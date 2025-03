– Naszym celem było stworzenie harmonijnego przejścia od budynku o wielkiej skali do bardziej ludzkiej perspektywy, dostępnej z poziomu ulicy. Chcieliśmy, aby Studio wpasowało się w okoliczną zabudowę, a nie ją przytłaczało. Szklana fasada dodaje ponadczasowej elegancji, współtworząc tym samym nową panoramę miasta. Ogólnodostępna przestrzeń wokół budynku wraz z jego parterem zapewnia, że nie stoi on samotny, lecz staje się częścią miasta, zapraszając wszystkich do korzystania z jego funkcjonalności. Chcieliśmy stworzyć architekturę, która jest przyjazna dla użytkownika, funkcjonalna i wspierająca strategie zrównoważonego rozwoju – mówi Ulrik Raysse, dyrektor zarządzający i współzałożyciel ARROW Architects.