W cieniu oddania do użytku północnej obwodnicy Krakowa i łącznicy S7 na Warszawę na wschód od stolicy Małopolski oddano do użytku obwodnicę Kozłowa i Hubenic. To ważny odcinek drogi wojewódzkiej 973 łączącej województwa świętokrzyskie i małopolskie.

To ważna inwestycja na Powiślu Dąbrowskim, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, płynności ruchu i ochrony środowiska. Gęsto zabudowane wsie Kozłów i Hubienice po latach uwolniły się od ruchu tranzytowego. Wąska i kręta przecinająca wsie ważna droga to połączenie pomiędzy Tarnowem i Buskiem-Zdrojem. Po otwarciu mostu na Wiśle, który zastąpił przeprawę promową droga stała się jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych obu województw.

Kozłów i Hubenice odetchną czystym powietrzem

Nowa obwodnica Hubenic i Kozłowa to niespełna trzy kilometry, rozpoczynające się i kończące bezpiecznymi rondami. .W ramach inwestycji powstały cztero- i trzywlotowe skrzyżowania, cztery obiekty inżynierskie, drogi wewnętrzne i oświetlenie. Rozbudowano i przebudowano też istniejące drogi oraz ich odwodnienie, powstały zatoki autobusowe, chodniki oraz urządzenia ochrony środowiska.

Inwestycja kosztowała niemal 75 mln zł. Zrealizowano ją w ramach zadania „Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich” i uzyskała dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Budowa obwodnicy rozpoczęła się w październiku 2022 roku. Prace trwały dwa lata, zrealizowała je firma NOWAK-MOSTY Sp. z o.o.

W otwarciu drogi uczestniczyli posłowie Anna Pieczarka i Wiesław Krajewski, marszałek Łukasz Smółka, starostowie powiatu dąbrowskiego Lesław Wieczorek i Krzysztof Bryk oraz przedstawiciele gminy Gręboszów – wójt Krzysztof Gil i mieszkańcy.

Gmina Gręboszów to pierwsza gmina w Małopolsce od strony województwa świętokrzyskiego. A pierwsze wrażenie robi się tylko raz, dlatego też chcemy ją rozwijać i dbać o bezpieczeństwo w ruchu. Małopolska łączy – w tym przypadku z województwem świętokrzyskim – nowym mostem w Borusowej i obwodnicą Hubenic i Kozłowa marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka

Droga 973 – do Buska-Zdroju i dalej w kierunku Kielc i Warszawy

Obwodnica Hubienic i Kozłowa jest kolejną z inwestycji na tej ważnej drodze dla województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Nie jest to co prawda droga szybkiego ruchu, ale jej przebieg przez gęsto zamieszkane regiony nad Dunajcem, Wisłą i Nidą sprawia, że ma ona bardzo duże znaczenie dla obu regionów, a dodatkowo łączy je z pozostałymi województwami. Oddana do użytku wcześniej obwodnica Buska-Zdroju, Zbludowic i Radzanowa pozwoliła na szybszy dojazd w kierunku Kielc i Warszawy. Dodatkowo zyskało Busko-Zdrój, gdyż odsunięte zostało na północ od centrum miasta i uzdrowiska jedno z głównych skrzyżowań szlaków komunikacyjnych.

Droga 973 – kolejna obwodnica wkrótce

Na trasie 973 jest jeszcze bardzo wiele wąskich gardeł komunikacyjnych. W 2025 r. planowane jest otwarcie obwodnicy Nowego Korczyna, kolejnej inwestycji na drodze wojewódzkiej 973. Inwestor miał na to przedsięwzięcie 24 miesiące, ale być może uda się oddać tę inwestycję o wiele wcześniej i kierowcy już latem 2025 r. objadą Nowy Korczyn od zachodu. W planach jest także obwodnica Żabna położonego bliżej Tarnowa.

