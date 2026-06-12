Centrum stolicy bez tramwajów. Warszawa nie mogła już dłużej czekać z remontem

Aleksandra Wasilkowska: Architekci potrzebują nie tylko idei, ale konkretnych narzędzi I Architektura-murator Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wielki remont torowiska w Alejach Jerozolimskich

Remont torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich to jedna z ważniejszych tegorocznych inwestycji transportowych w centrum Warszawy. Prace objęły kluczowy odcinek od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, czyli trasę łączącą Śródmieście z Pragą przez most Poniatowskiego. Dla pasażerów oznacza to czasowe wyłączenie ruchu tramwajowego, objazdy i konieczność korzystania z komunikacji zastępczej, ale dla miasta jest to inwestycja, której nie można dłużej odkładać. Prace zaplanowano od 30 maja do 3 sierpnia 2026 r.

Zakres robót obejmuje wymianę zużytych szyn (ostatni remont przechodziły one 20-30 lat temu), naprawę torowiska, remont części przystanków oraz prace przy przejazdach drogowych. Modernizacja ma poprawić bezpieczeństwo, ograniczyć awaryjność i pozwolić tramwajom jeździć Alejami Jerozolimskimi szybciej oraz ciszej. To szczególnie istotne na trasie, która każdego dnia obsługuje duże potoki pasażerskie i stanowi jeden z podstawowych korytarzy transportu publicznego w Warszawie.

Dla pasażerów to trudny okres. Zmieniły się trasy części linii tramwajowych, a na wyłączonym odcinku trzeba korzystać z autobusów, pociągów lub tramwajowych połączeń objazdowych. Wydłużone przejazdy szczególnie odczuwają osoby dojeżdżające między Pragą-Południe a centrum oraz między Ochotą a centrum. Utrudnienia mają jednak charakter przejściowy, a efektem robót ma być trwalsza i bardziej niezawodna infrastruktura.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Miasto chciało czekać na PKP PLK, ale nie mogło już czekać dłużej

Remont nie był jednak planowany w obecnym terminie. Pierwotnie zakładano, że prace tramwajowe zostaną skoordynowane z przebudową tunelu linii średnicowej. Taki scenariusz pozwoliłby ograniczyć liczbę dużych utrudnień w tym samym rejonie miasta, a także zachować sensowną kolejność prac: najpierw to, co pod ziemią, a później torowisko na powierzchni. Kolejowy remont był jednak wielokrotnie przesuwany (ostatnio na lata 30.), a stan torów tramwajowych w Alejach Jerozolimskich wymagał pilnej interwencji. Tramwaje Warszawskie zdecydowały więc o rozpoczęciu prac wcześniej, aby nie dopuścić do dalszej degradacji infrastruktury i utrzymać sprawność jednego z najważniejszych odcinków sieci.

Nie możemy już dłużej czekać z naszymi pracami na kolej. Ograniczamy jednak roboty do niezbędnego zakresu: będziemy prowadzić remont w śladzie istniejącego torowiska, nie zmieniamy geometrii ulicy. Torowisko będzie wyglądać tak samo jak obecnie – z tą różnicą, że pojawią się nowe materiały. Chcemy ograniczyć tzw. prace tracone w trakcie przyszłej modernizacji linii średnicowej, gdy już w końcu do niej dojdzie

– wyjaśnia Konrad Niklewicz, członek zarządu Tramwajów Warszawskich, któremu podlega utrzymanie infrastruktury.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Jakie utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej?

Remont wymusił istotne zmiany w układzie Warszawskiego Transportu Publicznego. Ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich został wstrzymany na odcinku od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, co oznacza przerwanie jednej z głównych osi komunikacyjnych między centrum a Pragą. Linie 9, 22 i 24 nie kursują przez most Poniatowskiego — jadąc od strony Ochoty, Bielan czy Bemowa, kończą trasę przy placu Starynkiewicza. Linia 7 została ograniczona do praskiego odcinka między Kawęczyńską-Bazyliką a Gocławkiem, a tramwaje linii 25 na czas prac nie kursują. Zmieniono także trasę linii 33, która zamiast do centrum została skierowana na pętlę Banacha, przez Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową i Grójecką.

Aby ograniczyć skutki wyłączenia torowiska, uruchomiono komunikację zastępczą i uzupełniającą. Kluczową rolę pełni autobusowa linia Z-9, kursująca między placem Narutowicza a rondem Waszyngtona, w godzinach szczytu nawet co około dwie minuty. Wzdłuż nieczynnej trasy tramwajowej jeżdżą także autobusy 158, a pasażerowie z Wawra i Pragi-Południe mogą korzystać z linii Z21 do stacji metra Stadion Narodowy. Dodatkowo uruchomiono tramwajową linię 79, która częściowo przejęła zadania „dziewiątki” na Ochocie i w alei Waszyngtona. Miasto zachęca też do korzystania z metra oraz pociągów SKM, Kolei Mazowieckich i PKP Intercity, w których na wybranych odcinkach honorowane są bilety WTP.

Materiał powstał przy wsparciu AI.

Przejdź do galerii: Remont mostu Poniatowskiego w Warszawie

16