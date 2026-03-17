Historyczna kamienica we Wrocławiu odzyskuje blask

Rozpoczyna się drugi etap remontu elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Wrocławczyka 37 na wrocławskim placu Grunwaldzkim. Prace stanowią kontynuację modernizacji, której pierwsza, główna faza zakończyła się w marcu zeszłego roku. Inwestycja realizowana jest w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym siły łączą wspólnota mieszkaniowa oraz gmina Wrocław, informuje portal Urbanity.pl.

Nowy etap remontu przy Wrocławczyka 37

Po renowacji najbardziej reprezentacyjnej, głównej fasady z balkonami, wykonawcy przystępują do drugiego etapu, który obejmie odnowienie dwóch krótszych, bocznych ścian frontowych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest wspólnota mieszkaniowa, którą zarządza firma PZM Patron. Zgodnie z planem, prace budowlane mają ruszyć w kwietniu 2026 roku.

Cały projekt jest przykładem etapowej rewitalizacji, która rozkłada koszty w czasie, jednocześnie przywracając historycznemu obiektowi dawną świetność. Kamienica, zlokalizowana w prestiżowym sąsiedztwie kompleksu „Manhattan” i terenów Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowi ważny element układu urbanistycznego tej części miasta.

Wspólna inicjatywa miasta i mieszkańców

Koszt obecnego etapu remontu oszacowano na kwotę blisko 640 tys. zł. Finansowanie opiera się na podziale kosztów między właścicieli prywatnych a samorząd. Gmina Wrocław, która posiada w nieruchomości 38% udziałów, pokryje z tej kwoty 243 tys. zł. Nadzór nad miejską częścią inwestycji sprawuje spółka Wrocławskie Mieszkania.

Pozostałą część środków zabezpiecza wspólnota mieszkaniowa. Lokatorzy ubiegają się obecnie o dofinansowanie w formie dotacji konserwatorskiej, co jest częstą praktyką w przypadku renowacji obiektów o dużej wartości historycznej. Taki model współpracy pozwala na realizację kapitałochłonnych projektów, które byłyby trudne do sfinansowania przez samych mieszkańców.

Historyczne znaczenie budynku i lokalizacji

Remontowany gmach to przykład historyzującej architektury czynszowej z końca XIX wieku, która definiowała charakter tej części Wrocławia przed II wojną światową. Budynek jest jednym z nielicznych, które przetrwały w tej okolicy, stając się świadectwem dawnego układu urbanistycznego.

Sama ulica Wrocławczyka powstała w 1875 roku i jest historycznie związana z postacią Juliusa Schottländera, jednego z najbogatszych wrocławian przełomu wieków i wpływowego inwestora na rynku nieruchomości. Przywrócenie blasku kamienicy nie tylko podnosi jej wartość rynkową, ale także stanowi istotny wkład w ochronę materialnego dziedzictwa miasta.

Artykuł został napisany przy wykorzystaniu AI

