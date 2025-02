Dom kultury Twórcza Twarda nie powstanie? Termin kluczowego przetargu przesunięto już 18 razy

By zrekompensować mieszkańcom realizację budynku w miejscu dawnego boiska, nowe architekci przewidzieli na dachu, wraz z ogólnodostępnym ogrodem i kinem plenerowym

Z budową domu kultury Twórcza Twarda w Warszawie za 100 mln zł problemy są od dawna, ale teraz wygląda na to, że inwestycja utknęła. Wciąż nie wybrano bowiem wykonawcy, choć miało to nastąpić w lutym 2024 r., Termin otwarcia ofert w przetargu przesuwano już 18 razy. To ewenement w skali miasta.

Dom kultury Twórcza Twarda ma problemy od lat. Najpierw przeszkodziła pandemia

Dom kultury Twórcza Twarda ma powstać w warszawskim Śródmieściu, przy ul. Twardej 8/12 (obok Synagogi Nożyków) i być nowoczesną, wielofunkcyjną placówką kulturalną. To obecnie najdroższa spośród wszystkich dzielnicowych inwestycji w stolicy – w 2023 r. koszt szacowano na 100 mln zł. Dla porównania: to tyle samo, ile w tym roku Warszawa wyda na pierwszy etap inwestycji Sinfonia Varsovia. Z planowanym domem kultury od dawna są jednak problemy.

Konkurs na projekt domu kultury Twórcza Twarda rozstrzygnięto już w 2018 r. Zwycięska pracownia Kalata Architekci (przy współpracy z Anną Jach) zabrała się do pracy i w 2019 r. projekt był gotowy. Wydawało się, że budowa lada chwila ruszy. Pandemia zadała jednak miastu finansowy cios, a krótko później inwazja Rosji na Ukrainę przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych. Inwestycję trzeba było na pewien czas odłożyć na półkę.

Proponujemy nową bryłę subtelnie wkomponowującą się i dopasowaną swoja skalą do skali budynku Synagogi i Białego budynku, wśród istniejącej, soczystej zieleni na tle wysokich bloków i nowoczesnych drapaczy chmur – piszą na swojej stronie przedstawiciele pracowni Kalata Architekci. – Projektowany budynek jest nowoczesny, ale powściągliwy, gdyż przestrzeń wokół jest już i tak bardzo złożona. Ważnym było przywrócenie historycznego układu przestrzennego w postaci placu przed Synagogą i harmonijne zintegrowanie z obiektami istniejącymi, nowej zabudowy wraz z placem od południa i proponowanym łączącym je pasażem.

Przetarg na wybór wykonawcy Twórczej Twardej nierozstrzygnięty od lutego 2024

W czerwcu 2023 r. dzielnica dołożyła dodatkowe środki do budżetu inwestycji, który w tamtym momencie sięgnął już kwoty 100 mln zł. Po kilku miesiącach przygotowań urzędnicy ogłosili w grudniu 2023 r. przetarg na wybór wykonawcy. Spodziewano się, że otwarcie ofert nastąpi już w lutym 2024 r., co zapewne pozwoliłoby rozpocząć roboty budowlane w drugiej połowie 2024 r. Tak się jednak nie stało. Termin otwarcia ofert przesunięto. Później – znowu. W momencie powstania niniejszego artykułu termin otwarcia ofert był już przesuwany 18-krotnie, zaś jako nowy termin podano 13 marca 2025 r. Oznacza to przetarg nierozstrzygnięty przez ponad rok.

Z czego wynika ta niecodzienna sytuacja? Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, potencjalni wykonawcy zadali dzielnicy blisko 1400 szczegółowych pytań o planowaną inwestycję. Władze tłumaczą, że to właśnie konieczność odpowiedzenia na nie opóźniła rozstrzygnięcie przetargu. Można się w tej sytuacji zastanawiać, czy przetarg został przygotowany prawidłowo, skoro zgłaszające się firmy miały aż tyle wątpliwości. Nie jest to w końcu pierwsza tak duża inwestycja w Warszawie, a jednak pierwsza z tyloma problemami już na etapie przetargu. Otwarte pozostaje też pytanie, czy tak duże opóźnienie jeszcze zwiększy koszt budowy obiektu.

Jaki ma być dom kultury Twórcza Twarda?

W nowoczesnym domu kultury Twórcza Twarda nową siedzibę znajdą Dom Kultury „Śródmieście” oraz Młodzieżowey Dom Kultury „Muranów” im. C.K. Norwida. W obiekcie odbywać się będą także liczne wydarzenia kulturalne. W budynku o łącznej powierzchni około 6 tys. m² przewidziano:

pracownie tematyczne,

sale muzyczne,

sale teatralne,

zaplecze techniczne,

pomieszczenia biurowe,

kawiarenkę,

salę widowiskową na około 330 miejsc.

Co więcej, na dachu budynku zaprojektowano m.in. niewielki amfiteatr oraz pasiekę.

Nowy Dom Kultury będzie miejscem dla kilkunastu pracowni artystycznych, sal prób czy przestrzeni wystawienniczej. Inwestycja ma stać się międzypokoleniowym miejscem spotkań dla mieszkańców

– podaje miasto.

