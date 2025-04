Kulturoteka w Wesołej coraz bliżej. Biblioteka i Ośrodek Kultury pod jednym dachem

– To bardzo ważny moment dla dzielnicy Wesoła, nasza strategia mówi o tworzeniu miasta 15-minutowego – tak by w Warszawie wszystkie usługi były dostępne blisko mieszkańców, bez względu na to czy mieszkają w Śródmieściu czy w dzielnicach od niego oddalonych. Kulturoteka w Wesołej to kolejna instytucja kultury, którą realizujemy właśnie poza centrum miasta – mówiła w kwietniu 2025 r. podczas wmurowywania kamienia węgielnego Aldona Machnowska-Góra, zastępczymi prezydenta m.st. Warszawy. – To jest też budynek, który tak jak wszystkie nasze inwestycje, jest zaprojektowany i budowany z dbałością o energooszczędność. Powstanie tu instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła i kaskady zieleni.