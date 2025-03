Łódzkie famuły przy Ogrodowej 24 z odnowioną elewacją. Zdjęli rusztowania

15:35

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: UM Łódź/lodz.pl Famuły w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 24, marzec 2025

Zobaczcie efekty pracy ekip remontujących famuły przy ulicy Ogrodowej 24 w Łodzi. Te robotnicze domy już wyglądają jak architektoniczne perełki. W końcu możemy zobaczyć odnowione ceglane elewacje, bo zdjęto część rusztowań. W famule Poznańskiego, oprócz mieszkań, powstaną także biura i lokale użytkowe.

Spis treści

Robotnicze domy przy ulicy Ogrodowej 24 w Łodzi

Właśnie zdjęto rusztowania od strony ulicy Gdańskiej, skąd doskonale widać odnowione ceglane elewacje dawnych famuł robotniczych przy ulicy Ogrodowej 24.

Famuły przy ogrodowej to dawne domy robotnicze pracowników fabryki Izraela Poznańskiego. Powstały w XIX wieku.

Fabryka włókiennicza Izraela Poznańskiego w Łodzi powstała w latach 1872–1892 według projektu Hilarego Majewskiego. Została wpisana do rejestru zabytków w latach 1971–1993. Od 2006 roku mieści się w niej centrum handlowe Manufaktura.

MuratorPlus: Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W famułach przy Ogrodowej będą biura i mieszkania

Po renowacji budynek przy ul. Ogrodowej 24 ma stać się nowoczesnym obiektem wielofunkcyjnym z przeważającą funkcją mieszkaniową. Jak informuje miasto, powstanie w nim 58 mieszkań pod wynajem długoterminowy oraz hostel z 41 pokojami. Będzie też 14 lokali użytkowych, które zostaną wynajęte łódzkim przedsiębiorcom i restauratorom. Powierzchnie biurowe, być może biura serwisowane, zajmą blisko 2 tys. mkw. przestrzeni na trzech kondygnacjach.

Najemca tylko wstawi meble - mieszkania przy Ogrodowej w Łodzi

Mieszkania w dawnym robotniczym domu będą wykończone tak, aby przyszły najemca wstawił jedynie meble, natomiast te drugie będą w standardzie deweloperskim plus, co oznacza, że będą miały wyprowadzone sieci, ale to najemca zdecyduje o ich ostatecznym wyglądzie i wyposażeniu. Wszystkie lokale przy ul. Ogrodowej 24 będą na wynajem.

Łódzkie Inwestycje planują ogłosić konkursy na wiosnę. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się tutaj prowadzić gastronomię, będą mieli do dyspozycji ogródki gastronomiczne, które będzie można zaaranżować na zielonym dziedzińcu.

Kiedy famuły przy ulicy Ogrodowej w Łodzi będą gotowe?

Prace budowlane potrwają do końca roku, a w pierwszych miesiącach 2026 r. prowadzone będą prace wykończeniowe. Jeszcze przed wakacjami natomiast zacznie się aranżowanie podwórza. Famuła Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 24 ma być gotowa na przyjęcie nowych lokatorów niemal dokładnie za rok.

Wykonawcą renowacji robotniczego budynku jest firma Zab-Bud, która w Łodzi remontowała już m.in. obiekty przy ul. Zielonej 6.

Inwestorem jest spółka Łódzkie Inwestycje, będąca właścicielem nieruchomości przy ul. Ogrodowej 24 .

Inwestycja ma kosztować około 100 mln zł.

Czytaj też: Famuły przy ulicy Ogrodowej w Łodzi przechodzą renowację. Będą tu mieszkania, restauracje i biura

Kwietne łąki i zielone dachy w famułach

Obiekt przy Ogrodowej ma być bardzo ekologiczny. Poza roślinnością, która pojawi się między budynkami oraz na nich (kwietne łąki, drzewa, trawniki rekreacyjne, zielone dachy i ściany, ogród deszczowy), nieruchomość ma zostać wyposażona m.in. w wydajną instalację fotowoltaiczną, instalację do odzysku wody szarej, zbiornik wody deszczowej, ekologiczny system wspomagania ogrzewania i instalację ograniczającą zużycie wody w toaletach.

Polecamy też: Flow w Łodzi. Trwa budowa 500 mieszkań między dworcem Łódź Fabryczna a EC1. Będzie też woonerf i park

Murowane starcie Piwnica – potrzebna czy zbędna? MUROWANE STARCIE

Autor: