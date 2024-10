Kawał historii Mysłowic do rozbiórki. Była tu „cesarska” restauracja

Kawał historii Mysłowic do rozbiórki. Czemu nie uratowano 3 historycznych budynków?

Władze Mysłowic zadecydowały o rozbiórce 3 historycznych budynków przy ul. Portowej. Choć działała tu m.in. słynna XIX-wieczna restauracja „Drei Kaiser Ecke”, lata zaniedbań doprowadziły budowle do stanu kompletnej ruiny. Miasto przez lata próbowało pozbyć się tych nieruchomości, jednak nie udało się znaleźć nabywcy.

3 historyczne budynki przy ul. Portowej w Mysłowicach do rozbiórki

Pod koniec października 2024 r. władze Mysłowic poinformowały, że nastąpi rozbiórka 3 budynków z przełomu XIX i XX w. przy ul. Portowej. Jako powód podano katastrofalny stan tych obiektów – kilka tygodni wcześniej silny wiatr przewrócił komin jednej z kamienic na ul. Portową. W związku z zagrożeniem dla mieszkańców i wobec braku perspektyw na remont podjęto decyzję o rozbiórce. Przypomnijmy, że mowa o 2 budynkach mieszkalnych i 1 użytkowym, położonych na ogrodzonej działce o powierzchni 1305 m².

Niestety, w efekcie z mapy Myślenic znikną obiekty o długiej i ciekawej historii. W jednej z kamienic w XIX w. działała restauracja „Drei Kaiser Ecke”, czyli „Zakątek Trzech Cesarzy”. Było to związane z faktem, że w pobliżu tego miejsca znajdował się punkt, w którym stykały się terytoria trzech państw zaborczych: Prus, Austrii i Rosji. Restauracja była niezwykle popularna, a w środku odbywały się m.in. występy muzyczne i kabaretowe. Lokal słynął także z pięknego ogrodu oraz nietypowych atrakcji takich jak możliwość przejażdżki powozem zaprzężonym w kozły. Później działał tu także m.in. hotel. Z kolei na przełomie XX i XXI w. w mocno już zaniedbanych obiektach mieściły się m.in. mieszkania komunalne.

– Budynki wybudowane na przełomie XIX - XX wieku, są opuszczone i niezamieszkałe, częściowo po pożarze, częściowo bez dachu, w złym stanie technicznym, zdewastowane, wymagają remontu. Na nieruchomości znajduje się również budynek gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym nadający się jedynie do rozbiórki. Budynki wycofane z eksploatacji

– informowało miasto podczas bezskutecznych prób sprzedaży 3 historycznych budynków.

Jak podaje serwis itvm.pl, do końca listopada budowle przy ul. Portowej powinny zostać zrównane z ziemią. Miasto dysponuje już bowiem nakazem rozbiórki oraz wybrało jej wykonawcę. Następnie teren zostanie oczyszczony i wystawiony na sprzedaż.

Dlaczego kamienic przy Portowej w Mysłowicach nie udało się ocalić?

Biorąc pod uwagę opłakany stan kamienic przy ul. Portowej w Mysłowicach i zagrożenie katastrofą budowlaną, trudno dziwić się decyzji o rozbiórce. Trudno jednak nie zadać pytania, dlaczego przez tyle lat nie udało się ocalić tych historycznych budynków przed popadaniem w ruinę. Do tego typu sytuacji niestety dochodzi w Polsce często, ale zazwyczaj powodem jest bezsilność urzędników w starciu z prywatnym właścicielem budynku. Typowym przykładem jest tzw. Trójkąt Bermudzki przy ul. Nowogrodzkiej 16 w Warszawie, gdzie urzędnicy od dawna nie są w stanie zmusić właściciela zabytkowych kamienic do zadbania o nie.

Jednak budynki przy ul. Portowej w Mysłowicach należą do miasta. Mimo to przez wiele lat historyczne obiekty nie doczekały się prac remontowych, głównie z uwagi na wysokie koszty. W końcu w XXI w. trzeba je było wyłączyć z użytkowania z uwagi na opłakany stan. Miasto nie wygospodarowało przez lata środków na remont, nie zdołało też odpowiednio zabezpieczyć obiektu – w pustostanach odbywały się libacje, a w 2017 r. doszło tu do potężnego pożaru. Po nim obiekty były już w zasadzie nie do odratowania.

Warto odnotować, że miasto nie było zupełnie bezczynne – w ostatnich latach władze kilkakrotnie wystawiały budynki przy ul. Portowej na sprzedaż. Nie było jednak chętnych na zakup, m.in. dlatego, iż to trudna działka pod jakąkolwiek inwestycję. Bardzo zły stan zachowanych obiektów oznaczałby dla potencjalnego inwestora konieczność wydania ogromnych kwot na remont. Zniechęcać mógł też fakt, że nawet po ewentualnej rozbiórce budowa na tej działce nie byłaby łatwa – zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym nowe obiekty w miejscu dawnych musiałyby być odsunięte od ulicy, co ograniczałoby ich metraż. W efekcie żaden inwestor się nie znalazł.

– Nieruchomość położona jest w strefie ozn. symbolem MN - obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kierunki dopuszczalne m.in. zabudowa mieszkaniowo-usługowa; usługi o charakterze nieuciążliwym. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy

– informuje miasto.

