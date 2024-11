Kraków Piastów – nowy przystanek kolejowy już od 15 grudnia. Pociągi dojadą w 8 minut do dworca Kraków Główny

Na pograniczu Osiedla Piastów i podkrakowskiej wsi Batowice kończy się budowa nowego przystanku kolejowego, który skróci podróżowanie mieszkańcom Nowej Huty do centrum Krakowa. Na ukończeniu są też prace przy przystankach kolejowych Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek Rusiecki. Wszystkie trzy od 15 grudnia będą w nowym rozkładzie jazdy 2024/2025.

W 2023 r. PKP PLK podpisały umowę na budowę nowego przystanku kolejowego Kraków-Piastów z firmą Swietelsky Rail Polska. Pozwolenie na budowę zostało wydane w marcu 2024 r. Prace postępowały bardzo szybko, a ich efekt to niemal gotowy do użytku przystanek z trzema peronami, schodami i windami. Świecą już nawet lampy i tablice informacyjne. To będzie rewolucja komunikacyjna dla tej części miasta, choć są tacy, którym nie podoba się, że kolej nie dojedzie wprost pod ich dom.

Osiedle Piastów. Szybko i bez korków do centrum Krakowa?

Osiedle Piastów jest dobrze skomunikowane z innymi częściami Nowej Huty i innymi dzielnicami Krakowa. Jednak dojazd zatłoczonymi i zakorkowanymi ulicami może być długotrwały i uciążliwy. Z pętli przy dawnym krańcu osiedla często odjeżdżają tramwaje, ale ich linie są poprowadzone w ten sposób, że dojazd do centrum Krakowa zajmuje ok. 40 minut.

Osiedle w ciągu ostatnich lat znacznie się rozbudowało. Na dawnych terenach przemysłowych pomiędzy starym osiedlem a linią kolejową wyrósł ogromny kompleks mieszkaniowy, w którym zamieszkało kilka tysięcy nowych lokatorów. To właśnie oni najbardziej będą mogli skorzystać na powstającym właśnie przystanku kolejowym, gdyż zlokalizowany on jest najbliżej ich bloków. Pozostali mieszkańcy też z pewnością będą korzystać ze stacji, bo dojazd w 8 -10 minut do dworca głównego w Krakowie nie zapewni żaden inny środek miejskiego transportu.

Kraków Piastów. Nowy przystanek kolejowy

Przystanek zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Powstańców ułatwi podróże w aglomeracji. Będzie jednym z trzech nowych przystanków wybudowanych w Krakowie w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Nowy przystanek budowany jest w sąsiedztwie ul. Powstańców i Piasta Kołodzieja, w miejscu gdzie łączą się dwie linie kolejowe – nr 8, prowadząca w kierunku Kielc i Warszawy, oraz nr 95 w kierunku Podłęża i Tarnowa. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zainstalowane są też udogodnienia dla osób niewidomych i słabo widzących w postaci specjalnych ścieżek dotykowych i pasów. Nowe perony są połączone z wiaduktem drogowym, znajdującym się nad linią kolejową. Dostęp dla podróżnych ułatwią schody i windy. Na trzech peronach o długości 200 metrów są wiaty, tablice informacyjne, ławki i oświetlenie.

Przystanek znajduje się w odległości 500 m od pętli tramwajowej Kraków Osiedle Piastów. Połączenie zapewniają miejskie autobusy. Niedaleko leży węzeł na obwodnicy Kraków-Batowice.

Szybka Kolej Aglomeracyjna i dojazd na "Malediwy"

Trzy nowe przystanki będą włączone do planowanej linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, co oznacza częste kursowanie składów. Razem z dwoma nowymi przystankami kolejowymi Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek na linii kolejowej nr 95 mogą być elementem krakowskiej kolei obwodowej, która poprzez przystanek w Podłężu połączy się z główną magistralą kolejową E30 i przyszłą nową linią w kierunku Piekiełka i Nowego Sącza. To zapewni szybkie połączenie wschodniej części Krakowa w kierunku Tarnowa oraz w przeciwnym kierunku na krakowski dworzec Kraków Płaszów. Przystanek w Przylasku Rusieckim będzie miał także znaczenie turystyczne, gdyż znajduje się w sąsiedztwie popularnego, zmodernizowanego w 2021 r. kąpieliska zwanego krakowskimi "Malediwami" i terenów spacerowych nad stawami dawnej żwirowni i na wałach wiślanych.

