Rusza budowa ważnej obwodnicy na Mazowszu. Właśnie dostali pozwolenie

Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu DK nr 50 może startować. Kiedy droga będzie gotowa?

Zobacz galerię 4 zdjęcia Autor: GDDKiA Ruch na drodze krajowej nr 50 w Kołbieli przed budową obwodnicy

Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu DK nr 50 pozwoli wyprowadzić z miasta ruch tranzytowy, a także pozwoli kierowcom szybciej i wygodniej podróżować przez województwo mazowieckie. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, inwestycja ma już decyzję ZRID i może się rozpocząć budowa.

Budowa obwodnicy Kołbieli może się rozpocząć

Dzięki wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Wojewodę Mazowieckiego może ruszać budowa ponad 11-kilometrowej obwodnicy Kołbieli. Decyzja ZRID umożliwia rozpoczęcie robót, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości.

Jak podaje GDDKiA, po przejęciu przez wykonawcę (PUT Intercor) placu budowy zacznie się przygotowywanie terenu: rozpoznanie saperskie, niezbędna inwentaryzacja i wytyczenie geodezyjne. Następnie wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, wykona drogi technologiczne i zgromadzi materiały, po czym dokona niezbędnych wycinek zieleni. Kolejnym etapem będą pierwsze roboty ziemne.

– Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości wydanie decyzji ZRID oznacza rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Mazowiecki. O szczegółach tych procedur można przeczytać tutaj – informuje GDDKiA.

Jaka będzie obwodnica Kołbieli w województwie mazowieckim?

Trasa obwodnicy Kołbieli o długości 11,3 km wytyczona zostanie po północnej stronie miejscowości. Przebiegać będzie przez tereny powiatu otwockiego (w gminie Kołbiel) oraz powiatu mińskiego (w gminie Mińsk Mazowiecki).

Nowa droga klasy GP będzie mieć dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Dodatkowo wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przypomnijmy, że Kołbiel omijamy już po zachodniej stronie trasą S17, która została udostępniona do ruchu w wakacje 2020 r.

– Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu DK nr 50 wynika z konieczności usunięcia ruchu tranzytowego z miasta Kołbiel, poprawy warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego oraz poprawy warunków środowiskowych mieszkańców miasta – tłumaczą drogowcy.

Autor: GDDKiA Mapa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50

Kiedy obwodnica Kołbieli będzie gotowa?

Umowa o wartości ok. 342 mln zł jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Zadaniem wykonawcy jest opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie drogi. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w III kwartale 2026 r. Do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Warto dodać, że powyższy termin może ulec przedłużeniu, ponieważ wykonawca zgłosił roszczenia związane m.in. z długim oczekiwaniem na decyzję ZRID. Wykonawca oczekuje albo wydłużenia terminu, albo dodatkowych środków finansowych.

– Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót. Warunki każdego kontraktu przewidują kary za przekroczenie terminu umownego – przypomina GDDKiA.

