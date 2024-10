– Chociaż chodnik ten jest szeroki – nawet po odjęciu części przeznaczonej na parkowanie – to jednak zbyt wąski, by parkujące samochody na nim manewrowały i poruszały się w obu kierunkach. Taka organizacja ruchu jest więc niewygodna dla jego uczestników i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. (...) Biorąc to wszystko pod uwagę, likwidacja parkowania w tej części ul. Filtrowej – części, która do parkowania zwyczajnie nie jest przystosowana – jest konieczna – podaje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.