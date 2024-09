Między dworcem Łódź Fabryczna a EC1 powstaje 500 mieszkań. Zobacz Flow

Flow w Łodzi. Trwa budowa 500 mieszkań między dworcem Łódź Fabryczna a EC1. Będzie też woonerf i park

Budowa kompleksu Flow w Łodzi

Trwa budowa kompleksu Flow w Łodzi od firmy Archicom. W pierwszym etapie ma powstać 500 mieszkań, ale docelowo będzie ich ponad dwa razy tyle. To ma być miejsce zielone i żyjące, a do tego ciekawie zlokalizowane – między EC1, Bramą Miasta, dworcem Łódź Fabryczna oraz przyszłym rynkiem Kobro. Zobacz zdjęcia i wizualizacje.

Flow w Łodzi od firmy Archicom. Docelowo powstanie około 1250 mieszkań

W 2024 r. wystartowała w Łodzi nowa inwestycja mieszkaniowa firmy Archicom, należącej do grupy Echo Investment. Mowa o Flow – wieloetapowym projekcie, w ramach którego na 2-hektarowej działce powstanie ok. 1250 mieszkań. W ramach pierwszego etapu w 2025 r. zostaną oddane do użytkowania dwa nowoczesne budynki mieszkalne, a w nich łącznie 500 lokali. Zaplanowano też usługi w parterach, m.in. restauracje i kawiarnie, a także strefa coworkingowa. Przewidziano również dużo zieleni oraz rozwiązania smart home w budynkach.

Uwagę w przypadku tej inwestycji przykuwa szczególnie lokalizacja. Bloki powstają tuż obok dworca Łódź Fabryczna, a także nieopodal kompleksu EC1. Sąsiadami Flow będą też Brama Miasta oraz rynek Kobro. To zatem kluczowy element Nowego Centrum Łodzi. Co ważne, osiedle nie będzie ogrodzone, tylko harmonijnie połączy się z otaczającą zabudową.

Niebagatelna jest też architektura. Na wizualizacjach uwagę przykuwają zwłaszcza nawiązania do architektury kolejowej – stalowe arkady w parterach oraz zastosowanie klinkieru na elewacjach. Żeby nie było monotonnie, klinkier będzie przeplatał się z tynkiem ryflowanym i gładkim w różnych odcieniach.

– Teren Flow zostanie wyłączony z ruchu samochodowego. Dojazd do nowych budynków (ich podziemnych garaży) zapewni tunel wybudowany pod NCŁ w ciągu ul. Hasa. Kompleks ma być otwarty na miasto oraz przyjazny dla pieszych i rowerzystów dzięki ciągom komunikacyjnym, które przetną nową zabudowę – podawało na początku roku miasto.

Flow skąpane w zieleni. Będzie m.in. park kieszonkowy i woonerf

Dużym atutem kompleksu Flow w Łodzi ma być zieleń. Od strony planowanego rynku Kobro powstanie ogólnodostępny park kieszonkowy z placem zabaw i siłownią plenerową, zaś pomiędzy blokami będzie woonerf z drzewami oraz niską roślinnością.

Na tym jednak nie koniec, gdyż w budynkach przewidziano także ogrody fasadowe z traw, krzewów i niższych drzew. Efektem będzie wprowadzenie dużej ilości zieleni w miejscu, w którym dotąd było jej raczej mało.

– Flow stanie się zielonym kwartałem tej części miasta i stanowić będzie kontrast do sąsiadujących z nią w dużej mierze utwardzonych przestrzeni publicznych. Chcemy, by zieleń służyła mieszkańcom, podróżnym czekającym na pociąg, pracownikom okolicznych biur i wszystkim łodzianom. Stąd układ roślin na terenie Flow został zaplanowany jako nieregularny i organiczny, a dobrane gatunki będą na tyle zróżnicowane, by stworzyć ciekawą i przyjemną w odbiorze przestrzeń – mówi Michał Lah z Pracowni PIG Architekci, która zaprojektowała Flow.

Flow w Łodzi – wizualizacje

W poniższej galerii zobaczyć można wizualizacje kompleksu Flow w Łodzi. Widać na nich nowoczesną architekturę kompleksu oraz planowaną zieleń. Można również zobaczyć, jak nowe bloki będą komponować się z istniejącym dworcem.

Flow w Łodzi – wizualizacje

Wizualizacja kompleksu Flow w Łodzi