Rozbudowa szpitala we Włocławku opóźniona o 6 lat. NIK ostro krytykuje

NIK ostro o rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. „Wiele błędów krytycznych”

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku miała zakończyć się w listopadzie 2023 r., ale potrwa co najmniej o 6 lat dłużej – do końca 2029 r. Także przewidywany koszt inwestycji wzrósł dramatycznie. Po przeanalizowaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli nie zostawiła na inwestycji suchej nitki.

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku pod lupą NIK

Na skutek złego przygotowania inwestycji i licznych błędów krytycznych w dokumentacji doszło do potężnego opóźnienia w realizacji rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku – do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym niedawno raporcie. Inwestycja, która miała zakończyć się w listopadzie 2023 r., ma być ostatecznie gotowa dopiero pod koniec 2029 r., a i to przy założeniu, że szybko zostaną podjęte działania naprawcze. Jeśli nie, opóźnienie może się jeszcze zwiększyć.

Również koszty inwestycji znacząco przekroczyły pierwotnie zakładany budżet, a i tak nie jest pewne, czy obecnie wymieniana kwota wystarczy na sfinalizowanie prac. Choć planowano wydać na nowy szpital 155,4 mln zł, obecnie kwota ta wynosi już ok. 400 mln zł. Ile wyniesie ostatecznie, nie wie nikt.

– Kontrola objęła dwa podmioty: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w Toruniu (KPIM) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, które wspólnie – choć każdy w innym zakresie – odpowiadają za realizację tego przedsięwzięcia – podała NIK. – Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła zarówno działania związane z realizacją projektu, jak i proces przygotowania inwestycji.

Co poszło nie tak przy rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku?

Umowa z wykonawcą inwestycji – warszawską firmą Budimex – podpisana została 30 czerwca 2021 r. Wszystko miało być gotowe w dwa lata. Jak wówczas informowano, szpital miał zyskać zupełnie nowe obiekty: nowy budynek główny z m.in. blokiem porodowym, blokiem operacyjnym, szpitalnym oddziałem ratunkowym oraz lądowiskiem dla śmigłowców na dachu, a także nowe budynki portierni i tlenowni. Zakładano także przebudowę instalacji zewnętrznych oraz otoczenia szpitala. Inwestycja miała m.in. pozwolić na uruchomienie w szpitalu nowych oddziałów, w tym psychiatrii i hematologii. Jednak według NIK już w momencie podpisywania umowy inwestycja była zagrożona.

– Istniało (...) duże ryzyko niezrealizowania umowy, ponieważ teren pod inwestycję nie został odpowiednio sprawdzony, a dokumentacja projektowa zawierała liczne błędy. W konsekwencji, mimo wydatkowania prawie 113 mln zł, nie udało się zakończyć budowy w planowanym kształcie. Z szacunków wynika, że aby doprowadzić obiekt do pierwotnie planowanego stanu zamiast ok. 42,5 mln zł trzeba będzie jeszcze wydać 290,4 mln zł (czyli niemal siedem razy więcej) – podaje raport.

Jak wyjaśnia NIK, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne nie sprawdziły należycie dokumentacji projektowej przed zawarciem umowy z wykonawcą. Tymczasem późniejszy audyt wykazał w dokumentacji 890 błędów i braków, w tym 208 błędów krytycznych. Dotyczyły one m.in.:

przeciążenia stalowej konstrukcji lądowiska,

braku oświetlenia dziennego w pomieszczeniach,

zbyt wąskich korytarzy,

niezaprojektowania części bloku operacyjnego.

W oparciu o taką dokumentację wykonawca zwyczajnie nie był w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków, skutkiem czego nowe budynki do dziś są w stanie surowym. Na tym jednak nie koniec, gdyż szpital nie sprawdził też należycie terenu inwestycji przed jej rozpoczęciem, a w efekcie już po rozpoczęciu prac wykonawca natrafił m.in. na nieuwzględnione w dokumentacji instalacje podziemne.

Rzeźba za 221 tys. zł kupiona przez szpital z naruszeniem przepisów

Kontrola NIK wykazała także poważne nieprawidłowości przy udzielaniu przez szpital zamówień publicznych dotyczących tej inwestycji. Naruszały one m.in. bardzo ważną zasadę konkurencyjności. Przykładowo szpital nie przeprowadził prawidłowo postępowania dotyczącego zakupu kamienia węgielnego w formie rzeźby za ponad 221 tys. zł. Szpital skorzystał w tym wypadku z zamówienia z wolnej ręki, nie dając innym potencjalnym wykonawcom szansy na zgłoszenie się do przetargu, co stanowiło poważne naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

– Mimo że gotowe dzieło nie spełniało warunków ustalonych w umowie, a do dnia zakończenia kontroli znajdowało się w pracowni rzeźbiarskiej, szpital podpisał protokół odbioru przedmiotu zamówienia i zapłacił za niego ustaloną kwotę – podkreśla NIK.

Jak podano w podsumowaniu raportu, w wyniku kontroli NIK skieruje zawiadomienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Izba zaleciła też ścisłą kontrolę nad dalszym przebiegiem inwestycji, żeby zapobiec dalszym opóźnieniom i nadprogramowym wydatkom.

