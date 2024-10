Most w Głuchołazach już stoi i czeka na odbiór. Od 25 października będzie znów służył mieszkańcom

13:49

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: GDDKiA Tymczasowy most w Głuchołazach

Dwie części Głuchołaz znów spinają przęsła mostu. Zniszczoną w czasie wrześniowej powodzi tymczasową przeprawę wzniesiona na czas przebudowy mostu na Białej zastąpiła już nowa konstrukcja. Nowy, tymczasowy most w Głuchołazach ma zostać udostępniony mieszkańcom w piątek 25 października.

Spis treści

Wrocław z góry Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Porwany przez wysoką falę powodziową drewniany most pełnił ważną funkcję komunikacyjne nie tylko w samych Głuchołazach. Był także częścią drogi krajowej nr 40, która łączyła się siecią drogową po czeskiej stronie granicy. Uruchomienie nowej przeprawy ma więc znaczenie nie tylko dla ruchu lokalnego, ale także tranzytowego i międzynarodowego.

Tymczasowy most w Głuchołazach. Pierwsze prace jeszcze we wrześniu

Już chwilę po opadnięciu wody wykonawca przebudowy mostu rozpoczął roboty na trasie dojazdu i zniszczonych przyczółkach oraz w samym korycie rzeki. Usunięte zostały elementy budowlane, kłody, pnie drzew i inne przeszkody, które naniosła spiętrzona rzeka. Wykonawcom od samego początku pomagali żołnierze wojsk inżynieryjnych. Wykorzystany został sprzęt ciężki z jednostki z Niska na Podkarpaciu. To dzięki niemu można było tak szybko rozpocząć kolejną fazę, czyli rekonstrukcję przeprawy.

Most w Głuchołazach dotarł w częściach

Dwa stalowe przęsła dotarły tutaj w częściach z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Po skompletowaniu elementów żołnierze jednostki inżynieryjnej przystąpili 7 października do skręcania stalowych fragmentów przeprawy. Ze względu na zwartą zabudowę w sąsiedztwie większe elementy były składowane dalej i dowożone na miejsce montażu nad rzeką. Po zmontowaniu stalowe przęsła zostały 11 października osadzone na przyczółkach przy pomocy potężnego żurawia o udźwigu 300 ton. W czasie prac wykończeniowych pomosty przeprawy wypełnia się płytami jezdnymi i wykonuje się dojazdy, a także chodniki.

Sprawdzona konstrukcja

Przęsła w Głuchołazach zbudowane są w oparciu o system DMS-65 (DMS – drogowy most składany) przeznaczony jest do szybkiej odbudowy przepraw mostowych. Umożliwia montaż przepraw jedno- i wieloprzęsłowych o rozpiętości przęseł od 3 do 45 metrów i szerokości jezdni 4,2 m. System ten jest sprawdzony i powszechnie stosowany od bardzo dawna w Wojsku Polskim oraz w warunkach cywilnych podczas przebudowy dróg i w sytuacjach nadzwyczajnych.

Z elementów tego systemu był wykonany most tymczasowy Lajkonik 2 w Krakowie, który służył mieszkańcom aż przez 3 lata. Nad Białą Głuchołaską zostały zamontowane dwa niezależne mosty dla każdego z kierunków o długości 36 m i wadze 48 ton każdy.

Kiedy otwarcie mostu w Głuchołazach?

23 października przeprowadzona zostanie próba obciążeniowa mostu. Po pomyślnym zakończeniu testów i odbiorze most tymczasowy zostanie oddany do użytkowania w piątek 25 października.

Most w Kostrzynie nad Odrą z włókiem węglowych

Zobacz galerię 23 zdjęcia Autor: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang