Inwestycja za pół miliarda pod Gdańskiem. To nowy impuls dla rynku magazynowego

Konsorcjum firm ZRK DOM i Torkol złożyło najkorzystniejszą ofertę w kluczowym przetargu na rozbudowę linii kolejowej na południe od Gdańska, informuje portal rynek-kolejowy.pl. Propozycja o wartości blisko 483 mln zł brutto dotyczy budowy czwartego toru na odcinku Pruszcz Gdański – Pszczółki. To strategiczny projekt, który ma zlikwidować jedno z największych „wąskich gardeł” na polskiej sieci kolejowej, udrażniając dojazd do Portu Gdańsk.

Dlaczego ta inwestycja jest kluczowa dla regionu?

Odcinek między Pruszczem Gdańskim a Pszczółkami od lat stanowi barierę dla rosnącego ruchu towarowego. Na dwóch istniejących torach mieszają się składy pasażerskie z ciężkimi pociągami towarowymi jadącymi do i z Portu Gdańsk oraz pobliskiej rafinerii. Ograniczona przepustowość hamuje rozwój transportu intermodalnego i spowalnia obsługę kluczowej dla polskiej gospodarki infrastruktury portowej.

Budowa dedykowanego, czwartego toru ma wreszcie rozdzielić ruch pasażerski od towarowego. Dzięki temu pociągi z kontenerami i innymi ładunkami zyskają własną, bezkolizyjną trasę, co znacząco zwiększy płynność i efektywność transportu kolejowego w całej aglomeracji.

Pół miliarda na udrożnienie arterii logistycznej

Inwestycja, której wartość w najkorzystniejszej ofercie opiewa na 482,7 mln zł brutto, obejmie budowę nowego toru na długości 9,4 km. Według założeń PKP PLK, zarządcy infrastruktury kolejowej, ma to zwiększyć przepustowość linii o około 20% w skali doby. Nowy tor ma być przystosowany do prędkości maksymalnej 200 km/h, co świadczy o wysokim standardzie planowanej infrastruktury.

Zakres prac jest szeroki i oprócz samego toru obejmuje także modernizację peronów, przebudowę stacji w Pszczółkach oraz budowę nowej ładowni publicznej. Całość prac, zgodnie z harmonogramem, ma zakończyć się w 2030 roku.

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Nowy impuls dla rynku magazynowego

Zwiększenie przepustowości kolejowej na dojeździe do portu to sygnał dla rynku nieruchomości komercyjnych. Usprawnienie logistyki czyni tereny zlokalizowane wzdłuż modernizowanej trasy, szczególnie w rejonie Pruszcza Gdańskiego i Pszczółek, znacznie bardziej atrakcyjnymi dla deweloperów i najemców z sektora magazynowego oraz lekkiej produkcji. Sprawny transport kolejowy to kluczowy czynnik dla centrów logistycznych i firm produkcyjnych, które bazują na dostawach surowców i wysyłce gotowych produktów drogą morską.

Choć efekty inwestycji będą odczuwalne dopiero za kilka lat, już teraz decyzja o jej realizacji może wpłynąć na wzrost zainteresowania gruntami inwestycyjnymi na południe od aglomeracji trójmiejskiej.

Wybór oferty to jeszcze nie start budowy

Należy jednak pamiętać, że wybór najkorzystniejszej oferty nie jest równoznaczny z podpisaniem umowy. To już drugie postępowanie na realizację tego zadania – poprzednie unieważniono, ponieważ wszystkie oferty znacząco przekraczały budżet zamawiającego. Obecna propozycja również była wyższa od pierwotnych szacunków, co sugeruje, że PKP PLK udało się pozyskać dodatkowe finansowanie.

Teraz pozostali uczestnicy przetargu mają czas na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Dopiero po zakończeniu wszystkich procedur i kontroli formalnej możliwe będzie podpisanie kontraktu i wejście wykonawcy na plac budowy. Droga do wbicia pierwszej łopaty wciąż wymaga więc czasu.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pruszcz-gdanski--pszczolki-najkorzystniejsza-oferta-wybrana-153203.html