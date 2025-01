Plac Wolności w Kielcach zyska zieleń, amfiteatr i fontannę. Projekt czeka na realizację od 10 lat

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: UM Kielce Wizualizacje nowego placu Wolności w Kielcach

Plac Wolności w Kielcach dziś służy głównie za parking. Od lat są jednak plany, by to zmienić. Projekt czeka już od dekady, ale wreszcie zaczął przybliżać się do realizacji. Władze Kielc prowadzą obecnie konsultacje społeczne, żeby ustalić oczekiwania mieszkańców i ewentualnie wnieść do projektu poprawki. Przebudowa miałaby ruszyć w ciągu kilku lat.

Przebudowa placu Wolności w Kielcach – kiedy się zacznie? Projekt czeka od dekady

„Konkurs na nową aranżację placu Wolności w Kielcach (...) wygrała eM4 Pracownia Architektury Brataniec” – pisała w 2015 r. „Architektura-murator”. Dekadę później, w styczniu 2025 r., ten sam projekt, nieco tylko zaktualizowany, poddano konsultacjom społecznym. Realizacja? Miasto zapowiada start budowy na przełomie 2026 i 2027 r.

Czy mieszkańcy zobaczą nowy plac, zanim z 10 lat oczekiwania zrobi się 15? Tego wciąż nie wiadomo. Miasto podkreśla, że prace koncepcyjne już trwają, a ważnym kryterium przy wyborze wykonawcy będzie termin realizacji inwestycji. Póki co nie wiadomo jednak nawet, kiedy przetarg w formacie „zaprojektuj i zbuduj” zostanie ogłoszony.

Projekt rewitalizacji Placu Wolności został już ujęty w Kontrakcie Programowym dla Województwa Świętokrzyskiego. Na ten cel zarezerwowano 40 mln zł w trybie naboru niekonkurencyjnego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Miasto Kielce musi złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego do 9 maja br.

– podaje Urząd Miasta Kielce.

Władze Kielc podkreślają, że z projektu sprzed dekady zachowano „fundament”, ale jednocześnie wiele elementów poprawiono. Różnice faktycznie widać gołym okiem: przybyło zieleni i atrakcji dla mieszkańców. Co ważniejsze, zrezygnowano z planowanego początkowo pod placem parkingu podziemnego.

Autor: Marcin Czechowicz - archiwum Muzeum Warszawy Plac Wolności w Kielcach po przebudowie – projekt z 2015 r.

Autor: UM Kielce Plan nowego placu Wolności w Kielcach

Ze względu na unijne wytyczne oraz wysokie koszty budowy i obsługi przy ewentualnym partnerstwie publiczno-prywatnym miasto zrezygnowało z koncepcji parkingu podziemnego pod płytą Placu Wolności. Zgodnie z zapowiedziami alternatywą są parkingi wielopoziomowe, nad których koncepcją trwają już prace

– tłumaczy miasto.

Co zaoferuje plac Wolności w Kielcach po remoncie?

Przebudowa placu Wolności w Kielcach całkowicie zmieni charakter tego miejsca. Z powierzchni znikną parkujące samochody, a w miejscu parkingu pojawi się plac z prawdziwego zdarzenia, podzielony na 3 strefy:

w części reprezentacyjnej (wzdłuż osi historycznej) pozostanie pusta przestrzeń do organizacji rozmaitych wydarzeń, imprez itp.,

po stronie północnej znajdzie się część edukacyjno-rozrywkowa z przyjaznym i nowoczesnym placem zabaw,

w strefie południowej zaplanowano miejsce wypoczynku z fontanną.

Nie zabraknie oczywiście ławek i stojaków rowerowych, a także nowego oświetlenia. W skarpę z boku placu wbudowany będzie amfiteatr z materiałowym zadaszeniem nad siedzeniami, zaś w pobliżu powstanie budynek z toaletami, pomieszczeniem dla rodziców z dziećmi, częścią do pielęgnacji osób z niepełnosprawnościami oraz oddzielną toaletą dla nich.

Przebudowa placu obejmie także okoliczne ulice: ul. Słowackiego od pl. Wolności do ul. Seminaryjskiej, ul. Hipotecznej od pl. Wolności do ul. Sienkiewicza oraz ul. Ewangelickiej od pl. Wolności do ul. S. Moniuszki.

Te ulice zostaną zaprojektowane tak, żeby przewidzieć przestrzeń na ogródki gastronomiczne na ulicy Hipotecznej, na przedłużeniu ulicy Śniadeckich. Szczególną częścią będzie północna pierzeja placu Wolności, przy Muzeum Zabawek i Zabawy. W koncepcji, ze względu na bezpieczeństwo osób, które będą z niej korzystać i powiązanie tej funkcji z Muzeum, przewidziano jej wyłączenie z ruchu. Organizacja ruchu będzie jednym z najistotniejszych elementów, które poddamy konsultacjom społecznym

– zapowiada prezydentka Kielc Agata Wojda.

W ramach ciekawostki warto dodać, że Kielce nie są jedynym miastem posiadającym plac Wolności, który niedawno przeszedł lub wkrótce przejdzie znaczącą przebudowę. W marcu 2024 r. zakończyła się widowiskowa metamorfoza placu Wolności w Łodzi, zaś od kwietnia trwa przebudowa placu Wolności w Bydgoszczy.

