Wielka inwestycja medyczna w Białymstoku. Budimex ma kontrakt na ponad 18 milionów złotych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał umowę z firmą Budimex SA na realizację Instytutu Medycyny Precyzyjnej. Inwestycja o wartości ponad 18,3 mln zł brutto zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, informuje portal projektinwestor.pl. To kolejny duży kontrakt w sektorze infrastruktury medycznej w stolicy Podlasia, który wzmocni potencjał naukowo-badawczy regionu.

Projekt zakłada przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku G, należącego do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W ramach inwestycji powstaną nowoczesne laboratoria oraz specjalistyczne przestrzenie przeznaczone do prowadzenia działalności badawczej i diagnostycznej. To strategiczny krok uczelni w kierunku rozwoju nowoczesnych metod leczenia.

Co dokładnie powstanie w Białymstoku?

Generalny wykonawca, Budimex, będzie odpowiedzialny za kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie wszystkich prac budowlanych. Zakres robót jest szeroki i obejmuje nie tylko przebudowę i nadbudowę obiektu, ale również jego gruntowną modernizację. W planach jest między innymi termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowej windy osobowej.

Kluczowym elementem projektu będzie wykonanie zaawansowanych instalacji wewnętrznych. Obejmują one systemy sanitarne, elektryczne, teletechniczne, a także specjalistyczną instalację poczty pneumatycznej, która usprawni logistykę wewnątrz placówki. Dzięki modernizacji budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb zaawansowanych badań medycznych.

Inwestycja w medycynę przyszłości

Nowy Instytut Medycyny Precyzyjnej – Centrum Medycyny Nowej Generacji ma na celu wspieranie rozwoju spersonalizowanych metod diagnostyki i leczenia. Utworzenie nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego wzmocni pozycję Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako jednego z wiodących ośrodków akademickich w kraju. Inwestycja wpisuje się w ogólnopolski trend modernizacji infrastruktury medycznej i naukowej.

Zgodnie z umową, realizacja całego przedsięwzięcia potrwa 18 miesięcy. Formuła „zaprojektuj i wybuduj” powierza wykonawcy pełną odpowiedzialność za terminowe ukończenie projektu, od etapu koncepcji aż po oddanie gotowego obiektu do użytku. Dla Budimeksu nie jest to pierwsza realizacja na rynku medycznym w Białymstoku – firma ma na koncie m.in. modernizację Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz budowę Klinik Zakaźnych tej samej placówki.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.projektinwestor.pl/aktualnosc/bialystok-budimex-wybuduje-instytut-medycyny-precyzyjnej