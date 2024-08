Kiedy koniec remontu Dworca Zachodniego? Nowe perony już służą pasażerom, ale przebudowa trwa

15:07

Zobacz galerię 10 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Dworzec Warszawa Zachodnia z góry latem 2024 r.

Potężnie opóźniony remont Dworca Zachodniego w Warszawie wszedł w ważny etap: podróżnym udostępniono już wszystkie perony. Prace przy obiekcie (m.in. przy przejściu podziemnym) będą jednak trwać jeszcze wiele miesięcy. Kiedy zakończy się remont Warszawy Zachodniej? Zobacz zdjęcia z przebudowy.

Spis treści

Kiedy koniec remontu Dworca Zachodniego w Warszawie?

Remont Warszawy Zachodniej łapał opóźnienie już kilkakrotnie. We wrześniu 2023 r. PKP PLK podpisało dwa aneksy z wykonawcą (firmą Budimex), które zwiększają jego wynagrodzenie i przesuwają terminy. Oficjalny termin zakończenia prac przy Dworcu Zachodnim to 28 grudnia 2024 r., jednak już wiadomo, że nowe przejście podziemne zostanie otwarte dopiero w I połowie 2025 r.

Podróżni odczuli jednak zmianę sporo wcześniej. Jak podaje PKP PLK, wszystkie zmodernizowane perony są dostępne dla pasażerów od 9 czerwca 2024. Podróże stały się więc wygodniejsze, choć trzeba pamiętać, że roboty budowlane w innych częściach obiektu (m.in. wspomniane przejście podziemne) trwają nadal.

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia dla wykonawcy przebudowy Warszawy Zachodniej wynika ze znacznego wzrostu kosztów budowy, który jest konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę oraz sankcji nałożonych na Rosję. Wartość kontraktu wzrosła z 1,942 mld zł netto do 2,111 mld zł netto (2,597 mld zł brutto).

Przebudowa Warszawy Zachodniej. Peron 9 – jak dojść tam po zmianach?

Z powodu remontu dworca Warszawa Zachodnia utrudnione jest dojście na peron 9 od strony Alej Jerozolimskich. Przypomnijmy, że znajduje się on na uboczu dworca, z dala od innych peronów. Żeby dojść na peron 9 Warszawy Zachodniej, pasażerowie muszą dotrzeć kładką na peron 8 i dopiero z niego przejść nowym chodnikiem na poziomie gruntu do peronu 9. Wyznaczono bezpieczne przejście na poziomie torów. W razie wątpliwości można poprosić o pomoc pracowników informacji, którzy krążą po dworcu – pasażerowie mogą rozpoznać ich po żółtych kamizelkach.

Jednocześnie warto pamiętać, że dotarcie na peron 9 nadal trwa minimum 10 minut, co warto uwzględnić przy planowaniu podróży. Dobrze jest też na bieżąco sprawdzać informacje o utrudnieniach i zmianach.

Murator Remontuje: Tapetowanie Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Utrudnienia na dworcu Warszawa Zachodnia. Wszystkie perony dostępne

Jedna z największych inwestycji publicznych w Polsce – przebudowa stacji Warszawa Zachodnia – łapie kolejne opóźnienia. Przypomnijmy, że pierwotnie prace miały się zakończyć w drugiej połowie 2023 r. Następnie mówiono o przełomie 2023 i 2024 r., a później oficjalnie ogłoszono, że prace przy dworcu potrwają do 28 grudnia 2024 r. Przejście podziemne pozostanie niedostępne jeszcze dłużej i zostanie otwarte w I połowie 2025 r.

– Od 9 czerwca, czyli od korekty rozkładu jazdy, podróżni na stacji Warszawa Zachodnia skorzystają z peronów 1, 2 i 3, co oznacza zakończenie prac na poziomie stacji – wyjaśnia cytowany przez se.pl Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP PLK.

Zobacz galerię: Remont Warszawy Zachodniej

Zobacz galerię 37 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Remont dworca Warszawa Zachodnia

Od 9 czerwca 2024 r. otwarte są znów perony 1, 2 i 3, a zatem podróżni mogą już korzystać ze wszystkich peronów. Jednocześnie trwają prace przy torach, sieci trakcyjnej i urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, a także roboty budowlane pod ziemią.

Dla osób korzystających z dworca duże utrudnienie nastąpiło 29 lipca 2023 r., kiedy to zamknięto przejście podziemne pod torami. Pozostanie ono zamknięte aż do I połowy 2025 r. Do tego momentu pasażerowie muszą korzystać z kładki prowadzącej na perony.

Pociągi WKD znów docierają do stacji Warszawa Śródmieście WKD

W związku z remontem dworca Warszawa Zachodnia utrudnienia dotykają także pasażerów korzystających z Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Od września 2023 pociągi WKD dojeżdżały tylko do przystanku Warszawa Reduta Ordona WKD. Wkrótce nastąpi jednak ważna zmiana. Od 9 września 2024 r. pociągi WKD znów zatrzymują się na Warszawie Zachodniej oraz docierają do stacji Warszawa Śródmieście WKD.

Podróżni muszą jednak pamiętać, że WKD nie wróciło jeszcze do pełnej funkcjonalności. Do II połowy sierpnia 2024 r. ruch pociągów w obu kierunkach między przystankiem Warszawa Reduta Ordona WKD a Warszawa Śródmieście WKD odbywać się będzie tylko po jednym torze, co 40–80 minut. Co więcej, do końca czerwca jednocześnie trwać będą utrudnienia na odcinku między przystankiem Warszawa Reduta Ordona WKD a Regułami – pociągi będą kursować po każdym z torów wahadłowo, czyli tam i z powrotem, co również wydłuży czas jazdy. Pasażerowie powinni zatem na bieżąco sprawdzać informacje podawane przez przewoźnika, gdyż sytuacja będzie się zmieniać dynamicznie.

Remont linii średnicowej, m.in. Dworca Wschodniego, odsuwa się w czasie

Warto dodać, że po zakończeniu przebudowy Dworca Zachodniego PKP PLK zamierzało w następnej kolejności zabrać się za stację Warszawa Wschodnia. Remont Dworca Wschodniego miał pierwotnie rozpocząć się już w 2025 r., jednak tak się nie stanie. Obecnie podawany termin rozpoczęcia przebudowy Warszawy Wschodniej to lata 30. obecnego stulecia. Dokładniejsze terminy zostaną podane, gdy PKP PLK zakończy prace projektowe oraz pozyskiwanie niezbędnej dokumentacji. Opóźnienie wynika z konieczności poprawienia już powstających projektów po tym, jak zmienił się planowany zakres przebudowy.

Przypomnijmy, że przebudowa Dworca Wschodniego będzie elementem zapowiadanego od lat remontu linii średnicowej w Warszawie, który obejmie modernizację m.in. głównych dworców i wielu mniejszych przystanków (m.in. Warszawa Ochota), przebudowę tunelu pod centrum miasta i mostu kolejowego przez Wisłę oraz budowę dwóch nowych przystanków kolejowych (pod rondem de Gaulle'a i na Solcu). Prace te miały trwać w najbliższych latach, ale teraz podaje się, że wystartują dopiero w latach 30.