenach kolejowych na całym obszarze Polski we wszystkich segmentach rynku nieruchomości.

Projekt deweloperski Warszawa Gdańska, który jest w centrum naszych ostatnich działań, to strategiczna inwestycja dla spółki Xcity. Budowa nowoczesnego kompleksu biurowo-usługowego wraz z nowym dworcem kolejowym nie tylko zaspokoi rosnące potrzeby rynku, ale również przyczyni się do rozwoju tej części miasta. Dzięki połączeniu doskonałej lokalizacji, nowoczesnej architektury i rozbudowanej infrastruktury, nasz projekt stanie się nowym centrum biznesowym Warszawy - mówi Ireneusz Gliszczyński, prezes zarządu Xcity Investment.

PKP S.A., Xcity i Ghelamco we wspólnej inwestycji

Inwestycja w obrębie Warszawy Gdańskiej będzie realizowana w ramach tzw. projektu deweloperskiego. Jest to formuła, w myśl której PKP S.A. – właściciel gruntu – wnosi go do projektu, zaś inwestycję realizuje powołana w tym celu w ramach Grupy PKP spółka Xcity Investment oraz partner zewnętrzny – Grupa Ghelamco.

Jako firma, która ma w swoim portfolio takie ikony nowoczesnej Warszawy jak Warsaw Spire z placem Europejskim, Warsaw UNIT czy obecnie wznoszony wieżowiec The Bridge, mamy wieloletnie doświadczenie w realizowaniu wielofunkcyjnych, miastotwórczych projektów i biznesowych centrów. Bardzo się cieszymy na wznowienie współpracy z PKP, ponieważ widzimy w dworcu Warszawa Gdańska ogromny potencjał na stworzenie wartościowej przestrzeni, która połączy potrzeby mieszkańców Warszawy, biznesu i pasażerów nowoczesnej polskiej kolei – podkreśla Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

Ghelamco Poland to lider rynku biurowego w Polsce i pionier w zakresie ESG, innowacji i miastotwórczych projektów w branży nieruchomości. Przez 33 lata działalności jako inwestor, deweloper, a także generalny wykonawca, firma ugruntowała swoją wiodącą pozycję, dostarczając ponad 1 200 000 mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej, mieszkaniowej, handlowej i magazynowej. Wolumen sprzedaży zrealizowanych projektów przekracza 1,3 mld euro. Spółka jest częścią grupy Ghelamco – jednego z największych międzynarodowych deweloperów w Europie, działającego na rynkach w Belgii, Wielkiej Brytanii i na Cyprze. W Polsce swoje inwestycje zrealizował m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.