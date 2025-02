Będą nowe przystanki kolejowe w Warszawie. PKP PLK zbuduje je przy palmie i metrze Ulrychów

15:02

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stacja metra M2 Ulrychów w Warszawie

PKP PLK planuje nowy przystanek kolejowy przy metrze Ulrychów w Warszawie oraz kilka innych. Zgodnie z planem część z nich powstanie jeszcze przed zapowiadanym na kolejną dekadę remontem linii średnicowej. Gdzie poprawi się dostęp do kolei?

Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Nowe przystanki kolejowe w Warszawie. Jeden przy metrze Ulrychów na Woli

Podróżowanie koleją po stolicy będzie niedługo wyglądało zupełnie inaczej. PKP PLK planuje bowiem wybudowanie nowych stacji i przystanków, które zwiększą dostępność kolei w Warszawie i stworzą nowe przesiadki na komunikację miejską. Bodaj największą zmianę przyniesie nowy przystanek PKP obok stacji metra Ulrychów na 2. linii metra M2. Był on planowany od dawna, jednak teraz ma wreszcie powstać.

Jak dowiedziała się „Gazeta Stołeczna”, budowa ruszy już w 2025 r. Przystanek w stronę stacji Warszawa Główna Towarowa znajdzie się na południe od wiaduktu ul. Górczewskiej przy centrum handlowym. Z kolei przystanek w kierunku Dworca Gdańskiego zlokalizowany będzie po północnej stronie wiaduktu. W trakcie remontu linii średnicowej będą się tu zatrzymywać pociągi dalekobieżne, co pozwoli odciążyć Warszawę Gdańską w roli punktu przesiadkowego do metra. Po zakończeniu remontu nowy przystanek przy metrze Ulrychów ma służyć pociągom SKM.

To, jak zorganizowana zostanie ok. 300-metrowa przesiadka, nie jest jeszcze pewne. Przedstawiciele PKP PLK zaznaczają jednak, że najprawdopodobniej nie powstanie tunel łączący metro i kolej. Jego budowa znacząco podniosłaby bowiem koszty inwestycji, tym bardziej, że nowy przystanek kolejowy będzie mieć dwa perony, a zatem w praktyce musiałyby powstać dwa tunele.

Wysyp nowych przystanków PKP także na Bemowie, Włochach, Ochocie

Na nowej przesiadce na metro M2 się jednak nie skończy, gdyż plany PKP PLK na najbliższe lata obejmują także inne przystanki. Powstaną one w najbliższych latach – tak jak przystanek przy metrze Ulrychów – na tzw. dużej linii obwodowej. W ten sposób ułatwione mają zostać dojazdy koleją do centrum stolicy od strony zachodniej, zwłaszcza w czasie planowanego remontu linii średnicowej, który na kilka lat sparaliżuje miasto. Jak podaje „Gazeta”, planowane nowe przystanki i stacje kolejowe to:

Ulrychów – na styku dzielnic Wola i Bemowo,

Jelonki – na terenie dzielnicy Bemowo, przy ul. Połczyńskiej,

Nowe Włochy – na terenie dzielnicy Włochy, przy al. 4 Czerwca 1989 r.,

Instalatorów – na terenie dzielnicy Ochota, między istniejącymi przystankami Aleje Jerozolimskie i Rakowiec.

Planowane przystanki i stacje pozwolą obsłużyć koleją nowe osiedla oraz obszary pozbawione dotąd wygodnej komunikacji szynowej.

Przejdź do galerii: Stacja metra M2 Ulrychów w Warszawie

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stacja metra M2 Ulrychów w Warszawie

Przystanki kolejowe PKP Nowy Świat i PKP Solec dopiero w latach 30. XXI w.

Dalsze plany kolejarzy obejmują także budowę dwóch nowych przystanków kolejowych w centrum Warszawy. Powstaną one w ramach remontu „średnicy” i zastąpią przeznaczony do likwidacji przystanek Warszawa Powiśle. Będą to:

PKP Nowy Świat – podziemna stacja pod dzisiejszym rondem de Gaulle’a (które docelowo ma zniknąć),

PKP Solec – przy Wybrzeżu Kościuszkowskim.

Te nowe przystanki są planowane przede wszystkim z myślą o skuteczniejszej obsłudze koleją ścisłego centrum miasta. Nie powstaną jednak szybko – ich budowa nastąpi najwcześniej w latach 30. XXI w. To skutek kolejnego już opóźnienia remontu linii średnicowej, który jeszcze niedawno zapowiadano na lata 2025–2029. Teraz to już jednak nieaktualne, gdyż rozszerzono planowany zakres remontu, co wymaga modyfikacji projektów. Obecnie mówi się właśnie o latach 30. jako o przewidywanym terminie remontu „średnicy”.

Przypomnijmy, że w planach PKP PLK jest też druga linia średnicowa, która miałaby stworzyć zupełnie nowe połączenie kolejowe przez centrum stolicy. W przypadku tej inwestycji trwają jednak dopiero prace koncepcyjne – nie wybrano jeszcze nawet ostatecznej trasy. Budowa drugiej „średnicy” na pewno nie rozpocznie się więc prędko.

Zobacz galerię 19 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Otwarta 30 czerwca 2022 r. Zlokalizowana pod ul. Górczewską w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. Stację zaprojektowało konsorcjum biur Metroprojekt i AMC Andrzej M. Chołdzyński. Obecnie jest to pierwsza stacja linii M2, ale docelowo będzie stacją numer 4 (linię zaczęto budować od środka). Stacja ma ściany zatorowe ze stali kortenowskiej, która wraz z upływem czasu będzie stopniowo przybierać rdzawą barwę, co jest celowym efektem. Następną stacją jest Ulrychów.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Piotr Grochowski. Architekt, który bywa przedsiębiorcą

Autor: