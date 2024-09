Oto największe węzły drogowe w Polsce. Nie mamy się czego wstydzić w Europie

Największe węzły drogowe w Polsce. Jeden na skalę europejską!

Największym węzłem drogowym w Polsce jest od 2009 roku węzeł autostradowy Gliwice Sośnica. Tu bowiem łączą się się dwie największe autostrady w Polsce – A4 i A1. Jego rozmiary dają mu też miano prawdopodobnie największego węzła w Europie. Mamy też inne duże i ciekawe węzły, które warto pokazać. Nie ma się czego wstydzić.

Spis treści

Węzeł Gliwice Sośnica

Jak już wspomnieliśmy największym węzłem w Polsce jest do 2009 roku węzeł Gliwice Sośnica. To prawdziwy gigant. Krzyżują się na nim dwie największe autostrady w Polsce – autostrada A4 i A1 – oraz droga krajowa 44. Jak informuje GDDKiA, węzeł ma 3 poziomy:

33 kilometry dróg z trzema pasami,

16 wiaduktów,

36 zjazdów na wszystkie strony świata,

256 znaków drogowych.

Przez węzeł Gliwice Sośnica odbywa się ruch międzynarodowy w czterech kierunkach: autostrada A1 (północ, południe) i autostrada A4 (wschód, zachód) oraz krajowy w ośmiu kierunkach: DK 44 oraz Drogowa Trasa Średnicowa (północny zachód i północny wschód) i ul. Pszczyńska / DK44 (północny zachód i południowy wschód). Węzeł zapewnia 32 bezkolizyjne relacje (wszystkie kombinacje relacji pomiędzy A1, A4 i DTŚ oraz przejazd na wprost ul. Pszczyńską), a także relacje kolizyjne w postaci ronda z sygnalizacją świetlną pozwalające na wjazd oraz zjazd z ul. Pszczyńskiej na pozostałe relacje.

Węzeł Łódź Północ – łączy autostrady A1 i A2

Węzeł Łódź – Północ (podczas budowy nosił roboczą nazwę Stryków) , to drugi co do wielkości węzeł drogowy w Polsce wybudowany w standardzie autostradowym. Mieści się na terenie gminy Stryków.

Na tym węźle łączą się autostrady A1 i A2.

Węzeł zajmuje powierzchnię 136 hektarów, a w jego skład wchodzi 13 wiaduktów. Łącznice pozwalające przejeżdżać w każdym kierunku mają łącznie 18 kilometrów długości.

Węzeł oddano do użytku w 2012 roku.

Węzeł Karczemki na obwodnicy Trójmiasta S6

Węzeł Karczemki jest największym węzłem drogowym w północnej Polsce. Dzięki niemu został odblokowany główny wylot z Gdańska w kierunku Kaszub. Ponadto zapewnia on płynne połączenie centrum miasta z Obwodnicą Trójmiasta, gdzie wszystkie relacje odbywają się w sposób bezkolizyjny.

Na węźle łączą się droga ekspresowa S6 Obwodnica Trójmiasta z drogą krajową nr 7 i Al. Armii Krajowej, która prowadzi w stronę centrum Gdańska. Węzeł Karczemki jest węzłem zespolonym. Zawiera dwa wielopoziomowe skrzyżowania drogowe: zasadnicze na przecięciu z Al. Armii Krajowej (Trasa W-Z) i drugie, mniejsze przy wjeździe/zjeździe do centrum handlowego.

Węzeł Karczemki zapewnia szybkie i bezkolizyjne połączenie lotniska Rębiechowo oraz Obwodnicy Trójmiasta z centrum Gdańska, poprzez ostatni etap rozbudowy trasy W-Z.

W ramach rozbudowy węzeł Karczemki otrzymał kształt pełnej koniczyny. Powstało jedenaście wiaduktów, przepust i kładka dla pieszych, a na Obwodnicy Trójmiasta dobudowany został trzeci pas ruchu na odcinku ok. 3,5 km dla obu jezdni. Kierowcy jadący z Gdyni do centrum Gdańska doceniają łącznicę półbezpośrednią - drogę, którą bezkolizyjnie zjeżdżają z S6 Obwodnicy Trójmiasta i płynnie wjeżdżają na Trasę W-Z.

Łączna długość zbudowanych dróg to 13,9 km, w tym: 3,4 km Obwodnica Trójmiasta i 10,5 km to łącznice i drogi zbiorcze. Obiekt oddano w 2012 roku.

Węzeł Tarczyn Północ S7

Węzeł Tarczyn północ na S7 został oddany do użytku w 2023 roku. To połączenie S7 z drogą wojewódzką nr 876, które ułatwi dojazd do drogi ekspresowej mieszkańcom okolicznych miejscowości powiatu piaseczyńskiego. Na nowym odcinku wylotówki z Warszawy w kierunku Krakowa funkcjonują już wszystkie węzły drogowe.

Węzeł Wiskitki A2

To węzeł na autostradzie A2, ważny, bo jest częścią autostradowej obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Węzeł oddano w 2012 roku. Znajduje się na terenie gminy Wiskitki. Na krótko przemianowano go na Żyrardów, by potem wrócić do nazwy Wiskitki.

Inne ciekawe węzły drogowe w Polsce

Wśród węzłów drogowych o ciekawej budowie i dużym znaczeniu dla przepustowości wyróżniliśmy jeszcze kilka ciekawych węzłów jak:

węzeł Murckowska w Katowicach na A4

w Katowicach na A4 węzeł Bydgoszcz Półno c na S5

c na S5 Węzeł Dobroń S14 (łódź Lublinek - Róża)

(łódź Lublinek - Róża) S17 Warszawa Wschód , skrzyżowanie z Lubelską

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć gdzie dodaliśmy fotografie wielu ciekawych polskich węzłów drogowych.

